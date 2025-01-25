Советы АЮРВЕДЫ для идеальной кожи лица

Аюрведическая косметология учит видеть не только физическое тело с проблемами кожи, а гораздо больше: триединство тела, разума и духа. Вот почему, когда на коже появляются изменения, важно глубоко изучить проблемы духа и разума. И главной целью должно стать устранение эмоционального и физического дисбаланса

Красота женщины: гармония психологического здоровья и красоты тела

Аюрведическая косметология учит видеть не только физическое тело с проблемами кожи, а гораздо больше: триединство тела, разума и духа. Вот почему, когда на коже появляются изменения, важно глубоко изучить проблемы духа и разума. И главной целью должно стать устранение эмоционального и физического дисбаланса.

Истинная красота женщины заключается в гармонии психологического здоровья и красоты тела. Многие женщины думают, что станут счастливыми, если обретут внешнюю красоту. Но в действительности это не так. Даже самые правильные черты лица теряют свою привлекательность, когда человек расстроен или чем-то недоволен. Мысли, эмоции – все это сказывается на нашей внешности.

Когда мы испытываем страх, надпочечники осуществляют выброс адреналина. Адреналин оказывает воздействие на почки, что ведет к обезвоживанию организма, а также на сердце, которое начинает усиленно перекачивать кровь к конечностям, подготавливая организм к бегству или проявлению агрессии. Этими переменами объясняются характерные внешние признаки страха: во рту пересыхает, а лицо становится бледным.

Если человек находится в условиях постоянного стресса, то организм разрушается: повышенная сухость ведет к образованию морщин, повышенное кровяное давление – к сердечным заболеваниям.

Дорогие женщины, если вы хотите изменить свою внешность, то в первую очередь измените свои мысли, эмоции, привычки, которые провоцируют стрессы и старение.

Самый простой состав для очищения кожи:

1/2 чайной ложки нутовой муки,

1 чайная ложка кунжутного масла,

щепотка куркумы.

Нутовая мука содержит большое количество протеинов, кунжутное масло богато микроэлементами (цинк, кальций), витаминами (Е и А), олеиновую и линолевую кислоты, токоферолы, белки и натуральные антиоксиданты.

Это масло восстанавливает здоровье кожи, увлажняя ее естественным образом. Куркума содержит кальций, железо, фосфор и йод, а также витамины (С, К, В1, В2, В3), к тому же она является прекрасным природным антибиотиком. Этот состав подходит для всех типов кожи, в особенности для сухой, увядающей и шелушащейся.

Если у вас нормальная кожа, вместо масла можно использовать чистую воду или травяной отвар. Для сухой кожи подойдет также молоко или сметана, сок или гель алое вера. Для жирной и проблемной кожи – йогурт или разбавленный лимонный сок.

Легко помассируйте лицо нутовой смесью, стараясь не растягивать кожу, 1–3 минуты, затем смойте скраб прохладной водой. Можно в завершение процедуры протереть лицо аюрведическим тоником.

Темные круги и мешки под глазами – то, что мы не хотели бы видеть, глядя в зеркало. Аюрведа помогает нам решить эту проблему.

Ее причинами могут быть: недостаток сна, переутомление, стрессы, неправильное питание, злоупотребление лекарствами, возрастные изменения, гормональные проблемы, повышенная пигментация кожи и перегрев.

Вообще говоря, специалисты по аюрведе считают, что, если у вас появились мешки под глазами, в первую очередь нужно пересмотреть свое питание. Следует пить меньше воды в чистом виде, особенно перед сном, отказаться от соленой пищи, а жидкость должна поступать в организм с супом, травяными чаями, соками.

Для борьбы с мешками под глазами, можно воспользоваться и такими «подручными средствами», как яблоки, огурцы и картофель. Из них делают маски, для чего достаточно измельчить их и наложить на область под глазами. Можно также накладывать на глаза ватные диски, смоченные в розовой воде. Эффективен массаж с маслом сладкого миндаля перед сном.

Воспаления на коже, угри и прыщи – еще одна серьезная проблема, которая может быть вызвана чрезмерным употреблением соли.

Полезно пить чай из корня лопуха. Для его приготовления возьмите 1 чайную ложку измельченного сухого корня и залейте 1 стаканом горячей воды. Пейте такой напиток на ночь до тех пор, пока лицо не очистится, после этого для профилактики пейте перед сном чай из кориандра (1 чайная ложка семян кориандра на 1 стакан кипятка).

Уменьшить воспаление на коже помогают аппликации из измельченной кинзы. Такого же эффекта можно добиться, протирая кожу соком алоэ вера.

Для поддержания красоты и здоровья кожи очень полезен ежедневный масляный массаж всего тела. При дисбалансе ваты используйте кунжутное масло. Сбалансировать питту лучше всего с помощью подсолнечного масла, а при дисбалансе капхи подойдет кукурузное масло.

Важно также подбирать температуру воды для мытья, принимая во внимание свою конституцию. Людям с преобладанием питта-доши рекомендуется мыться в прохладной воде, капха-доши – в теплой, а вата-доши – в горячей. У людей с вата-конституцией часто бывает плохое кровообращение, и горячая вода способствует его улучшению и помогает сделать кожу более красивой и здоровой.

После мытья осушите полотенцем лицо (мягким, «промакивающим» движением снизу вверх) и затем разотрите все тело. Это усилит кровообращение, удалит отмерший поверхностный слой кожи и улучшит ее внешний вид.опубликовано econet

Варма Джульет "Аюрведа и йога для женщин"

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