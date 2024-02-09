ОСТЕОПОРОЗ: 6 фактов, которые нужно знать

Остеопороз опасен тем, что он не показывает сильных симптомов на начальных этапах болезни, до тех пор, пока не возникают переломы.
Остеопороз — это заболевание костной системы, которое состоит в вымывании кальция из костей, вследствие дефицита витамина D или генетических факторов.
При этом нарушается внутренняя структура костей, они теряют плотность и становятся более хрупкими. Из-за этого повышается риск переломов и, кроме того, возникают воспалительные реакции и сильная боль.
Хотя остеопороз чаще встречается у пожилых людей, иногда он может появиться и в более молодом возрасте, вследствие травм, или вредных привычек, которые негативно действуют на кости.
Наиболее тревожным является то, что многие до сих пор не знают, насколько это серьезное состояние, и из-за отсутствия симптомов даже не подозревают о том, что страдают от него.
По этой причине важно знать все о развитии остеопороза и, при первых же признаках, обратиться к врачу.
Далее мы хотим поделиться с вами 6 основными фактами об остеопорозе, которые должен знать каждый.
Остеопороз обычно происходит из-за низкого усвоения кальция и витамина D, особенно в пожилом возрасте.
К сожалению, это заболевание является одним из «тихих врагов», поскольку оно не выдает себя явными симптомами, пока не превратится в более серьезную проблему.
Часто остеопороз диагностируют после перелома, причем до этого пациент и не подозревал, что страдает от этой болезни. Из-за хрупкости костей, перелом может произойти даже без серьезной травмы или удара.
Можно заподозрить остеопороз, если вы потеряли до 5 см в росте. В некоторых случаях появляется так называемый «вдовий горб», характерная сутулая поза.
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Для того, чтобы обнаружить остеопороз, необходимо провести компьютерную томографию, или МРТ, которая позволит измерить минеральную плотность костной ткани.
Это совершенно безопасная процедура, которая не занимает много времени и не вызывает боли. Осмотр позвоночника и тазобедренных суставов может показать перелом или повреждение. Обычное рентгеновское исследование обычно не так точно, чтобы выявить остеопороз.
Хотя есть много факторов, которые могут привести к развитию остеопороза, здоровый образ жизни имеет решающее значение для минимизации рисков.
Таким образом, важно обеспечить оптимальное количество кальция и витамина D, в том числе, добавив в рацион продукты, которые их содержат.
Национальный Фонд Остеопороза (NOF) рекомендует принимать 1000 мг кальция в день для взрослых людей и 1200 мг в день для женщин старше 50 лет, и мужчин старше 70 лет.
Потребление натрия и насыщенных жиров должно быть ограничено, поскольку они препятствуют абсорбции кальция.
Важно увеличить потребление магния, поскольку он также помогает сохранить плотность костной ткани.
Специальный комплекс упражнений также очень полезен, поскольку он укрепляет кости и улучшает координацию и баланс.
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Существуют препараты, направленные на борьбу с потерей плотности костной ткани для того, чтобы избежать серьезных последствий, таких как переломы.
Среди них — бисфосфонаты, целью которых является предотвращение истощения костной ткани путем инактивации клеток, известных как остеокласты, которые предназначены для поглощения костной ткани.
Также рекомендуются пищевые добавки кальция и витамина D, особенно когда есть проблемы с их усвоением.
Прием эстрогена помогает предотвратить и бороться с этим заболеванием в случае женщин в менопаузе.
Хотя препараты для лечения этого заболевания могут быть довольно эффективными, важно знать, что в большинстве случаев их применение может вызвать побочные эффекты.
Среди них:
Боль в мышцах и суставах
Проблемы с пищеводом
Жжение в желудке
Аритмия и сердцебиение
С другой стороны, следует отметить, что, несмотря на возможность лечения, упомянутые лекарства действуют лишь до определенного момента. То есть, примерно через 3 года после начала лечения, необходимо проанализировать, насколько они эффективны или какие отрицательные эффекты вызвают.
В некоторых случаях необходимо делать «перерывы» в лечении, так как прием лекарств в течение длительного времени может быть опасным. Лучшим средством борьбы с остеопорозом является профилактика.
По этой причине, если у вас есть факторы риска, регулярно проводите денситометрию, исследование плотности костей.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Не только кальция и витамина д, а еще витамина к2 кстати, чтобы кальций шел именно в кости, а не болтался по организму, откладываясь в виде кальцинатов. Я поэтому кроме хелатного кальция пью жевательные таблетки витамина д3 2000ме+к2 от эвалар. По сути всё самое важное получаю. Плюс стараюсь двигаться каждый день, тоже для профилактики важноОтветить
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