Как избавиться от морщин на шее: упражнения Джульетт Кандо 

Чтобы кожа на передней части шеи была красивой и эластичной, нужно соблюдать некоторые правила.
У большинства людей в области верхней части спины, плечах и задней части шеи накапливается сильное напряжение. Ограниченность движений шеи, связана в основном с тем, что ее мышцы находятся в состоянии статического сокращения все время и почти никогда не растягиваются при этом на всю свою длину. Внутреннее напряжение, головные боли, мигрени и раздражительность — вот основные недуги, причиной возникновения которых является напряжение, накопленное в плечевом поясе и задней части шеи.
Любое напряжение блокирует потоки энергии и нарушает поступление в голову насыщенной кислородом крови, а вместе с ней и питательных веществ, что затрудняет работу головного мозга, а значит, и всех остальных органов и систем организма.
Каждодневный спектр движений любого среднестатистического человека включает движения рук, лица и головы. Он также включает небольшие прогулки пешком и долгие часы в положении сидя.
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Мы пользуемся руками каждый день и делаем ими массу самых разных движений. Мы держим руками ручки, карандаши, вилки и ножи. С их помощью мы можем перемещать предметы с одного места на другое, носить сумки, чемоданы, покупки и зонтики, шляпы, перчатки, шарфы и свертки, мы можем также оперировать различными предметами, например, такими, как банковские карточки и компьютеры.
В течение всего дня мы что-то делаем руками. При этом мы всегда задействуем мышцы рук, плеч и верхней части спины, но зато почти не используем мышцы пальцев и кистей рук. Когда мы поднимаем что-то тяжелое (например чемодан), мы также задействуем мышцы живота, грудной клетки, талии, бедер и четырехглавые мышцы бедра.
После плеч и шеи еще одно место, где скапливается напряжение, — это наша промежность. Большинство людей «носит» между бедрами сильное напряжение. Особенно это касается женщин, которые накапливают напряжение в области таза. Это происходит из-за того, что женщины часто держат ноги вместе, а также потому, что они просто привыкли сидеть таким образом, что их таз всегда зажат.
Те мышцы тела, которые никогда не растягиваются на всю длину, не могут эффективно пропускать энергию, а вместе с ней кровь, которая несет во все части тела кислород и питательные вещества. Такие мышцы называются «изношенными веревками». Малоподвижные мышцы томятся в теле, как узники в карцере, им не хватает крови и питательных веществ, они испытывают недостаток энергии и слабеют с каждым днем.
Чтобы «реанимировать» такие «старые веревки», нужно двигать кости, с которыми эти мышцы связаны, и двигать их так, чтобы мышцы могли растягиваться на всю предусмотренную природой длину. Вы должны не просто растянуть вялую мышцу, но остаться в таком положении на какое-то время, выполняя при этом дыхательные упражнения, а затем расслабиться и отдохнуть, получая удовольствие от ощущения того, как насыщенная кислородом и питательными веществами кровь приливает к мышцам, заряжая их жизненной энергией.
Растягивая мышцы по всей длине, мы тонизируем их. Если же этого не делать, вялые малоподвижные мышцы будут деградировать дальше. И даже если мы будем пытаться их тонизировать, не давая им растягиваться по всей длине, они все равно будут оставаться затянутыми, и им будет не хватать кислорода и питательных веществ.
Если подвесить любого человека вниз головой за лодыжки, окажется, что у него одна рука короче другой. Конечно, сами по себе кости имеют одинаковую длину и структуру, но из-за напряжения в мышцах одна рука (именно та, которой человек чаще пользуется) становится перманентно короче другой.
Кроме того, давно известно, что по той же причине одна сторона тела несет большую нагрузку, чем другая (и в том числе большую часть веса и напряжения головы и плеч). Если обычно вы пользуетесь правой рукой, постарайтесь чаще использовать левую. Если у вас основная рабочая рука левая, то, соответственно, вам нужно развивать правую руку, заставляя ее больше работать. Это поможет перебалансировать нагрузку на мышцы правой и левой сторон тела.
Плечи и шея являются опорой для головы, и поэтому для того, чтобы они могли эффективно поддерживать голову, жизненно важно прямо держать верхнюю часть спины и шею. Внешний вид шеи можно улучшить при условии, конечно, что она у вас есть. Ко мне на занятия танцами часто приходят люди, у которых вообще нет шеи, потому что у них она просто погребена где-то между плечами и подбородками. Я не могу винить их за то, что они стараются уберечь свою шею от промозглой лондонской непогоды и холодных ветров, но такие ситуации часто приводят к тому, что шея навсегда остается втянутой в плечи.
Самое первое и доброе дело, которое вы можете сделать для своей шеи, — это не делать ею неправильных движений. Второе, что нужно будет сделать, — это укрепить мышцы шеи настолько, чтобы она стала надежной опорой для головы. Чтобы узнать больше о шее, ознакомьтесь с упражнением ниже, которое поможет сделать шею длиннее, растянуть и укрепить ее мышцы.
Если у вас есть возможность, постарайтесь не стеснять шею тесными воротничками, шарфами, тяжелыми украшениями. Пожилые женщины часто стараются прикрыть свою шею, потому что шея — самое заметное и самое первое место, где прежде всего становятся видны морщины. На этой части женского тела они появляются раньше, чем морщины около глаз, рта или на лбу, поскольку голова в течение всего дня выполняет массу движений, и во всех шея принимает самое непосредственное участие.
Если движения шеи ограничиваются тесной одеждой, она не может свободно двигаться. Трение о шею, особенно синтетических материалов, оказывает негативное воздействие, потому что это сушит кожу, мешает свободному доступу воздуха, лишая кожу возможности свободно дышать, а кроме того, не дает шее свободно двигаться.
Независимо от того, какова температура окружающей среды и насколько она загрязнена, старайтесь не закрывать шею выше ключиц, оставляйте открытой верхнюю часть спины и трапециевидные мышцы.
Фото: Как носить одежду
Сравните фотографии а) и б). На первой из них показано, как сидит одежда, если шея выдвинута вперед, что мешает задней части шеи двигаться. Когда вы носите тяжелое пальто с большим (и тяжелым) воротником, это вызывает еще больший дисбаланс всего тела и делает осанку неправильной. Если смотреть на тело сверху, то воротник одежды должен находиться на линии гравитации.
Помимо того факта, что движениям шеи может препятствовать одежда, следует обратить особое внимание на цервикальный позвоночник. Чтобы понимать, о какой части шеи здесь идет речь, представьте себе котенка, которого мать берет за шкирку. Почувствуйте эту часть шеи, ощутите, как она выгибается. Только тогда вы сможете свободно двигать шеей.
Например, когда вы поднимаете голову, чтобы посмотреть вверх, или когда отклоняете голову назад, то что происходит с позвонками в шейном отделе вашего позвоночника?
Упражнение - Смотрим вверх
Встаньте прямо и откиньте голову назад, как будто смотрите на небо. Затылок при этом касается верхней части спины? Посмотрите на фото а и б, сравните то, что вы видите на этих снимках, и ответьте на вопрос, какой из них нравится вам больше.
Выполните это движение восемь раз так, чтобы на задней части шеи не появлялись складки. Поначалу это покажется не слишком легким делом, но, во всяком случае, вы сможете держать голову свободно и укрепите мышцы задней части шеи.
Когда в течение дня вы будете время от времени поднимать голову вверх или наклонять вниз, чтобы попить, например, следите затем, чтобы линия шеи не была ломаной.
На фото а показано, что мышцы шеи слишком слабы и не могут удерживать голову в поднятом положении, и по этой причине плечи поднимаются вверх, принимая часть веса на себя. В результате возникает напряжение в плечах, но еще хуже то, что в таком положении линия шеи оказывается искривленной, и поэтому в задней части шеи образуются очаги напряжения, которые мешают свободному прохождению энергии и кровообращению.
При выполнении этого упражнения вообще крайне важно, чтобы шея двигалась как единое целое и линия шеи оставалась ненарушенной.
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Упражнение - Удлиняем шею
Независимо от того, длинная у вас шея или имеется только слабый намек на ее существование, на нее в течение всего дня оказывает воздействие сила гравитации головы со всем ее весом, и поэтому очень важно ежедневно выполнять упражнение для удлинения шеи.
Лучше всего выполнять такое упражнение утром после пробуждения или вечером перед тем, как ложитесь спать. Конечно, можно выполнять это упражнение в любое время дня, когда вы чувствуете, что шея «костенеет». И, конечно, лучше всего способствовать удлинению шеи может положение вверх ногами, когда шея оказывается в подвешенном состоянии, как у разделанной тушки индейки.
Итак, встаньте перед зеркалом, в котором можете видеть себя в полный рост. Поставьте стопы на некотором расстоянии друг от друга. Руки расслаблены и свободно свисают вниз.
1. Медленно наклоняйте вниз сначала голову, затем шею, плечи, грудную клетку и, наконец, таз. В таком положении руки должны опуститься до самого пола и касаться его. Тогда голова будет свободно свисать вниз.
2. Теперь очень осторожно поворачивайте голову из стороны в сторону, как будто говорите «нет». Ощутите, как шея становится длиннее, как она растягивается под весом головы.
Примечание: Если почувствуете дискомфорт из-за прилива крови и кислорода к голове, то очень медленно начинайте возвращаться в исходное положение, выполняя это движение за счет силы мышц спины. Движение должно идти от тазовой области через поясницу, талию, плечи и голову. Если вы начнете выполнять это движение слишком быстро, можете ощутить головокружение. Само по себе головокружение не опасно. Более того, оно поможет научиться сохранять равновесие. Возвращаясь в положение стоя, сделайте глубокий вдох, а когда выпрямитесь, сделайте полный выдох.
3. Теперь, когда вы снова выпрямились, представьте себе, что кто-то тянет вас за макушку вверх к потолку.
4. Опустите плечи, держите руки расслабленными и свободно свисающими вниз.
В этом положении, когда шея растянулась и стала длинной, ощутите, что задняя часть шеи подтянулась вверх и отодвинулась назад. Подбородок должен быть опущен вниз.
Смотрите чуть выше линии горизонта. В этом положении снова выполните мягкие движения шеей из стороны в сторону, как будто говорите «нет». При этом боковым зрением вы не должны видеть никаких других частей тела, кроме плеч. Смотрите вниз, не сгибая при этом шею. Держите голову в правильном положении, т.е. по центру позвоночника.
Выполните весь комплекс движений еще два раза или пока вы получаете удовольствие от того, что голова свободно свисает вниз, снимая с плеч и шеи всякое напряжение. Со временем вы уже не будете испытывать дискомфорта или головокружения от выполнения этого упражнения. Это прекрасное упражнение для всех случаев, когда после напряженного дня нужно расслабиться и снять напряжение с шеи и плеч.
Упражнение - Тонизируем мышцы шеи
Кожа на передней части шеи очень тонкая и нежная, и самое плохое, что с ней может стать, это то, что она может приобрести ту же текстуру, что шкура ощипанной индейки. Лучше всего, когда кожа в этой части шеи такая же тонкая и гладкая, как на внутренней стороне руки, где она имеет ту же толщину и текстуру.
Чтобы кожа на передней части шеи была красивой и эластичной, нужно соблюдать некоторые правила. Прежде всего нужно постоянно следить за посадкой головы и за тем, как вы совершаете разные движения головой и шеей. И, конечно, нужно избегать любых движений, из-за которых на шее могут появиться некрасивые морщины.
Например, если вы отодвинете подбородок слишком далеко назад (также, как при неправильном прикусе, когда челюсть отодвинута назад), возникают морщины под подбородком на верхней части шеи.
1. Выполните все движения, нижеописанные в упражнениях, предварительно смазав шею, подбородок и плечи кремом или массажным маслом. Не забывайте проделать то же самое и с верхней частью спины.
2. Каждый раз, когда умываетесь, не забывайте сбрызнуть водой и похлопать подушечками пальцев переднюю часть шеи и область, расположенную под подбородком, а также выполнить все основные движения для шеи.
Упражнение - Движения головой
Чтобы охватить все возможные направления движения шеи, выполняйте их в трех направлениях по восемь раз в каждую сторону. Назовем эти движения по названиям слов «да» (движение головой вверх и вниз, кивки), «нет» (движения, при которых голова поворачивается вправо или влево) и «может быть» (движения головой из стороны в сторону).
Упражнение - Круговые движения головой
Чтобы выполнить это упражнение, медленно водите головой по кругу так, как будто осматриваете все вокруг себя. Не забывайте о том, каким должно быть правильное положение головы при откидывании ее назад. И, повторяю, если вам кажется, что голова слишком тяжелая для того, чтобы мышцы могли удерживать ее на весу при отклонении назад, используйте для поддержки руки.
Упражнение - Движения головой с наклоном туловища
Самый простой способ научиться выполнять круговые движения головой — это наклонить туловище вперед так, чтобы голова свисала вниз. Если вам трудно наклонять туловище вперед, то скорее всего у вас слишком затянуты подколенные сухожилия, и тогда вы можете просто немного согнуть ноги в коленях.
1. Расслабьте шею и плечо той руки, которую вы не используете (для поддержки).
2. Поворачивайте голову свободно, без напряжения и одновременно расчесывайте волосы, встряхивая их.
Комбинация движений с массажем и стимуляцией мышц шеи — те факторы, от которых напрямую зависит омолаживающий результат и значительно улучшается состояние кожи на шее. Кроме того, очень важно выполнять все необходимые движения шеей, когда вы работаете с кожей шеи.
Двойной подбородок
Двойной подбородок очень портит лицо, из-за того что нарушает пропорции фигуры и головы. Двойной подбородок может возникать вследствие отсутствия движений, полноты или неправильной посадки головы.
Какова бы ни была причина появления двойного подбородка, положение можно исправить с помощью упражнений для подтяжки подбородка, включая и те упражнения, с которыми вы ознакомитесь далее.
Упражнение - Тянем подбородок вверх в положении лежа
Данное упражнение помогает не только избавиться от двойного подбородка, но одновременно тонизирует мышцы живота. Так что если у вас есть двойной подбородок и если вы действительно хотите избавиться от него, вот с чего нужно начинать:
1. Лягте на пол на спину, вытяните ноги, положите руки по бокам в удобное положение.
2. Поднимайте только голову настолько, насколько сможете.
3. Опустите голову на пол. Старайтесь сделать это движение мягким.
Когда будете поднимать голову вверх, выдыхайте через рот. Вдох делайте через нос, когда будете опускать голову назад на пол.
Это упражнение поможет укрепить мышцы задней части шеи при условии, что вы будете выполнять движения медленно. Всегда опускайте голову на пол до конца, чтобы сделать упражнение более сложным.
4. Выполняя это упражнение в первый раз, повторите движения пять раз. Впоследствии можете выполнять столько повторов, сколько захотите. Однако прекращайте упражнение, если лицо покраснеет и вы почувствуете сильное напряжение в голове, такое, будто она вот-вот взорвется.
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Упражнение - Тянем подбородок вверх, держа голову на весу
На самом деле это упражнение является версией предыдущего, и его следует выполнять только после того, как вы вполне освоите предыдущее упражнение.
1. Лягте на спину на скамейку или кушетку (без спинки) так, чтобы ноги оказались на весу или стояли на полу, а голова и лопатки оказались на весу.
При выполнении упражнения следите за тем, чтобы поясничный отдел позвоночника плотно прилегал к поверхности скамьи, или же используйте небольшую подушку или полотенце, чтобы добиться этого. Это нужно для более плотного прилежания таза (к поверхности) и для коррекции его положения.
2. В таком положении вы ощутите вес головы, почувствуете, как сила гравитации тянет голову вниз. Опустите голову вниз (см. фото). Если вам слишком трудно сделать это, для подстраховки поддерживайте голову обеими руками, сцепленными на затылке).
Старайтесь добиться того, чтобы при опускании головы или поднимании ее движение шло от верхней части спины, а линия шеи оставалась ненарушенной.
Если такое упражнение покажется слишком трудным, а движения некомфортными, попробуйте выполнять его в положении лежа на полу и подложив под спину больше подушек. Ноги согнуты в коленях. Стопы стоят на полу на ширине бедер. И опять-таки следите за тем, чтобы линия шеи сохраняла свое положение и не была нарушена.
3. Поднимайте и опускайте голову. Выполняя эти движения, вы в полной мере почувствуете, насколько тяжелая у вас голова.
4. Повторите движения пять раз. Отдохните и отдышитесь, добиваясь того, чтобы дыхание пришло в норму. Разотрите заднюю часть шеи и повторите упражнение, выполнив все движения еще семь раз. Не стоит перенапрягаться и выполнять большее количество повторов, если вы делаете это упражнение впервые. Если вы будете выполнять это упражнение на следующий день, можете увеличить количество повторов до 10—15 раз. Однако каждый раз после выполнения упражнения обязательно добейтесь того, чтобы шея расслабилась.
Упражнения для подтяжки подбородка относятся к числу наиболее сложных для выполненияв первый раз. Это связано с тем, что мы просто не привыкли в полной мере ощущать вес головы, особенно когда она откинута назад и находится ниже линии горизонта
Если у вас возникнут проблемы с выполнением этого упражнения, возвращайтесь к предыдущему упражнению, чтобы с его помощью сначала укрепить мышцы задней части шеи.
Упражнения для подтяжки подбородка показывают, насколько сильными должны быть мышцы верхней части спины и задней части шеи, чтобы удерживать вес головы в течение всего дня, когда голова сидит на плечах неправильно и под утлом к туловищу.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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