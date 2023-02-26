Китайская гимнастика: упражнения для позвоночника

Функции позвоночника не ограничиваются только обеспечением подвижности. Позвоночник является надежным футляром для спинного мозга.

Функции позвоночника не ограничиваются только обеспечением подвижности. Позвоночник является надежным футляром для спинного мозга.

В стабилизации позвоночника существенную роль играют большие группы мышц, присоединяющиеся к позвоночнику в разных его местах и носящие название параспинальной (околопозвоночной) мускулатуры. Эти мышцы начинаются у основания черепа и спускаются вниз до самого крестца.

Раньше врачи не уделяли им особого внимания, но сейчас можно считать доказанным, что успешное лечение и реабилитация пациентов с заболеваниями спины должны включать мероприятия, направленные на укрепление этих мышц.

Эти упражнения помогают при заболеваниях грудного и поясничного отдела позвоночника, а также способствуют уменьшению жировых отложений в области поясницы.

Упражнения для оздоровления позвоночника

Встаньте прямо, вдохните, поднимите прямые руки над головой ладонями друг к другу.

Центр тяжести перенесите на правую ногу, слегка согните ее, не отрывая ступни от пола. Одновременно наклонитесь влево и вытяните выпрямленную левую руку горизонтально влево ладонью вверх. Левая нога остается прямой. Согнутая в лучезапястном суставе правая рука обращена ладонью вниз и образует полукруг над головой.

Вернитесь в исходное положение и выполните упражнение для другой стороны.

Повторите 4–6 раз.

Особенность упражнения заключается в согласовании движений с дыханием. Руки влево — вдох, руки вправо — выдох.

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Следующее упражнение укрепляет мышцы поясницы и бедер.

Встаньте прямо, опустите руки, скрестите их на уровне нижней части живота. Левая ладонь лежит на ладони правой. Присядьте так, чтобы бедра были параллельны полу. На вдохе разгибайте колени и скрещенные руки, разворачивая их над головой ладонями вверх.

Выпрямите руки, разверните ладони наружу и широким плавным движением через стороны опустите вниз. На выдохе возвращайтесь в позу полуприсев со скрещенными руками, то есть в исходное положение.

Повторите 6 раз.

Движения рук должны напоминать вращение крыльев ветряной мельницы.

«Радуга качается»

Упражнение выполняют при болях в грудном и поясничном отделах позвоночника. Оно способствует уменьшению жировых отложений в области поясницы.

При выполнении этого упражнения китайцы советуют представить себе парящую радугу, плавно раскачивающуюся под легкими дуновениями ветра.

Встаньте прямо. Вдохните и поднимите прямые руки над головой ладонями друг к другу. Перенесите центр тяжести на правую ногу, слегка согните ее, не отрывая ступни от пола. Одновременно наклонитесь влево, вытянув выпрямленную левую ногу; левую руку отведите горизонтально влево ладонью вверх. Левая нога остается прямой. Согнутая в локте правая рука обращена ладонью вниз и образует полукруг над головой.

Выпрямитесь и повторите упражнение для другой стороны. Повторить 6 раз.

Согласуйте движения с дыханием!

«Сквозь облака»

Упражнение способствует укреплению мышц поясницы и бедер, оказывает хороший эффект при заболеваниях плечевого сустава.

Движения рук должны быть похожи на вращение крыльев ветряной мельницы. Каждая рука описывает окружность с центром в плечевом суставе.

Встаньте прямо. Опустите руки, скрестив их перед собой на уровне нижней части живота. Левая ладонь должна находиться перед правой, ладони обращены внутрь. Согните колени и присядьте как можно глубже — так, чтобы бедра расположились параллельно полу.

Выпрямляя колени на вдохе, поднимите скрещенные руки, разворачивая их над головой ладонями вверх. Выпрямите руки, разверните ладони наружу и широким, плавным движением опустите их через стороны вниз.

Выдыхая, возвращайтесь в положение полуприсев, скрестив руки, как было указано выше. Повторите 6 раз.

Поза «Всадник»

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища ладонями назад.

Шагните правой ногой в сторону, слегка согните ноги в коленях и положите ладони на бедра.

Слегка наклонив корпус вправо и согнув правую руку в локте, перенесите центр тяжести на правую ногу. Левое колено оставьте согнутым.

Сделайте пять вращательных движений корпусом по дуге справа налево и слева направо. Начиная вращение, сделайте вдох; выполнив движение по дуге, выдохните. Перенесите центр тяжести на левую ногу, переместите корпус по дуге слева направо и справа налево 5 раз. Держите спину прямо, не прогибайтесь.

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Поза «Мишка косолапый»

Встаньте прямо, поставьте ступни ног параллельно на расстояние чуть меньше ширины плеч. Опустите руки вдоль туловища ладонями назад. Держите голову прямо, язык прижат к небу, колени слегка согнуты.

На выдохе повернитесь на 30° вправо, перенося вес тела на левую ногу и поднимая над полом правую пятку. Одновременно поднимите правое плечо и согните приподнятую правую руку в локте, ладонь находится параллельно полу. Левое плечо опущено, левая рука внизу. На вдохе вернитесь в исходную позицию.

На выдохе развернитесь влево на 30°. Переносите вес тела на правую ногу и поднимайте над полом левую пятку. Приподнимите левое плечо и левую согнутую руку ладонью вниз.

Проделайте по 7 поворотов для каждой стороны.опубликовано econet

по книге Ольги Родионовой "Здоровье спины и позвоночника. Энциклопедия"

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