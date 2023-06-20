Почему БОЛИТ СПИНА: 6 возможных причин

Боль в спине — это комплекс симптомов, чаще всего связанных с проблемами с позвоночником. Конечно, такая боль ограничивает функциональные возможности человека. Боль в спине может быть у каждого. В той или иной степени с этой проблемой знакомы приблизительно две трети взрослых людей

Причины болей в спине

Боль в спине — это комплекс симптомов, чаще всего связанных с проблемами с позвоночником. Конечно, такая боль ограничивает функциональные возможности человека.

Боль в спине может быть у каждого. В той или иной степени с этой проблемой знакомы приблизительно две трети взрослых людей.

Причины боли

Большей частью такая боль связана с ухудшением состояния позвоночника.

В частности, проблемы могут быть с (со):

Связками

Мышцами

Межпозвоночными дисками

Позвонками

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Специфические факторы

Выделяют специфические факторы боли в спине, такие, как травмы, неправильная осанка, ослабление мышц. Такую боль может вызвать и чрезмерное усилие.

Неспецифические факторы

Но боль в спине может быть и не связана с вышеперечисленными факторами.

Она может возникать и менять интенсивность в процесссе определенного изменения позы. Она также может быть связана с определенной физической активностью.

В этом случае нужно анализировать ситуацию: ее биологические, социальные, структурные и даже психологические аспекты.

Факторы риска

1. Стресс и депрессия

Согласно разным исследованиям, хроническая боль в спине часто бывает связана с состоянием стресса, депрессии и тревожности.

Хотя речь идет о физической боли, психологические факторы, как показали исследования, играют существенную роль в ее возникновении и лечении. Поэтому рекомендуется осваивать дыхательные техники и техники расслабления.

Очень важно находить время для полноценного отдыха, для занятий, которые доставляют удовольствие.

2. Возраст

С течением лет наше тело в той или иной степени «изнашивается». Это относится и к позвоночнику, и к суставам.

Поэтому боли в спине чаще бывают у пожилых людей. Часто они связаны с такими болезнями, как остеоартрит или стеноз позвоночного канала.

Не застрахованы от болезней, связанных с болями в спине, и молодые люди. У них бывает межпозвоночная грыжа, или дегенеративная болезнь межпозвоночных дисков.

3. Генетика

Некоторые люди страдают болями в спине потому, что у них есть генетическая предрасположенность к проблемам с позвоночником.

По результатам некоторых исследований, мутированный ген CHST3 «отвечает» за тридцатипроцентный рост риска развития дегенерации межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника.

Как показывают эти исследования, если у одного из родителей есть этот ген, его ребенок с пятидесятипроцентной вероятностью тоже будет его иметь. Таким людям рекомендуют вести здоровый образ жизни и избегать больших физических нагрузок. Им, в частности, категорически не рекомендуют поднимать тяжести.

4. Риски, связанные с работой

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) считает, что есть связь между скелетно-мышечными заболеваниями и физическими нагрузками, которым человек подвергается во время работы.

Это, в первую очередь, нагрузки, связанные с необходимостью перемещения тяжелых грузов, даже если при этом используются и механизмы.

Но боль в спине может возникать и у тех рабочих, которые должны часами выполнять определенные повторяющиеся операции (даже если большие усилия не требуются).

Если чрезмерные, но короткие по времени нагрузки чреваты острыми болями, то многократно повторяющиеся не слишком тяжелые движения приводят к хроническому расстройству здоровья.

Есть определенные правила, помогающие избегать травм при манипулировании тяжестями. Например, держать тяжелый предмет ближе к телу. При поднятии тяжести рекомендуют держать спину прямой, а сгибать колени. Рекомендуется также, выполняя «рискованные» операции, не спешить, а сохранять умеренный ритм.

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5. Сидячий образ жизни

В наше время низкая физическая активность считается одним из факторов риска для здоровья. И, очевидно, она также ухудшает состояние локомоторного аппарата.

Физическая активность очень важна, так как она помогает поддерживать мышцы, сухожилия и кости в хорошем состоянии.

Если же она на низком уровне, страдают и мышцы, и позвоночник (который они должны поддерживать), а также суставы и связки. Таким образом, недостаток физической активности ведет к разным болезням и, в частности, к болям в спине.

У многих сидячий образ жизни связан с «сидячей» работой. Но надо находить время и возможности для физической активности. Например, не пользоваться лифтом, меньше пользоваться автомобилем, больше ходить.

6. Плохая осанка

Плохая осанка часто является причиной болей в спине. При этом имеет место неадекватное распределение веса головы. В результате мышцы спины слишком напрягаются, и им приходится слишком много работать, чтобы сохранять равновесие тела.

Когда мы на ногах, голова, плечи, бедра и лодыжки должны быть на одной линии. Когда мы сидим, ступни должны опираться на пол, в коленях должен быть прямой угол, спина должна быть прямой. Ни в коем случае нельзя горбиться.

Нужно также избегать слишком больших «скручиваний» и сгибаний туловища. Такие движения тоже могут привести к болям в спине.опубликовано econet

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