КАК менопауза влияет на ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА

Чтобы заботиться о здоровье вашего сердца после менопаузы, очень важно поддерживать ежедневную физическую активность...
Менопауза — это момент в жизни женщины, когда прекращаются менструации, и многие считают, что это не имеет особо важного значения.
Вы когда-нибудь слышали о том, что менопауза может влиять на здоровье вашего сердца?
С началом этого периода организм перестает должным образом контролировать производство таких важных гормонов, как эстроген и прогестерон.
Поэтому женщины в период менопаузы более склонны к болезням разного рода, далее мы расскажем об этом подробнее.
Обратите внимание на эти данные и не позволяйте менопаузе нанести ущерб вашему здоровью.
Снижение эстрогена обычно является одной из основных причин появления проблем со здоровьем сердца после менопаузы.
Это связано с тем, что эстроген играет важную роль для эластичности внутренней поверхности артериальных стенок.
Одна из его функций — обеспечивать расслабление и расширение сосудов, которые обеспечивают кровоток.
Даже при том, что эстроген дает организму широкий спектр преимуществ, некоторые врачи не рекомендуют постменопаузальную гормональную терапию.
Целесообразно проконсультироваться в этом вопросе у вашего кардиолога, если он сказал, что эта проблема существует. Вместе с вашим гинекологом или эндокринологом, он разработает соответствующий план терапии.
Эти меры необходимы, если у вас есть риск или семейная история сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.
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Изменения в уровнях эстрогена и прогестерона влияют на реакцию клеток на инсулин. По этой причине его уменьшение или дисбаланс могут вызвать колебания уровня сахара в крови.
Если у вас никогда не было таких проблем, как диабет, преддиабет или повышенный уровень глюкозы в крови, важно регулярно проводить контрольные замеры. Раз в пол года вполне достаточно.
В случае же, если у вас стоит диагноз диабет, важно обратить особое внимание на изменения уровня глюкозы. Если вы заметили, что ее уровень повысился, проконсультируйтесь у своего врача, что вы должны делать.
Эти меры предосторожности необходимы, потому что другой аспект того, как менопауза влияет на здоровье сердца, — это нарушения в кровеносных сосудах и в крови.
Наиболее распространенным является то, что артерии и вены теряют упругость и эластичность. Все это может вызвать повышение артериального давления.
Менопауза заставляет замедляться обмен веществ, при этом, способность переваривать пищу также становится хуже. Эти два фактора приводят к резкому увеличению веса.
У женщин с избыточным весом чаще возникают проблемы с сердцем: от повышенного кровяного давления до полной остановки сердца.
Чтобы уменьшить риск для здоровья вашего сердца после менопаузы, не забудьте поддерживать здоровый образ жизни, особенно после 35 лет.
Вот его основы:
Еще одна сторона, с которой менопауза влияет на здоровье вашего сердца, это заметные колебания уровня холестерина в крови.
Это связано с тем, что уровни эстрогена влияют на уровень холестерина ЛПНП, известного как «плохой» холестерин.
Высокий уровень холестерина приводит к блокированию артерий и вен.
Кроме того, могут появиться другие проблемы, например, беспричинные гематомы и даже сердечные приступы.
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Другой способ, которым менопауза влияет на здоровье вашего сердца, — это частота сердечных сокращений.
Это связано с тем, что блокировка сосудов, генерируемая гормональными изменениями, нарушает кровообращение.
Если у вас уже были диагностированы другие проблемы с сердцем, важно, чтобы вы уделяли больше внимания связанным с этим симптомам.
В любом случае важно сразу уведомить своего кардиолога, если заметили необычные сердечные сокращения или головокружение.
Многие женщины проходят через менопаузу без каких-либо проблем. Тем не менее, лучше проходить регулярные осмотры у врачей хотя бы один раз в год. По крайней мере, вы убедитесь, что все хорошо, и вы можете быть спокойны.
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Источник: https://econet.kz/
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