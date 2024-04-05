АЛЛЕРГИЯ: Основные советы для борьбы

Аллергия на наружные аллергены обычно начинается в возрасте от 4 до 6 лет, в то время как аллергия на бытовые аллергены может начаться в возрасте 3 лет.

Насморк, слезотечение, боль в горле, чихание и кашель являются одними из наиболее распространенных симптомов простуды, однако такие же симптомы возникают и при аллергии.

В чем же разница?

Одним из наиболее очевидных и ярких признаков является лихорадка.

Симптомы простуды (или гриппа) могут сопровождаться лихорадкой – в отличие от симптомов аллергии (даже несмотря на то, что аллергию иногда называют "сенной лихорадкой").

Еще один важный аспект – продолжительность симптомов.

Симптомы простуды проходят в течение двух недель или быстрее, в то время как симптомы аллергии могут сохраняться гораздо дольше – весь сезон или даже целый год, особенно в случае аллергии на бытовые аллергены (напр. пылевые клещи и плесень).

Существуют и другие отличительные черты.

Как определить, что симптомы вашей "простуды" в действительности соответствуют аллергии (или наоборот)

Симптомы аллергии, как правило, появляются в определенное время суток или во время определенной деятельности.

Аллергия на пылевых клещей может, в частности, привести к заложенности дыхательных путей при пробуждении, в то время как симптомы, появляющиеся в первую очередь во время утренней прогулки, могут быть связаны с пыльцой.

Если сейчас – середина зимы, и ваш ребенок начинает кашлять и чихать, а вам известно, что кто-то из его друзей недавно болел, вероятно, речь идет о вирусе.

Важное значение имеет и возраст ребенка.

Аллергия на наружные аллергены обычно начинается в возрасте от 4 до 6 лет, в то время как аллергия на бытовые аллергены может начаться в возрасте 3 лет.

Если у вашего ребенка есть экзема, есть высокая вероятность, что у него имеется и аллергия, поскольку эти заболевания часто сопутствуют друг другу (а если у ребенка есть и аллергия, и экзема, у него может также развиться астма).

Кроме того, если у одного или обоих родителей – аллергия, то ребенок будет в группе повышенного риска.

Еще один простой способ – проверить слизь из носа (у вас или ребенка). Прозрачная, водянистая слизь может быть связана с аллергией, в то время как густая, зеленая слизь может быть симптомом простуды.

Если вы подозреваете, что у вашего ребенка есть аллергия, и симптомы в том числе включают в себя затрудненное дыхание, стеснение в груди или одышку, следует помнить, что это также может быть астма или аллергическая астма (сочетание аллергии и астмы).

Могут ли пищевые продукты вызывать симптомы астмы?

Аллергическую астму могут вызывать те же факторы, что и аллергию: пыльца, шерсть домашних животных и т.д.

То же самое относится и к пищевой аллергии, хотя это случается относительно редко.

Об этом свидетельствуют типичные для вас симптомы пищевой аллергии, такие как крапивница, сыпь, тошнота/рвота или понос с последующим кашлем и хрипами.

Также возможно развитие анафилаксии, при которой происходит отек горла и критическое затруднение дыхания.

По результатам исследований нездоровая пища увеличивает риск развития у ребенка астмы и аллергии.

Приступы астмы у некоторых людей вызывают и пищевые консерванты, в частности, сульфиты, которые встречаются в таких пищевых продуктах, как креветки, сушеные фрукты и вино.

К таким консервантам относятся:

Бисульфит натрия

Бисульфит калия

Метабисульфит натрия

Метабисульфит калия

Сульфит натрия

Астма может удвоить риск развития хронической мигрени

У некоторых людей пищевые аллергии могут вызывать мигрень, и эти сильные головные боли могут также иметь связь с астмой.

Если у вас астма и периодически бывают головные боли от мигрени, вы можете быть подвержены повышенному риску развития хронической мигрени, характеризующейся 15 и более приступами мигрени в месяц.

По результатам анализа данных почти 4500 человек исследователями из Montefiore Headache Center (Центр заболеваний, вызывающих головную боль, Монтефиоре) в период исследования у людей с эпизодическими приступами мигрени (менее 15 в месяц) и астмы в два раза чаще развивалась хроническая мигрень по сравнению с пациентами без астмы.

У пациентов с наиболее тяжелой формой астмы риск хронической мигрени был в три раза выше, что у людей без астмы.

Точные механизмы, определяющие эту связь, неизвестны, но исследователи предположили воздействие воспалительных процессов.

Астма вызывает воспаление (и сужение) слизистой оболочки дыхательных путей, в то время как мигрень вызывает воспаление (а также сужение и расширение) кровеносных сосудов.

Оздоровление кишечника способно уменьшить аллергии

Аллергия и астма часто сосуществуют, поэтому не удивительно, что изменение вашего рациона питания с целью улучшения работы кишечника является потенциально эффективным средством лечения обоих этих заболеваний.

Одной из наиболее полезных рекомендаций является употребление более ферментированных продуктов, которые естественным образом богаты пробиотиками.

Системный обзор и мета-анализ 23 исследований показал, что применение пробиотиков способствует уменьшению симптомов аллергии и улучшению качества жизни.

В другом исследовании у мышей, получавших продукты с высоким содержанием клетчатки, наблюдалась более сильная сопротивляемость астмаподобным приступам, чем у мышей, которых кормили продуктами с низким содержанием клетчатки или которым давали стандартный рацион.

Когда мышей, которых кормили продуктами с высоким содержанием клетчатки, подвергали воздействую пылевых клещей, у них наблюдалось меньшее воспаление дыхательных путей, чем у мышей, питавшихся продуктами с низким содержанием клетчатки.

В статье из Scientific American говорится:

"Судя по всему, клетчатка поддерживает рост кишечных бактерий, которые производят противовоспалительные молекулы, называемые жирными кислотами с короткой цепью. Эти молекулы затем поступают в кровоток, где они могут влиять на иммунную систему.

Чрезмерно реактивная иммунная система может способствовать развитию аллергии и астмы. Однако жирные кислоты могут уменьшить иммунную реакцию".

Кишечные бактерии также играют важную роль в развитии и функционировании иммунной системы слизистой оболочки в пищеварительном тракте. Они также способствуют выработке антител к патогенам.

Бактерии даже "учат" иммунную систему различать патогены и безвредные антигены и реагировать соответствующим образом.

Эта важная функция предотвращает чрезмерную реакцию вашей иммунной системы на безвредные антигены, которая предваряет аллергию.

Нездоровая диета, основанная на обработанных нежелательных продуктах питания с высоким содержанием сахара, может иметь противоположный эффект, ухудшая работу кишечника и тем самым повышая риск развития аллергии.

Пищевая аллергия и непереносимость пищевых продуктов: в чем разница?

Если у вас аллергия на конкретное вещество, ваша иммунная система ошибочно считает, что это вещество опасно, и вырабатывает антитела иммуноглобулина Е (IgE) в попытке нейтрализовать данное вещество.

Из отчета Фонда Джорджа Мателяна:

"Антитела представляют собой длинные, разветвленные молекулы, у которых с одной стороны имеются места для распознавания и связывания (присоединения) антигена, а с другой стороны имеется сайт, который может вызвать другие иммунные ответы. Антитело связывает только один специфический антиген и больше ничего не делает.

Когда антитело связывает опасную молекулу (или присоединяется к ней), оно действует как красный флажок, определяющий молекулу как потенциально вредную и подлежащую уничтожению.

Клетки-макрофаги часто называют "клетками-мусорщиками" иммунной системы; их предназначение – выведение вредных молекул из организма.

После того, как антитело соединяется с опасной молекулой, макрофаги потребляют данную молекулу, выводят ее из циркуляции и уничтожают ее".

Выбрасываемые в кровь во время этого процесса химические вещества, такие как гистамин, могут вызвать ряд симптомов в любое время употребления пищи (хотя могут проявиться и спустя несколько часов).

При непереносимости пищевых продуктов ваша иммунная система не задействована.

В то же время, симптомы пищевой непереносимости могут препятствовать измельчению и перевариванию определенных продуктов или пищевых ингредиентов.

Непереносимость также может быть вызвана реакцией вашего организма на определенную пищевую добавку.

Если наиболее распространенными аллергенными продуктами являются арахис, лесные орехи, рыба, моллюски, соя, пшеница, молоко и яйца, то пищевая непереносимость чаще всего возникает на лактозу, глютен, консерванты и добавки, а также тирамин (обычно присутствующий в вяленом мясе, выдержанных сырах и копченой рыбе).

Основные советы для людей с аллергией

Если вы, как еще десятки миллионов людей, страдаете от аллергии, имейте в виду, что вы можете много чего сделать, кроме как пополнять карманы владельцев фармацевтических компаний.

Здоровый рацион, основанный на необработанных (в идеале – органических и/или местного выращивания) продуктах, включая ферментированные продукты, наряду с оптимизацией уровня витамина D и соотношения омега-3/омега-6 станет залогом эффективного функционирования иммунной системы.

Для кратковременного снятия симптомов можно применять иглоукалывание и промывку носа из заварника.

Также имеется целый ряд продуктов и трав, способных ослабить симптомы, которые перечислены здесь.

Для более долгосрочного воздействия можно использовать методику провокации-нейтрализации или подъязычные капли от аллергии, эффект которых близок к эффекту ингаляторов.

Что еще нужно сделать

Сведите к минимуму потребление сахара и зерновых:

оздоровление и укрепление кишечника гарантированно снимает симптомы аллергии – в первую очередь за счет исключения вызывающих воспаление продуктов, таких как зерновые и обработанные продукты, и введения в рацион более здоровых продуктов, которые будут поддерживать надлежащий баланс бактерий в кишечнике.

Увеличьте потребление животных жиров омега-3:

ДГК (DHA) и ЭПК (EHA) жиров, присутствующие в масле криля, являются мощными противовоспалительными средствами. По результатам немецкого исследования, опубликованного в журнале Allergy, у людей с рационом питания, включающим продукты, богатые жирами омега-3, встречается гораздо меньше симптомов аллергии.

Уменьшите потребление жиров омега-6:

Помимо включения в рацион жиров омега-3 рекомендуется уменьшать потребление жиров омега-6 (напр. растительных масел), поскольку соотношение между этими двумя типами жиров очень важно. Если вы ежедневно едите обработанные продукты, баланс между жирами омега-3 и омега-6 будет нарушаться, что может привести к воспалению, влекущему за собой астму.

Оптимизируйте уровень витамина D:

Исследования показывают, что недостаток витамина D может стать основной первопричиной астмы. Это означает, что многие люди понапрасну страдают от потенциально опасных для жизни заболеваний – ведь дефицит витамина D легко устранить. Витамин D также способствует активизации иммунной системы.

Ферментированные овощи и/или пробиотики:

Сильную пищевую аллергию способна полностью излечить диета GAPS (GAPS Introduction Diet), основанная на ферментированных продуктах и других природных компонентах для восстановления баланса вашей кишечной флоры. Здоровый кишечник способствует лечению от аллергии всех типов.

Избегайте пастеризованных молочных продуктов, печально известных увеличением количества мокроты и усиливающих приступы астмы.

Острые перцы:

Острые перцы чили, хрен и острая горчица выполняют роль природных противоотечных средств. Исследование 2009 года показало, что назальный спрей, содержащий капсаицин (получаемый из острого перца), значительно снижает назальные симптомы аллергии.

Кверцетин:

Кверцетин является антиоксидантом, относящимся к классу водорастворимых растительных веществ, называемых "флавоноидами".

Хотя исследований в этой области проводилось немного, многие специалисты полагают, что продукты, богатые кверцетином (яблоки, ягоды, красный виноград, красный лук, каперсы и черный чай) предотвращают высвобождение гистамина и поэтому являются "натуральными антигистаминами".

Кверцетин также можно использовать как дополнительное средство: стандартная доза при сенной лихорадке составляет от 200 до 400 мг в день.

Баттербер (белокопытник гибридный):

еще один натуральный антигистамин, белокопытник использовали для лечения кашля и астмы еще в 17-м веке. Позднее ученые выявили в баттербере соединения, способствующие снижению симптомов путем ингибирования лейкотриенов и гистаминов, которые обуславливают обострение симптомов астмы.

В ходе исследования в Германии для 40% пациентов, принимавших экстракт корня баттербера, удалось уменьшить потребление традиционных лекарств от астмы.

Имеется лишь одно ограничение. Баттербер является разновидностью амброзии, поэтому если у вас аллергия на амброзию, календулу, ромашку или хризантему, употреблять баттербер вам противопоказано.

Кроме того, в сыром виде траву использовать нельзя, поскольку она содержит вещества, называемые пирролизидиновыми алкалоидами, которые могут быть токсичны для печени и почек и могут вызвать рак.

В представленных в свободной продаже продуктах на основе баттербера многие из этих алкалоидов удалены.

Желтокорень (гидрастис канадский):

Желтокорень может быть полезен при сезонной аллергии. Лабораторные исследования позволяют сделать предположение, что активный ингредиент желтокорня берберин обладает антибактериальными свойствами и активизирует иммунную систему.

Эвкалиптовое масло:

Это чистое эфирное масло лечит слизистые оболочки. Вы можете нанести каплю масла на ватный тампон и нюхать его несколько раз в день, добавить несколько капель в воду (или распылитель при его наличии) для лечения паром или для принятия ванны.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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