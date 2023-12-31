РАДИКУЛИТ и РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛИ: Быстрые приемы избавления от боли

Способ быстрой помощи. Он удобен тем, что больному не нyжно постороннее участие для выполнения приемов лечения

Акупрессура: избавляемся от простуды и разных болей

Акупрессура – это воздействие на биологически активные точки тела посредством нажатия пальцами, то есть способ быстрой помощи. Он удобен тем, что больному не нyжно постороннее участие для выполнения приемов лечения.

Акупрессура рассчитана не только на временное устранения боли, но и на сокращения длительности заболевания, восстановление функции органов и систем, снятие стресса, вызванного заболеванием – ведь не секрет, что мысли о болезнях, мнительность, ипохондрия наносят организму порой больший урон, чем само заболевание.

Избавляемся от простуды

При насморке. Профилактика простуды

Используются симметричные гармонизирующие точки над внутренними концами бровей (фото 1).

Затем прикройте глаза и массируйте симметричные возбуждающие точки у наружных уголков глаз (фото 2).

Затем симметричные успокаивающие точки под глазами, по ходу гайморовых пазух (выступающие кости лица – фото 3).

Затем симметричные специальные точки у крыльев носа (фото 4).

По 1 минуте легко указательным пальцем синхронно надавливается каждая пара точек.

Последовательность проведения: сверху-вниз.

Акупунктура поможет и в случае начавшегося насморка, и как профилактическое средство.

При воспалении верхних дыхательных путей

Используются специальные симметричные точки, расположенные на 1,5 пальца ниже нижнего века и на 1 палец по бокам от крыльев носа. Сядьте спокойно, уприте подбородок в большие пальцы, а указательными пальцами обеих рук синхронно с умеренным усилием давите на точки (фото 5).

Необходимо выполнить 64 круговых надавливания (направление вращения – в противоположные от носа стороны).

Фото 5

При ангине (гнойные миндалины)

Большой палец массируемой руки на уровне нижнего края ногтевого ложа зажимается между большим и указательным пальцем другой руки (фото 6).

Надавливание проводится преимущественно большим пальцем, усилие прессуры – среднее, продолжительность – около 10 секунд.

Надавливайте на обе руки периодически в течение дня.

Фото 6

Грипп – лечение и профилактика

Надавливают симметричные возбуждающие точки у наружных уголков глаз (фото 7). Затем симметричные успокаивающие точки под глазами, по ходу гайморовых пазух (выступающие кости лица – фото 8).

По 1 минуте легко указательными пальцами синхронно надавливается каждая пара точек.

Последовательность проведения: сверху-вниз.

Акупунктура поможет и в случае разразившегося насморка, и как профилактическое средство.

При ушной боли

Выполняется легкая акупрессура гармонизирующей точки, расположенной сразу над ухом (фото 9). Воздействуйте только со стороны больного уха до наступления улучшения состояния.

Фото 9

При болях в суставах

Используйте акупрессуру гармонизирующей точки, расположенной снаружи локтевой складки (фото 10).

При острой боли выполняется легкое надавливание, при хронических артритах периодически в течение дня используйте сильное надавливание.

Продолжительность надавливания – до улучшения состояния.

Фото 10

При простудной боли в шее

Используйте симметричные гармонизирующие точки у основания шеи. Акупрессура проводится указательными пальцами с нарастающей силой. Большие пальцы при этом сжимают и удерживают мышцу с передней стороны туловища (фото 11, 12).

Фото 11

Фото 12

При радикулите

В этом случае используются специальные симметричные точки, расположенные в крестцовой области на расстоянии 4 пальцев от позвоночного столба (фото 13).

Большими пальцами проводите сильное надавливание в течение 2 минут с обеих сторон синхронно.

Фото 13

Ревматические боли во всем теле

Используйте гармонизирующую точку, расположенную между костями мизинца и безымянного пальца (на три пальца ниже межпальцевой перепонки).

Акупрессура должна быть легкой, но длительной – до 7 минут для каждой руки (фото 14).

Фото 14

Быстрая помощь для сердца и сосудов

При повышении артериального давления

В этом случае поможет гармонизирующие точки, расположенные на груди по бокам от сосков. Гипертония может привести к очень нежелательным осложнениям, отнеситесь к повышенному давлению серьезно. Создайте себе комфортные условия для акупрессуры, сядьте и расслабьтесь.

Указательными пальцами легко массируйте точки в течение 5 минут (фото 15).

Акупрессуру можно выполнять несколько раз в день. Через месяц сделайте перерыв на неделю, затем можно продолжить лечение.

Фото 15

При гипотонии (пониженном давлении), вызывающей дискомфорт

Кончик мизинца у наружного края ногтя интенсивно, до боли, надо надавливать ногтем большого пальца массирующей руки.

Зажмите мизинец между большим и указательным пальцем и прерывисто кратковременно надавливайте по утрам, не вставая с постели, или когда почувствуете приступ вялости (фото 16).

Фото 16

При нарушении кровообращения (перепады давления, закупорка сосудов)

Зажмите крайнюю фалангу среднего пальца одной руки между большим и указательным пальцами массирующей руки. Ногтем большого пальца надавливайте на фалангу с частотой пульсации в течение 1 минуты (фото 17).

Затем поменяйте руки. Проделывайте сеанс акупунктуры по нескольку раз для каждого пальца. Повторяйте 1–2 раза (до 3 раз) в течение дня.опубликовано econet

Фото 17

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