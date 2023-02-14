ЖЕЛУДОК: как сохранить его здоровым на долгие годы

Заболевания желудочно-кишечного тракта относятся к самым распространенным заболеваниям современного человека. Причиной этого являются частые стрессы, неправильное питания, курение, злоупотребление алкогольными напитками и много других факторов

Заболевания желудочно-кишечного тракта относятся к самым распространенным заболеваниям современного человека. Причиной этого являются частые стрессы, неправильное питания, курение, злоупотребление алкогольными напитками и много других факторов.

Заболевания желудочно-кишечного тракта: рекомендации народной медицины

Сегодня поговорим о том, как помочь себе при таких изматывающих, неприятных болезнях, как гастрит и язва желудка. Их нельзя бросать на самотек. Ведь при воспалениях, эрозиях, язвах не усваиваются очень важные витамины, микроэлементы и другие биологически активные элементы, которые нужны для поддержания процессов жизнедеятельности организма.

Кроме того, эти заболевания опасны риском кровотечения. Поэтому в случае неприятных ощущений в животе не нужно откладывать визит к врачу и применять все назначенные им рекомендации.

Победить болезнь помогут и описанные ниже рекомендации. Выберите себе несколько из них и применяйте до улучшения состояния.

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При воспалении желудка, гастритах всех видов

Принимать по 1-2 ч. л. сока алоэ 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения - 2-3 месяца.

Смешать полстакана сока алоэ сок 100 г меда. Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Курс - 3 недели.

Для улучшения пищеварения залить 1 ст. л. листьев мяты перечной 1 стаканом кипятка, прогреть 10 минут, остудить, процедить и пить по 1 ст. л. 3 раза в день.

Приготовить смесь: 1 часть мяты перечной, 1 часть листа трилистника водяного, 1 часть травы золототысячника, 1 часть травы тысячелистника; 1 ст. л. смеси заварить в 1 стакане кипятка, прокипятить 10 минут, остудить и процедить. Выпить за 3 приема за 30 минут до еды.

4 ч. л. семян льна залить 700 мл кипятка и, помешивая, настаивать около 3-х часов. Затем отделить слизь от семян и принимать по 40-50 мл перед каждой едой.

Смешать поровну траву золототысячника и зверобоя; 2 ст. л. смеси настоять 30 минут в 2,5 стакана кипятка, процедить, выпивать в 4-5 приемов весь настой в течение дня. Повторять в течение 8-10 дней, затем сделать перерыв и повторить лечение. При соблюдении диеты обычно уже после второго курса становится комфортно. Но чтобы окончательно вылечиться, можно продолжить прием золототысячника, но уже в порошке: по 1/4 ч. л., запивая теплой водой, 3-4 раза в день в промежутках между едой. Такое лечение помогает почти сразу, и рецидивов больше не бывает.

Гастрит можно изгнать простой водой. Утром, сразу после сна, выпивать 1 стакан воды. Перед завтраком, обедом, ужином и перед сном — еще по стакану. Такое лечение помогает при любой кислотности желудочного сока, так как вода ее регулирует. Через месяц-два работа желудка нормализуется

При гастритах, гастродуоденитах, язвенной болезни 1 ст. л. сушеной осиновой коры прокипятить 10-15 минут в 0,5 л воды, настоять до охлаждения, выпить в течение дня.

1 ст. л. сухой крапивы залить 1 стаканом молока, кипятить 5 минут, остудить, добавить 1 ст. л. меда, перемешать. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за час до еды.

При гастрите с повышенной кислотностью желудка

Пить свежеприготовленный картофельный сок: вначале по 0,25 стакана (50 мл), постепенно доведя до 0,75 (75 мл) за 30-40 минут до еды. После приема сока полежать в постели 30 минут, через час можно завтракать. Курс лечения 10 дней, затем 10 дней перерыв и курс можно повторить.

Приготовить масло грецкого ореха: 100 г измельченных ядер ореха залить 1 л растительного масла. Настоять две недели в темном месте в закрытой посуде, периодически взбалтывая. Принимать по 1 дес. - 1 ст. л. перед едой.

При повышенной кислотности желудочного сока достаточно съедать 7-10 ядер три раза в день, чтобы проблема исчезла.

При гастрите с пониженной кислотностью желудка

Корешки одуванчика, репейника, а также березовые почки хорошо помогают от пониженной кислотности. 50 г сырья одного из названных растений залить 0,5 л водки, настаивать 3 недели. Пить по 1 ч. л. с 0,5 стакана воды.

Бальзам от болезней желудка

Взять по 100 г травы тысячелистника и почек сосны, 50 г плодов шиповника, 5 г травы полыни, залить в эмалированной посуде 3 л воды и томить на малом огне 2 часа. Затем укутать кастрюлю и настоять сутки. Процедить и добавить 200 мл сока алоэ, 250 мл коньяка, 500 г меда. Хорошо перемешать массу до однородного состояния, плотно закрыть и настоять 4 дня. Разлить в бутылки, закупорить, хранить в холодильнике. Принимать бальзам по 1 ч. л. три раза в день за час до еды.

Наряду с другими методами лечения бальзам значительно ускоряет процесс заживления эрозий и язв, хорошо укрепляет иммунитет, улучшает самочувствие при разных заболеваниях.

При язвенной болезни желудка:

30 г прополиса измельчить ножом, растопить 50 г свиного нутряного сала, добавить 500 г меда. Смесь нагреть до 60 градусов и, помешивая, на малом огне довести до однородной массы, снять с огня и остудить. Принимать по 1 ст. л. за 10-15 минут до еды 3 раза в день. Держать во рту до полного растворения. Через месяц язва зарубцуется.

Смешать домашнее яйцо с сахарной пудрой и оливковым маслом (по 1 ст. л.). Все тщательно взбить. Пить смесь по 1 ст. л. 3 раза в день за 15 минут до еды, пока болезнь не перестанет беспокоить.

Сухие корневища лопуха смолоть в кофемолке в порошок. Принимать порошок по щепотке (0,5 г) 3 раза в день после еды. Курс – полгода (можно дольше). Результат также будет держаться долго. Можно применять этот рецепт для профилактики рецидивов болезни. Курс – 1 месяц.

Смешать по 500 г меда и сливочного масла, добавить 3-4 ст. л. масла грецкого ореха. Хранить эту смесь в холодильнике, принимать по 1 ст. л. утром натощак. Это количество рассчитано на курс лечения.

Сосновые шишки измельчить и заполнить этим сырьем на треть литровую банку. Залить водкой и поставить на 7 дней в шкафчик на кухне. Место, где стоит настойка, обязательно должно быть теплым. Через 7 дней процедить и принимать по 1 ст. л., разведенной в 50 мл кипяченой воды, 3 раза в день. Курс - 2 месяца, придется 2 раза еще делать настойку. Результат отличный.

Осиновую кору вымыть, мелко нарезать. Заваривать 1 ст. л. коры стаканом кипятка. Курс приема - 2 месяца. Отвар принимают три раза в день за полчаса до еды, постепенно увеличивая дозу. В первую неделю - по 1 ст. л., вторую - по 2 ст. л., третью - по 3 ст. л., четвертую - по 4 ст. л. В следующий месяц следует принимать по полстакана отвара 3 раза в день. Рецепт очень эффективен.

Взять поровну цветки ромашки аптечной, плоды фенхеля, корни алтея и солодки, корневища пырея. Залить 1 стаканом кипятка 2 ч. л. сбора, настаивать, укутав, 30 минут и процедить. Принимать на ночь 1 стакан настоя. Курс лечения 45 дней.

Смешать поровну череду, чистотел, зверобой и подорожник. Залить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. сбора. Настаивать, укутав, 2 часа и процедить. Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день за час до еды или через 1,5 часа после. Курс - 1 месяц.

Сварить очищенный картофель в эмалированной кастрюле, не солить. Отвар слить и принимать по 0,5-1 стакану 3 раза в день. Ежедневно готовить свежий отвар. Курс – 2-3 недели.

Пить теплый сок свежей капусты по 1 /2 стакана 2-3 раза в день за час до еды.

Утром натощак выпить 1 свежее куриное яйцо без соли, ничем запивать и заедать нельзя. Через 2 часа нужно позавтракать жидкой овсяной кашей. Курс лечения - 3 недели.

1 ст. л. ромашки и 1 ст. л. тысячелистника заварить стаканом кипятка, настаивать 30 минут. Процедить и пить в горячем виде небольшими глотками.

1 ст. л. корня алтея (обволакивает слизистую оболочку, снимает воспаление) настоять в стакане кипятка в термосе в течение 3-4 часов. Принимать по 1 ст. л. 4 раза в день.

2 ст. л. цветков календулы (является антисептиком и спазмолитиком; оказывает противовоспалительное действие) настоять в 2-х стаканах кипятка в течение 2-х часов в термосе, процедить. Пить по 1 ст. л. 3 раза в день после еды.

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1 ст. л. ромашки аптечной (восстанавливает слизистую и по этому свойству считается одной из наилучших трав. Кроме того, ромашка уменьшает спазмы в желудочно-кишечном тракте и успокаивает) настаивать, укутав, в стакане кипятка около 4-х часов, процедить, поставить в холодильник. Принимать в слегка подогретом виде по 1 ст. л. 4 раза в день.

2 ст. л. корня девясила (оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, обволакивающее действие) настоять 3-4 часа, залив стаканом кипятка. Принимать по 1/2 - 1/3 стакана настоя 3-4 раза в день.

От болей в желудке

1 ст. л. смеси ромашки сушеной, валерианы, укропа залить 250 мл кипятка, настоять 30 минут и пить небольшими порциями в горячем виде в течение дня.

Взять 7 пленок от куриных желудков, тщательно их вымыть сначала теплой, затем прохладной водой, выложить на хлопчатобумажное полотенце и высушить в тени, они должны стать прозрачными, как стеклышко. Затем измельчить пленки в порошок, смешать со 150 г майского меда и поставить в темное место на 3 суток. Готовое средство принимать по 1 ч. л. 3 раза в день за 30 минут до еды.

Перед употреблением состав перемешать, так как порошок оседает на дно. Курс лечения – 1 месяц. Затем сделать перерыв на 1 месяц и продолжить прием средства. Всего нужно провести не менее 6 курсов. Несмотря на простоту приготовления, этот препарат оказывает очень эффективное действие.

Избавиться от спазмов и колик – ускорить выздоровление

0,5 ст. л. сухой травы душицы залить 200 мл горячей кипяченой воды, нагреть на водяной бане 15 минут, настаивают в течение 45 минут, процедить, оставшееся сырье отжать. Объем полученного настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза в день за 15 минут до еды. Несмотря на то, что боль проходит на второй день, пить отвар надо не менее 10 -12 дней.

1 ч. л. измельченных бутонов гвоздики залить 3 стаканами кипятка, настоять 40 минут, процедить и в течение дня пить по стакану 3 раза за полчаса до еды. Обычно 2-3 дней хватает, чтобы исчезли боли.

Диета и питание при язве желудка

Утром после чистки зубов прополоскать рот прополисной водой (0,5 ч. л. настойки прополиса на 0,5 стакана воды) Выпить натощак стакан прополисной или дистиллированной воды, а через два часа — сок алоэ на меду с травами сушеницы и тысячелистника, измельченными в порошок.

Приготовить сок заранее. Вечером мелко нарезать два средних листа алоэ, добавить 1 ст. л. меда, размешать массу и оставить на ночь. Утром отжать ее через марлю, добавить 0,5 ч. л. одной из трав, ежедневно их чередуя, хорошо перемешать и проглотить. Спустя 10 минут съесть 20 г несоленого сливочного масла или 1ст. л. рыбьего жира. На завтрак есть овсяную кашу с 1 ч. л. меда.

В обед на первое есть куриный суп (или уху, или борщ), на второе овсяную, рисовую, гречневую или тыквенную кашу. Весной и летом добавлять в салаты лебеду, сныть, молодые листья клевера, липы, ноготков и др. Заправлять салаты растительным маслом.

На ужин — настой из овсяных хлопьев. 2 ст. л. хлопьев залить 0,5 л кипятка, настоять до остывания и процедить через марлю. Пить, не спеша, маленькими глотками или приготовить отвар из семени льна: 2 ст. л. семени размять в ступке, залить 0,5 л кипятка, кипятить на малом огне 10 минут и настаивать до остывания. Пить теплым, не процеживая, вместе с семенами. После этого ничего уже не есть.

Придерживаться такой диеты месяца два. Никакого молока, помидоров, копченостей, жирной, острой, соленой пищи. Результат вас порадует.опубликовано econet

Автор Владимир Гуртовой

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