ДЕМЕНЦИЯ: причины и симптомы

Отдел головного мозга, называемый гиппокамп, является центром обучения и памяти в головном мозге, и клетки мозга в этом регионе часто повреждаются первыми.

Что такое деменция

Деменция - общее название снижения умственных способностей, достаточно серьезного, чтобы вмешаться в повседневную жизнь. Например, потери памяти. Болезнь Альцгеймера - наиболее распространенный тип слабоумия.

О деменции

Деменция - это не какая-либо определенная болезнь. Это - термин, который описывает широкий диапазон симптомов, связанных с ухудшением памяти или других мыслительных навыков, достаточно серьезным, чтобы снизить или разрушить способность человека выполнять повседневные действия.

От 60 до 80 процентов случаев деменции составляет болезнь Альцгеймера. Сосудистая деменция, которая развивается вследствие инсульта. является вторым по распространенности ее типом. Есть много других факторов, которые могут вызвать симптомы деменции, в том числе такие, которые обратимы: таковы проблемы со щитовидной железой и гиповитаминоз.

Слабоумие часто неправильно называют "сенильностью" или "сенильной деменцией". Это отражает ранее широко распространенное, но неверное убеждение, что серьезное умственное снижение является нормальной составляющей старения.

Потеря памяти и другие симптомы

У многих людей есть проблемы со снижением или потерей памяти, но это не означает, что у них болезнь Альцгеймера или другой вид деменции.

Проблемы с памятью могут возникать по совершенно разным причинам. Если Вы или Ваш близкий испытываете тревожные симптомы, обратитесь к врачу, чтобы узнать их причину. Некоторые симптомы, напоминающие деменцию, могут быть полностью обратимы.

Симптомы деменции могут быть весьма разнообразны. Однако для постановки диагноза должны присутствовать, как минимум, две сферы, в которых произошло значительное ухудшение:

Память

Общение и речь

Способность к сосредоточению и внимание

Способность размышлять и выносить суждения

Визуальное восприятие



При деменции могут возникнуть проблемы с краткосрочной памятью, отслеживанием местонахождения кошелька или бумажника, оплатой счетов, решением что готовить и приготовлением пищи, запоминанием и выполнением назначений, и уходом из дома.

Многие формы деменции являются прогрессирующими, то есть их симптомы медленно и постепенно ухудшаются. Если Вы или Ваши близкие испытываете проблемы с памятью или обнаруживаете другие изменения в мыслительных навыках, не игнорируйте их. В ближайшее время обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину этих симптомов. Профессиональная оценка может показать, что эти изменения поддаются лечению.

И даже если симптомы указывают на деменцию, ранняя диагностика позволяет получить максимальную отдачу от предлагаемого лечения, а также дать согласие на участие в исследовании новейших методов терапии. Ранняя постановка диагноза также обеспечит время, чтобы составить план на будущее.

Причины

Заболевание вызывается повреждением клеток головного мозга. Это повреждение вмешивается в способность клеток передавать друг другу информацию. Когда клетки головного мозга не могут нормально общаться, страдают мышление, поведение и чувства.

Головной мозг имеет много различных областей, каждая из которых отвечает за свои функции (например, память, суждения или движения). Когда клетки в определенной области повреждены, эта область не может работать нормально.

Различные типы деменции связаны с конкретными типами повреждений клеток в конкретных областях головного мозга. Например, при болезни Альцгеймера высокие уровни определенных белков внутри и вне мозговых клеток мешают им оставаться здоровыми и общаться друг с другом.

Отдел головного мозга, называемый гиппокамп, является центром обучения и памяти в головном мозге, и клетки мозга в этом регионе часто повреждаются первыми. Вот почему потеря памяти часто является одним из самых ранних симптомов этой болезни.

В то время как большинство изменений в мозге, которые сопровождают деменцию, являются постоянными и усугубляются с течением времени, не все изменения памяти, мышления и поведения говорят о наличии деменции. Например, проблемы мышления и память могут быть вылечены, если они являются проявлениями следующих состояний:

Депрессия

Побочные эффекты лекарств

Злоупотребление алкоголем

Заболевания щитовидной железы

Витаминная недостаточность

Диагностика

Нет никакого теста для определения наличия или отсутствия у человека деменции. Врачи диагностируют болезнь Альцгеймера и другие типы деменции, основываясь на тщательном сборе анамнеза, физическом осмотре, данных лабораторных исследований, характерных изменениях мышления, картине ежедневного функционирования и особенностях поведения, связанных с каждым типом.

Врачи с высокой степенью достоверности могут определить, что у человека есть деменция. Труднее определить конкретный ее тип, потому что симптомы и изменения в головном мозге при различных вариантах этой патологии могут быть схожи.

В некоторых случаях врач психиатр просто ставит диагноз "деменция", не указывая ее тип. Для уточнения диагноза может потребоваться консультация другого специалиста, например, невролога или геронтопсихолога.

Лечение

Лечение деменции зависит от ее причины. В случае наиболее прогрессирующих форм деменции, включая болезнь Альцгеймера, нет никакого лечения, и нет способа, который замедляет или останавливает ее развитие.

Но есть медикаментозное лечение, которое может временно улучшить симптомы. При лечении болезни Альцгеймера часто используются те же типы препаратов, что и при терапии других форм деменции. Немедикаментозные методы лечения также могут облегчить некоторые симптомы деменции.

Профилактика

Некоторые факторы риска развития приобретенного слабоумия, такие как возраст и генетика, не могут быть изменены. Но ученые продолжают исследовать влияние ряда других факторов на здоровье мозга и профилактику деменции. Наиболее весомые из них, определяющих прогноз - разовьется деменция или нет - включают особенности сердечно-сосудистой системы, физическую культуру и диету.

Сердечно-сосудистые факторы: мозг питает одна из самых богатых сетей кровеносных сосудов, которые есть в нашем теле. Любой агент, повреждающий сосуды в любой точке нашего тела, может также повредить и сосуды мозга, лишив клетки притока жизненно важных веществ - глюкозы и кислорода.

Возникновение сосудистой деменции связано с изменениями в кровеносном русле мозга. Они часто сопутствуют изменениям, вызванным другими типами слабоумия, например, болезнью Альцгеймера или деменцией с тельцами Леви. Эти изменения могут перекрывать друг друга, что вызывает быстрое когнитивное снижение и делает нарушения более тяжелыми.

Мозг можно защитить с помощью тех же стратегий, которые защищают сердце: отказаться от курения, поддерживать уровни артериального давления, холестерина и сахара в крови в рекомендованных пределах и поддерживать здоровый вес.

Физические упражнения: Регулярные физические упражнения могут помочь снизить риск некоторых видов слабоумия. Опыт показывает, что физические упражнения могут непосредственно приносить пользу клеткам головного мозга, усиливая кровоток и снабжение мозга кислородом.

Диета: То, что мы едим, может иметь наибольшее влияние на здоровье мозга посредством воздействия на здоровье сердечно-сосудистой системы. Данные лучших современных исследований свидетельствуют, что пищевые привычки, оказывающие оздоравливающее влияние на сердце (например, средиземноморская диета), могут помочь защитить и головной мозг. Средиземноморская диета включает в себя относительно небольшое количество красного мяса; в основном в нее входят цельные зерна, фрукты и овощи, рыба и моллюски, орехи, оливковое масло и другие здоровые жиры.опубликовано econet

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