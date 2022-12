КВАСЦЫ: отеки ног и треснувшие пятки останутся в прошлом!

Профессионалы в области медицины и здравоохранения все чаще используют квасцы для лечения...

Квасцы обычно называют двойными солями алюминия с сульфатом калия и аммония.

В своем естественном состоянии вещество используется уже более чем 2000 лет, имеет широкий диапазон применений.

До начала 20-го века вещество регулярно выпускали, его использовали для травления, консервирования, дубления и даже для выпечки.

С тех пор его использование в пищевой промышленности постепенно уменьшилось из-за проблем соблюдения безопасности и проявления побочных эффектов.

Профессионалы в области медицины и здравоохранения все чаще используют квасцы для лечения травм и некоторых болезней.

В медицине квасцы часто используют как вяжущее средство, чтобы сжимать ткани и сводить к минимуму высвобождение биологических жидкостей, как кровоостанавливающий препарат для сужения органических тканей, остановки или уменьшения кровоизлияний и кровотечений, а также в качестве рвотного средства для стимуляции рвоты на случай заражения ядом.

Квасцы часто добавляют к вакцинам для увеличения иммунного ответа, а также для предотвращения или лечения инфекций.

Ветеринары обычно рекомендуют владельцам домашних животных использовать порошкообразную версию (жженые квасцы) для лечения порезов у животных, чтобы остановить кровотечение.

Это соединение можно рассматривать как адъювант или вспомогательный агент при использовании вместе с вакцинами. Адъюванты, содержащие алюминий, помогают некоторым вакцинам дольше продержаться и создавать больше антител против болезни.

Некоторые распространенные вакцины для детей с такими адъювантами: АКДС, гепатит А и В, ВПЧ и бешенство.

Многие люди считают, что порошкообразные жженые квасцы — эффективное средство для лечения язв. Втирание в рану этого средства несколько раз в день ускоряет заживление.

Однако, применяя этот процесс лечения, необходимо ознакомиться с возможными негативными последствиями: время от времени могут появляться ожоги, а при частом применении порошок способствует образованию морщин.

Эксперты предполагают, что нежелательно использовать порошок рядом со ртом, полоскать рот водой после обработки лица, потому что соединение вызывает рвоту.

Квасцы считают основой некоторых повседневных продуктов в аптечках. Например, люди часто используют кровоостанавливающие карандаши — короткие палочки из формованных квасцов для избежания кровотечений после бритья. Это вещество часто упоминается среди ингредиентов зубной пасты и зубного порошка.

История квасцов

Считается, что самое первое зарегистрированное использование квасцов для уменьшения запаха пота было в древнем Китае и Египте.

Еще римский историк Плинус писал о производстве ALUMEN ROMANUM через повторное растворение калиевых квасцов в воде. Полученные крупные кристаллы в основном использовали для уменьшения внутренних воспалений.

В 8-ом столетии первое стандартизированное производство квасцов через множественную кристаллизацию построили на месте так званой Месопотамии. Эти высококачественные кристаллы были известны как ALUMEN DE ROCCA.

В 1248 г. в Неаполе был построен большой квасцовый завод. Там производили калиево-квасцовое кристаллическое стекло.

Калийные квасцы промышленного класса тогда использовались одними из первых производителей бумаги, а также для дубления кожи.

В 15-ом столетии Бартоломью Пердикс построил завод по производству квасцов на острове Искья.

Джованни де Кастро основал знаменитый квасцовый завод в Ватикане в 1458 году. Это дало Папе некую монополию на квасцы, которой он пользовался до XVI века, до тех пока в Германии не открыли такое же производство.

В 17 веке в Англии тоже началось производство квасцов.

В 1777 году французский химик А. Л. Лавуазье дал первое правильное описание Kali-Alum, которое все еще производится в Европе и используется главным образом в промышленности.

Несмотря на долгую историю и целый ряд применений POTASSIUM ALUM остается важной частью промышленности и здравоохранения.

Типы квасцов

Квасцы представляют собой соединение сульфата калия или любого другого одновалентного металла, такого как натрий или аммоний, вместе с трехвалентным металлом: алюминий, железо или хром.

Следовательно, существуют следующие виды квасцов:

1) Квасцы натрия

Они имеют природное происхождение и известны как минералы «Мендозита». Они хорошо растворяются в воде, но их чрезвычайно трудно очищать, используются при производстве порошка для выпечки и для подкисления в пище.

2) Квасцы аммония

NH4Al (SO4) 2 • 12H2O — белый кристаллический двойной сульфат алюминия, используется при очистке воды, в клеях, керамических цементах, дезодорантах, в дублении, окрашивании, а также в огнезащитном текстиле.

3) Калийные квасцы

Алюминиевый сульфат калия (KAl (SO4) 2O) используется как вяжущее вещество и антисептик в различных процедурах приготовления пищи, таких как травление, а также ферментация, в частности, как флокулянт для очистки воды.

Типичным способом получения калийного кристалла является дренирование глинозема из боксита, который затем подвергают взаимодействию с сульфатом калия. Другие минералы сульфата калия — алунит (KAl (SO4) 2 • 2Al (OH) 3) и калинит (KAl (SO4) 2 · 11H2O).

4) Содовые квасцы

NaAl (SO4) 2 • 12H2O чрезвычайно хорошо растворим в воде, используются для подкисления пищи и приготовления разрыхлителя. При приготовлении соли лучше смешивать растворы компонентов в холодном состоянии, а также испарять их при температуре, не превышающей 60 ° C. 100 частей воды растворяют 110 частей квасцов при 0 ° C и 51 часть при 16 ° C.

5) Хромовые квасцы

Имеют формулу KCr (SO4) 2 • 12H2O — это фиолетовое соединение используется в дублении и может быть добавлено в другие квасцы для выращивания лавандовых или даже фиолетовых кристаллов.

6) Селеновые квасцы

Они возникают, когда вместо серы будет селен, так что вместо сульфата вы получите селенат (SeO42-). Селеновые квасцы являются мощными окислителями, которые можно использовать для изготовления антисептиков.

7) Сульфат алюминия

Сульфат алюминия очень распространен в промышленности. Его свойства очень отличаются от квасцов, описанных выше. Большинство промышленных квасцов действительно представляют собой сульфат алюминия.

Полезные свойства квасцов для здоровья

Алюминий используют для фильтрации примесей и очистки воды.

Однако это не единственное использование квасцов, поскольку они выполняют многочисленные функции для сохранения красоты и здоровья: от лечения акне и устранения мышечных судорог. Они доступны и не слишком дорогие.

Квасцы часто применяют для лечения следующих состояний:

1) Небольшие язвы

Вообще для лечения язв щепотку квасцового порошка прикладывают к ране язвы. В течение некоторого времени возможны болезненные ощущения, но на следующий день, как правило, человек освобождается от язв.

Тем не менее, многие не любят использовать порошок квасцов как таковой, ведь маленьким детям будет трудно справиться с ожогом из-за этого порошка. Квасцы подходят для домашнего полоскания – это отличный способ удаления язв во рту.

Чтобы приготовить полоскание квасцы измельчают в ступке до порошка, затем кипятят воду в кастрюле с небольшим количеством соли.

Как только соль растворится, добавляют порошок квасцов.

После полного растворения квасцов готовый раствор используют для полоскания рта, как минимум 2 — 3 раза в день.

Соль чрезвычайно эффективна для лечения язв, поэтому такое полоскание рта безопасно для пожилых и молодых людей.

Если вы используете жженые квасцы, то будьте осторожны — никогда не проглатывайте их, применяя на язвах и ранах.

2) Абсцесс века

Квасцы идеально подходят для лечения абсцесса глаза.

Для втирания в больную область готовят специальную пасту с порошка квасцов и воды. Эта паста чрезвычайно эффективна, но очень жжет при каждом применении, так что если вы не можете терпеть болезненные ощущения, поищите другое средство для лечения абсцесса века.

3) Неприятный запах изо рта

Одна из ключевых причин неприятного запаха — накопление бактерий, которые часто создают токсины и кислоты. Полоскание жидкостью с квасцами предотвращает бактериальный рост и смывает бактерии.

4) Мышечные судороги

Квасцы в сочетании с куркумой — идеальное средство для облегчения мышечных спазмов. Здесь хорошо проявляются антисептические свойства куркумы.

5) Треснувшие пятки

Квасцы чрезвычайно полезны от потрескавшихся пяток. Только для этого их нагревают. Всякий раз, когда мы их нагреваем, они сжижаются с образованием пены.

После того как вся вода испарится, остается рассыпчатая ​​смесь. К ней добавляют кокосовое масло и получившуюся смесь наносят на пятки.

Смесь должна быть однородной, иначе ее тяжело будет наносить вокруг пяток.

Это средство отлично смягчает кожу и облегчает болезненные ощущения при регулярном использовании.

6) Кровотечения

Несколько исследований доказали способность этого вещества справляться с кровотечениями. Вы можете прикладывать остатки квасцов на порезы, чтобы предотвратить излишнюю потерю крови.

Но здесь главное помнить одно: если разрез слишком глубокий, и кровотечение не останавливается, вам необходима профессиональная медицинская помощь. Не надейтесь на одно это средство.

7) Бритье

Некоторые люди используют квасцы после бритья, они помогут вам избавиться от дорогостоящих средств по уходу за кожей.

В первый раз вам может не понравиться их применение, однако, продолжайте их использование и вскоре вы обнаружите оптимистическое улучшение тона лица.

А применение вообще элементарное: втирайте кристаллы во влажную кожу пару секунд, а потом умойтесь или же оставьте высыхать на коже.

8) Отеки ног

Квасцы — незаменимое домашнее средство для любого спортсмена.

Растворите 2 — 3 ст. ложки порошкового средства в теплой воде и растирайте стопы и ноги в воде, пока она остается горячей или теплой.

Замочите ноги не менее чем на 20 минут.

Высушите их и не надевайте синтетические ткани до тех пор, пока они не излечатся после изнуряющей тренировки.

Эту процедуру можно делать ежедневно, чтобы побыстрее уменьшить отек.

9) Очистка воды

Когда вы отправляетесь на природу, не забудьте взять с собой небольшой кусочек квасцов.

Для очистки мутной воды хватит около 1 г порошка квасцов на один литр воды.

Вскоре вы увидите, что мутные частицы оседают, а вода осветляется.

10) Дезодорант

Это просто фантастическое средство в качестве дезодоранта, которое не только избавляет от пота, но и обладает антибактериальными качествами.

Можете припудривать порошком подмышки или намочить кристалл и растирать им кожу.

Рекомендуется применять это средство каждый второй день, но не каждый день.

11) Удаление нежелательных волос

Традиционно этот метод удаления волос, особенно на верхней губе, используется в Индии.

Для этого смешайте 1/2 ч. л. квасцового порошка вместе с 1 чайной ложкой розовой воды. При необходимости отрегулируйте количество порошка квасцов и розовой воды. Соотношение порошка квасцов и розовой воды примерно 1:2.

Смесь с помощью ватного тампона нанесите на область с волосами.

Оставьте на 20 минут или до полного высыхания.

Повторяйте несколько раз пока не закончиться смесь.

После этого тщательно очистите кожу и протрите до сухости, нанесите увлажняющий крем. В качестве увлажняющего средства можете взять кокосовое масло.

Старайтесь не применять вокруг глаз и других сильно чувствительных зон.

12) Морщины

Из-за внутренних и многих внешних факторов кожа теряет гибкость, что приводит к образованию тонких линий и морщин. Они демонстрируют признаки предшествующего старения. Квасцовый кристалл поможет вам уменьшить морщины.

13) Прыщи

Акне — самая типичная проблема с кожей, ее практически невозможно избежать, особенно в подростковом периоде. Существует много домашних лекарств, которые справляются с прыщами и воспалением.

Антибактериальные и охлаждающие свойства квасцов можно почувствовать, приготовив маску от прыщей с этим порошком.

14) Вши

Квасцы эффективно удаляют волосяных вшей.

Чтобы приготовить эту обработку, порошкообразные квасцы соединяют с водой и небольшим количеством масла чайного дерева.

Этот раствор после нанесения на кожу головы помогает устранить вши.

15) Предотвращает досрочное старение

Не многие люди знают, что квасцы обладают некими антивозрастными качествами и, следовательно, помогают предотвратить преждевременное старение. Они сохраняют мягкость кожи.

16) От запаха пота

Как только ваше тело освобождает пот, пищевые соединения в поту привлекают бактерии. Они то и оставляют неприятный запах сразу после кормления этими соединениями.

Используйте квасцовый камень Алунит, он поможет побороть и сдержать бактериальную инфекцию.

17) Затягивает влагалище

К выдающимся качествам квасцов можно отнести затягивание стенок влагалища. Но это небезопасно для регулярного использования в течение очень долгого времени, так как может повредить вагинальные ткани и высушить их.

Аюрведические преимущества квасцов для здоровья

Чтобы приготовить квасцовую жидкость для полоскания рта:

Вскипятите стакан воды и добавьте щепотку соли.

Смешайте до полного растворения.

Теперь добавьте немного квасцов.

Процедите раствор, как только он остынет, и полощите рот с помощью этой жидкости два — три раза в день.

Только не глотайте раствор! Этот раствор поможет устранить и зубную боль.

От вшей:

Просто возьмите порошкообразные квасцы и смешайте их с водой.

Добавьте небольшое количество масла чайного дерева.

Втирайте смесь в голову и массажируйте в течение десяти минут, смывать холодной водой с шампунем.

Применять 2 раза в неделю до полного исчезновения вшей.

Чтобы устранить рубцы и прыщи

Смешайте 2 ч. л. яичного белка с 1 ч. л. квасцового порошка.

Наносить непосредственно на воспаления на 15 минут, а потом смывать холодной водой.

Применяйте эту маску 3 раза в неделю.

Квасцовый раствор поможет устранить пигментацию.

Протирайте мокрым кристаллом лицо, промывайте водой и наносите увлажняющий крем.

Квасцы успешно используют для лечения тонзиллита в Аюрведе:

2 щепотки порошка квасцов, 1/4 чайной ложки куркумы и 1 стакан теплой воды.

Этот раствор используют для полоскания.

При чрезмерном потоотделении растворите квасцы в ванной или же мокрый кристалл втирайте прямо в подмышки вместо дезодоранта.

Квасцы помогают устранить зуд, вызванный укусами насекомых или сыпью.

2 чайные ложки лимонного сока сочетают со щепоткой этого порошка и наносят на зудящую кожу.

Смешайте глицерин и порошок в соотношении 1:2 и наносите на потрескавшиеся пятки каждый вечер перед сном.

Как выбрать и хранить квасцы?

Убедитесь, что они находятся в твердой кристаллической форме и имеют полупрозрачный вид.

Порошкообразные кристаллы должны быть в герметичном контейнере и в подходящей упаковке.

Квасцы в любой форме кристалла или порошка следует хранить внутри герметичной упаковки в прохладном, темном и сухом месте.

Кулинарное применение

Кристаллы используются как очистители воды, они заставляют твердые примеси оседать в нижней части контейнера.

Их также используют в качестве кислотного элемента нескольких коммерческих порошков для выпечки.

Порошок подходит для маринования и в качестве консерванта для сохранения хрустящей корочки фруктов и овощей.

Некоторые добавляют к молоку квасцы и сахар и готовят до тех пор, пока молоко не загустеет, так быстрее получается и заварной крем и сгущенка.

Предостережение:

Все виды квасцов могут вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек.

Вдыхание квасцов может вызвать повреждение легких. Они также поражают легочную ткань.

Поскольку это соль, употребление огромного количества принесет больше вреда, чем пользы. Как правило, употребление квасцов внутрь вызывает рвоту, однако, они могут нарушить ионное равновесие в кровотоке, подобно передозировке любым другим электролитом.

Алюминий может вызвать дегенерацию нервной ткани. Возможная экспозиция алюминием приводит к повышенному риску возникновения рака, мозговых бляшек и болезни Альцгеймера.опубликовано econet

