ПОЧЕМУ ЛЕНИВЫЕ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ

Как будет выглядеть процесс старения, если вы не измените свою жизнь

Как правильно распределять жизненную энергию

Каждый автомобилист знает, какой стиль вождения убьет его двигатель, а какой – продлит срок службы автомобиля. Болиды «Формулы-1» – мощные, впечатляющие и стремительные машины. Пилоты эксплуатируют их на грани возможностей. Однако ни один другой автомобиль не изнашивается так быстро, как эти болиды. После гонки длиной около 250 км они отрабатывают свое, двигатели необходимо полностью перебирать.

Человеческий организм работает по аналогичному принципу. Мы можем экономно обращаться со своим организмом и его ресурсами или же растратить все свои силы в короткий срок. Большинство людей – так нам кажется – считают, что должны жить по принципу «Формулы-1», и вдобавок получают за это признание общества. Плотный график в наши дни служит атрибутом не только работающих, но и пенсионеров, и школьников. Восхищения удостаиваются те, кто умудряется ежедневно совмещать многочисленные деловые и личные встречи.

Как будет выглядеть процесс старения, если вы не измените свою жизнь.

В возрасте около 25 лет. Реактивность мышц уже начинает незаметно угасать.

В возрасте около 30 лет. Видны первые морщины возле глаз. Кости достигли максимальной прочности, с этого момента их плотность начинает снижаться. Мужчины замечают, что волосы становятся тоньше.

В возрасте около 35 лет. Вы уже хуже слышите, но часто этого не замечаете, поскольку сперва пропадает чувствительность к высоким тонам.

В возрасте около 40 лет. Функционально состояние сердца начинает ухудшаться с 40-летнего возраста. У мужчин с этого момента начинает снижаться уровень полового гормона тестостерона – примерно на 1 % в год. Читать ежедневную прессу становится немного труднее. Вам приходится постоянно держать газету перед собой, чтобы четко различать буквы, – таковы первые признаки старческой дальнозоркости. Возможно, вам уже требуются очки для чтения.

В возрасте около 45 лет. Если вы женщина, возможно, вы уже подошли к периоду менопаузы. Ваше тело производит меньше половых гормонов. Плотность костей сильно снижается.

Если вы мужчина, возможно, вы заметили увеличение лысины и, напротив, значительное увеличение количества волос на теле. За эти изменения, в первую очередь, отвечает половой гормон тестостерон.

Вне зависимости от половой принадлежности постепенно снижается потребность в калориях. Увеличивается вес тела. Мышцы замещаются жиром.

В возрасте около 50 лет. Снижается кислородная емкость крови. Ухудшается циркуляция крови в кровеносных сосудах.

В возрасте от 60–70 лет. Краткосрочная память работает все хуже. Вы еще можете вспомнить стихотворения, которые учили в школе, но не всегда помните, где оставили ключи от машины. Кроме того, защитные силы организма работают уже не так эффективно, как раньше, – простуды затягиваются. Ухудшается чувство равновесия. Примерно каждая третья женщина и каждый пятый мужчина уже в возрасте 60 лет обнаруживают признаки сокращения костной массы (остеопороз). У каждого третьего можно диагностировать кальциноз сосудов (артерий).

По сравнению с 20-летним возрастом мышечная масса потеряла от 5 до 9 кг.

На что растрачивается жизненная энергия:

на стресс;

на движения;

на еду;

на холод;

на недостаток сна;

на некоторые тонизирующие вещества.

Проверьте, сколько энергии вы тратите впустую

1. Как вы оцениваете свой рабочий и личный стресс?

а) я почти ежедневно испытываю чрезмерную нагрузку 2 балла

б) фазы напряжения чередуются с фазами покоя примерно поровну 1 балл

в) я не могу пожаловаться на чрезмерный стресс 0 баллов

2. Как вы питаетесь?

а) я страдаю ожирением 2 балла

б) я могу есть столько сколько хочу и не поправляюсь 2 балла

в) у меня нормальный/идеальный вес, однако я должен следить за своим питанием, чтобы его поддерживать 0 баллов

3. Вы курите?

а) да, пачку в день 1 балл

б) да, больше пачки в день 2 балла

в) нет 0 баллов

4. Занимаетесь ли вы спортом?

а) да, до 4 часов занятий спортом в неделю, распределенных на 3–4 раза 0 баллов

б) да, более четырех часов в неделю 1 балл

в) нет, я не занимаюсь спортом 1 балл

5. Какой температурный режим вы предпочитаете?

а) я очень чувствителен к холоду и предпочитаю теплые помещения; всегда относительно тепло одеваюсь 0 баллов

б) я предпочитаю прохладные помещения и одеваюсь относительно легко 1 балл

в) мне кажется, у меня нормальное восприятие температуры 0 баллов

6. Сколько кофе, черного чая и других кофеинсодержащих напитков вы выпиваете ежедневно?

а) я не пью ничего из этого 0 баллов

б) 1–2 чашки в день 1 балл

в) больше 2 чашек в день 2 балла

7. Как долго вы обычно спите?

а) менее семи часов 2 балла

б) 7–8 часов 1 балл

в) более восьми часов 0 баллов

Подсчитайте набранный результат.

0–4 балла. Сердечные поздравления. Вы уже живете по принципу энергосбережения. Однако в нашей книге вы, возможно, обнаружите некоторые рекомендации по экономии энергии, с которыми вы еще не знакомы. В любом случае, стоит продолжить чтение.

5–8 баллов. Внимание, в некоторых сферах жизни вы расходуете энергию впустую. Пройдите тест еще раз и обратите внимание на ответы, которые принесли вам два балла. Изменив свой образ жизни в этих сферах, вы откроете огромный энергетический потенциал. Обратите особое внимание на наши практические рекомендации для экономии энергии.

9–14 баллов. Вы живете по принципу «Формулы-1» и растрачиваете энергию во многих областях жизни. Нажмите на тормоз, наши последующие рекомендации и программа смогут вам в этом помочь. Уже через короткое время вы ощутите пользу от наших советов.

Не бойтесь покоя, бездеятельности, лени или праздности – ведь именно в это, казалось бы, упущенное время вы делаете для своего организма нечто удивительное: вы экономите энергию».

Возможная продолжительность жизни человека и животных

Рабочая пчела – 3–6 месяцев

Крот – 2 года

Мышь – 4 года

Пчелиная матка – 5–20 лет

Дождевой червь – 6 лет

Собака – 18 лет

Виноградная улитка – 18 лет

Кошка – 20 лет

Лев в дикой природе – 10 лет

Лев в неволе – 20 лет

Белый медведь в дикой природе – 20 лет

Белый медведь в неволе – 40 лет

Дельфин – 30 лет

Летучая мышь – 30 лет

Бурый медведь – 47 лет

Шимпанзе – 50 лет

Страус – 62 года

Аллигатор – 66 лет

Сова – 68 лет

Слон – 70 лет

Орел – 80 лет

Речная жемчужница – 100 лет

Человек – 130 лет

Черепаха – 150 лет

Даже если кажется, что здоровье для большинства людей обладает наивысшей ценностью, заботу о нем они проявляют реже, чем о чем-либо другом. В нашем сознании стресс, взбудораженность, постоянная активность стоят в одном ряду с успехом, здоровьем, фитнесом и долголетием. опубликовано econet

по книге Петера Акста «Ленивые живут дольше. Как правильно распределять жизненную энергию »

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