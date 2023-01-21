ПОДАГРА: Как облегчить боль

Подагра относится к тем заболеваниям суставов, которые начинаются внезапно и доставляют больному невыносимые страдания из-за интенсивного болевого синдрома...

Подагра относится к тем заболеваниям суставов, которые начинаются внезапно и доставляют больному невыносимые страдания из-за интенсивного болевого синдрома.

Но, несмотря на это, для облегчения состояния до обращения к врачу можно предпринять ряд мер, которые помогут уменьшить боль.

После обращения за медицинской помощью пациент обязательно получит ряд рекомендаций, которые будет необходимо строго соблюдать.

Их могут дополнять народные способы лечения подагры, которые может посоветовать врач или выберет сам больной.

При самостоятельном подборе таких способов лечения подагры в домашних условиях обязательно посоветуйтесь с доктором о возможности их применения, т. к. течение этой болезни имеет несколько стадий, и то или иное средство может быть противопоказано на определенном этапе недуга.

Как облегчить боль во время первого подагрического приступа?

Для снижения болевых ощущений во время первого приступа подагры или при ее обострении, больной может предпринять такие несложные меры:

Полностью ограничить подвижность воспалившегося сустава на первые 24 часа приступа и такой же промежуток времени после него, соблюдая постельный режим.

на первые 24 часа приступа и такой же промежуток времени после него, соблюдая постельный режим. Обеспечить пораженному суставу приподнятое положение (например, подложить валик под стопу, если воспалился сустав большого пальца и т. п.).

(например, подложить валик под стопу, если воспалился сустав большого пальца и т. п.). Принять нестероидные противовоспалительные средства (кроме Аспирина, т. к. он будет способствовать поднятию уровня мочевой кислоты в крови и усугубит приступ). Такими препаратами могут стать: Диклоберл, Диклофенак, Найз, Нимесулид, Индометацин, Бутадион.

(кроме Аспирина, т. к. он будет способствовать поднятию уровня мочевой кислоты в крови и усугубит приступ). Такими препаратами могут стать: Диклоберл, Диклофенак, Найз, Нимесулид, Индометацин, Бутадион. Обеспечить достаточное поступление жидкости в организм. Для этого необходимо выпивать 2,5-3 литра жидкости в сутки. Это может быть щелочная минеральная вода, питьевая вода, цитрусовые соки или отвар овса.

Для этого необходимо выпивать 2,5-3 литра жидкости в сутки. Это может быть щелочная минеральная вода, питьевая вода, цитрусовые соки или отвар овса. Если у больного приступ подагры не первый, то необходимо продолжать прием тех лекарственных средств, которые были назначены ему ранее.

то необходимо продолжать прием тех лекарственных средств, которые были назначены ему ранее. Прикладывать на больной сустав аппликации с мазью Вишневского или Димексидом.

с мазью Вишневского или Димексидом. Соблюдать диету: нежирный овощной бульон, жидкая каша, кисель.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

При соблюдении таких рекомендаций подагрический приступ закончится намного раньше и больной сможет продолжить лечение заболевания по составленной врачом схеме.

Что может сделать больной для предотвращения повторных приступов?

Для предупреждения повторных приступов подагры рекомендуется полностью устранить основные факторы риска обострения болезни:

поступление в организм уратов с пищей или лекарственными препаратами;

температурные воздействия на суставы;

заболевания почек, крови, сахарный диабет, алкоголизм, псориаз, артериальная гипертензия, синдром гиперлипидемии, дефицит фермента ГГФТ;

ожирение;

алкогольные напитки.

Кроме предотвращения воздействия на организм вышеперечисленных факторов, больной должен обязательно соблюдать все рекомендации врача по приему медикаментозных средств и вовремя посещать специалиста для коррекции лечения.

Народные средства

Для лечения подагры в домашних условиях больной, после консультации с врачом, может применять различные рецепты народной медицины.

Большинство из них способствуют временному облегчению болей и уменьшению воспалительных проявлений.

Активированный уголь

Измельчить до порошкообразного состояния таблетки активированного угля и ссыпать его в стакан.

Добавить столовую ложку льняного семени и, постепенно добавляя воду, размешать полученную массу до состояния пасты, которая бы не стекала при нанесении на кожу.

Полученную смесь нанести на пораженный сустав, приложить полиэтиленовую пленку и зафиксировать бинтом или тканью. Компресс можно оставить на ночь.

Это народное средство помогает выводить из сустава соли мочевой кислоты, которые вызывают подагрический артрит. Оно может применяться в стадии обострения и ремиссии болезни.

Мазь на основе сливочного масла

Взять сливочное масло, лучше выбирать домашнее и несоленое, и растопить его до появления пены.

Посуду снять с огня.

Аккуратно влить в емкость с маслом такое же количество спирта и, соблюдая меры предосторожности, поджечь его.

После выгорания спирта полученную массу слить в чистую стеклянную емкость.

Хранить в холодильнике.

Мазь можно применять при обострении подагрического артрита. Для этого ее следует втирать в пораженный сустав.

Несоленое свиное сало

Нарезать сало тонкими кусочками так, чтобы их можно было приложить к пораженным подагрой суставам.

После наложения сала на сустав, закрепить его при помощи бинта и оставить на ночь.

Этот рецепт помогает устранить боль и способствует растворению солей. Его можно применять до облегчения состояния.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Луковый отвар

Вымыть 2-3 луковицы средних размеров, не очищая их, и залить литром воды.

Проварить до тех пор пока лук не разварится.

Полученный отвар принимать по 200 мл до еды трижды в день.

Курс приема – 2 недели.

Компрессы из голубой глины

Смешать в стеклянной посуде 40 г голубой глины и по чайной ложке отвара крапивы и лимонного сока.

Полученную смесь нанести на пораженный сустав, обернуть тканью и утеплить. Зафиксировать бинтом и оставить компресс на 45 минут.

После этого компресс снять и смыть остатки глины теплой водой.

Выполнять такие процедуры следует через день. Курс лечения – 15 процедур.

Этот рецепт помогает устранять воспалительный процесс и способствует выведению солей из пораженного подагрой сустава.

Мазь из шишек хмеля

Столовую ложку шишек хмеля измельчить и смешать со столовой ложкой несоленого растопленного сала или несоленым сливочным маслом.

Смесь слить в стеклянную емкость и хранить в холодильнике.

Эта мазь может применяться в качестве болеутоляющего средства во время подагрических приступов.

Настой листьев черной смородины

Столовую ложку измельченных листьев залить стаканом кипятка и настоять около 2 часов, укутав полотенцем.

После процеживания принимать по полстакана 4 или 5 раз в день.

Этот рецепт способствует выведению мочевой кислоты из организма и благотворно влияет на состояние почек.

Лечение подагры в домашних условиях может проводиться только после консультации с врачом. До визита к нему больной может воспользоваться нашими советами по облегчению подагрического приступа.

Не занимайтесь самолечением этого тяжелого и грозного недуга самостоятельно, т. к. вы можете усугубить болезнь и будете испытывать сильные боли. Помните об этом!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet