Упражнения для здоровья шейного отдела позвоночника

Укрепление шейных мышц не только позволит избежать повторяющихся головных болей и болей в области самой шеи, но и улучшит вашу осанку...

Мы даже не задумываемся над этим, но в области шеи у нас расположено большое количество мышц, так как это очень подвижная часть нашего тела.

А благодаря некоторым упражнениям, направленным на укрепление мышц шеи, можно избежать появления различных проблем, с ними связанных.

Если вы испытываете дискомфорт в шейном отделе или у вас часто болит голова (что тоже может быть следствием), эти упражнения будут вам очень полезны.

Упражнения для укрепления мышц шеи

Данные упражнения рекомендуем выполнять 4-5 дней в неделю. Они достаточно просты, не требуют большого количества времени и их можно выполнять практически в любом месте.

1. Наклоны головы

Для того, чтобы укрепить мышцы шеи при помощи этого упражнения, мы буде работать двумя способами, их описание представлено ниже:

Наклоны головы вперед и назад: подбородком нужно коснуться груди, после чего откинуть голову максимально назад. Все движения при этом должны быть плавными и медленными.

подбородком нужно коснуться груди, после чего откинуть голову максимально назад. Все движения при этом должны быть плавными и медленными. Наклоны головы в стороны: смотрите вперед, наклоните голову сначала вправо, затем влево, как если бы вы хотели дотронуться ухом до своего плеча. Снова все движения должны быть плавными и медленными.

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2. Повороты головы

Второе упражнение также можно выполнять двумя способами. Разница — в «градусе» поворота, второй поворот глубже.

Сначала вы должны посмотреть направо, затем налево.

Старайтесь выполнить максимальный поворот головы.

Еще, как вариант, вы можете опустить голову вниз (вперед) и выполнять повороты из этого положения к каждому из плеч по очереди

3. Круговые движения

Данное упражнение следует выполнять часто, особенно оно эффективно после предыдущих двух. А движения более чем простые: просто «рисуйте» своей головой круги.

Главное, делать их максимально глубоко, то есть доставать головой до плеча, груди, другого плеча и максимально отклонять ее назад…

Сначала выполняйте круговое движение в одну сторону, затем в другую. Как и в случае с предыдущими упражнениями, не забывайте, что все движения должны быть медленными.

4. Пожать плечами

Данное упражнение идеально было бы выполнять с гантелями в руках (или любым другим дополнительным весом). Так вы сможете лучше укрепить мышцы шеи.

Встаньте (или сядьте) прямо, руки опущены вниз вдоль туловища, в руках гантели.

Из этого положения поднимите плечи вверх, насколько можете, не двигая при этом головой. Двигаться у вас должны только плечи.

Задержитесь в верхнем положении на 5 секунд, после чего вернитесь в исходное.

5. Упражнения на скамейке

Данное упражнение следует выполнять с большой осторожностью. Вам понадобится скамейка, чтобы лечь на нее лицом вниз.

Ваша голова должна быть на весу, смотрите перед собой, в пол.

Положите руки за голову, как если бы вы собирались выполнять упражнения на пресс.

Опустите голову (дайте ей упасть вниз), затем поднимите.

Вы можете слегка надавливать на голову руками, чтобы мышцы шеи напрягались сильнее. Кроме того, вы можете взять дополнительный вес.

Во время и после упражнений: полезные советы

1. Не забывайте, что все ваши движения во время выполнения упражнений на проработку мышц шеи должны быть медленными, в противном случае можно получить травму.

Вы сможете этого избежать, если приложите что-то теплое к шее перед тренировкой (компресс).

Так вы подготовите мышцы шеи к дальнейшей работе.

2. Еще желательно принять соответствующие меры и после выполнения вышеописанных упражнений. Особенно это касается людей, у которых уже имеются проблемы с шейным отделом.

3. Перед тренировкой лучше приложить тепло, а после нее — холод. Это позволит уменьшить воспаление, вызванное упражнениями, и будет способствовать восстановлению мышц.

4. Если есть какие-то серьезные проблемы с шеей, лучше проконсультироваться с врачом. Он сможет подсказать вам, следует ли исключить какие-то упражнения из тренировки (из-за состояния мышц шеи) или скорректировать их интенсивность.

А в целом этот несложный комплекс упражнений поможет избежать вам различных проблем в будущем.опубликовано econet

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