2 упражнения, которые всегда будут держать вас в форме

Если вы нацелены на то, чтобы прожить как можно более долгую жизнь и при этом сохранить здоровье, вы должны удостовериться в том, что вы достаточно времени уделяете физическим нагрузкам

Если вы нацелены на то, чтобы прожить как можно более долгую жизнь и при этом сохранить здоровье, вы должны удостовериться в том, что вы достаточно времени уделяете физическим нагрузкам.

На самом деле, пользу вам может принести любого рода физическая активность. Это может быть плавание в бассейне, бег или даже поход в магазин (тогда, когда вы решаете отправиться пешком, а не на автомобиле). Если вы делаете хоть что-то из вышеперечисленного, то это уже очень хорошо.

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Если вы действительно нацелены на то, чтобы сохранить свое тело подтянутым, а мышцы сильными, несмотря на годы, вам необходимо обратить внимание на два конкретных упражнения.

Упражнения, которые можно выполнять круглый год

«Эти упражнения однозначно необходимы для достижения такой цели», — говорит доктор Майкл Джойнер, научный сотрудник клиники Майо, терапевт и один из лучших мировых экспертов по вопросам здоровья и производительности. Эти упражнения можно выполнять круглый год и в любую погоду.

Следует учесть, что упражнения, которые рекомендует выполнять Джойнер, довольно непростые. Он советует выполнять упражнение, суть которого заключается в выпрыгивании вверх из положения упор лежа, а также упражнение со скакалкой. (По его словам, для второго упражнения лучше использовать скакалку с привязанным к ней утяжелителем).

Почему именно эти 2 упражнения?

Если вы действительно хотите сохранить ваше тело в хорошей форме, вам необходимо сфокусироваться на увеличении силы мышц, которые с годами утрачивают свой потенциал.

Джойнер говорит о том, что «на сегодняшний день по результатам простейших тестов оценки физического состояния и производительности можно точно установить продолжительность жизни человека». Для того, чтобы вы были способны в любом возрасте достичь пика своих возможностей, вам необходимо выйти за рамки своей выносливости. Только так вы сможете стать сильнее.

Для этой цели подойдут различные упражнения. Например, можно поднимать гири. Можно выполнять это упражнение интервалами. Силовые тренировки, безусловно, повысят вашу выносливость.

Упражнения же, рекомендованные Джойнером, позволят вам и увеличить силу, и повысить выносливость.

«В какие-то дни я чередую эти упражнения. Иными словами, я на протяжении одной минуты выполняю выпрыгивания вверх из положения упор лежа, а затем выполняю делаю несколько подходов упражнения со скакалкой, к которой подвешен утяжелитель. После этого я вновь возвращаюсь к выпрыгиваниям», — говорит Джойнер.

Как тренироваться

Спортивные инструкторы очень любят такое упражнение, как выпрыгивание вверх из положения упор лежа. Все дело в том, что это одно из самых эффективных упражнений, позволяющих проработать все группы мышц.

Фитнес-тренер Кайла Итсинес опубликовала довольно интересный пост. В нем она говорит о том, что: «если бы мне сказали выбрать одно упражнение, которое позволило бы мне прорабатывать все группы мышц, то я бы выбрала упражнение выпрыгивание вверх из положения упор лежа, соединив его с отжиманием».

Если вы хотите бросить своему телу самый настоящий вызов, попробуйте тренировку «тюремное берпи» (выпрыгивания вверх из положения упор лежа), предложенную тренером Бобби Максимусом. Эту методику он разработал специально для того, чтобы «бросить вызов» тренировкам, которые проходят при подготовке в отряды специального назначения.

Поначалу вам лучше выполнять берпи медленно. Так вы сможете убедиться в том, что выполняете упражнение правильно. Если вы начинаете выполнять упражнение из положения стоя, вам необходимо наклониться и дотронуться руками до пола. После этого следует встать в планку, отжаться один раз, а затем вновь принять положение, когда ваши руки упираются в пол. Последнее, что вам необходимо сделать – это прыжок.

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Упражнение со скакалкой предполагает намного меньше элементов. И все же, это упражнение является нешуточной физической нагрузкой. Вы можете найти огромное множество вариантов упражнений со скакалкой, к которой привязан утяжелитель.

Вполне возможно, вы захотите добавить в вашу тренировку еще какое-то упражнение. Если вы чувствуете, что вы к этому готовы, то можете попробовать чередовать эти упражнения (как это делает Джойнер).

Помните о том, что тренировки поначалу не будут даваться вам легко. Однако результаты исследований говорят о том, что интенсивные нагрузки чрезвычайно полезны для нашего самочувствия и здоровья в целом.

Чем больше вы будете практиковаться, тем лучше у вас будет получаться. Если вы считаете, что можете травмироваться или нанести себе какой-либо вред во время выполнения этих упражнений, вам следует проконсультироваться с вашим врачом.

Любой, кто хочет попробовать такую тренировку, должен также не забывать о том, что нужно давать организму время для отдыха. Большинство тренеров рекомендуют чередовать тяжелые тренировки с легкими нагрузками. Как говорит Джойнер: «Это что-то вроде интенсивной ходьбы, после которой вы переходите на спокойный шаг. Контролируйте то, как именно вы идете, и не забывайте о чередовании, ведь иначе тренировка принесет вам больше вреда, чем пользы».опубликовано econet.ru.

Kevin Loria

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