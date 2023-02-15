МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ: кому и как применять

Для настаивания используют распустившиеся цветки. Свежесобранные (немного подвяленные) или сухие. Метод получения: настаивание соцветий календулы - цветы в течение некоторого времени настаивают на растительном (чаще подсолнечном или оливковом) масле
Для настаивания используют распустившиеся цветки. Свежесобранные (немного подвяленные) или сухие.
Метод получения: настаивание соцветий календулы - цветы в течение некоторого времени настаивают на растительном (чаще подсолнечном или оливковом) масле.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Календула - сильное антисептическое средство, успокаивающее боль, снимающее раздражения и воспаления. Масло обладает бактерицидным, дезинфицирующим и ранозаживляющим, противовоспалительным и смягчающими действием.
Масло календулы эффективно даже при сложно заживающих ранах, воспалениях, язвах, пролежнях. Оно эффективно при лечении различных кожных проблем, таких как раздражения, сыпь, зуд, потрескавшаяся кожа, бытовые и солнечные ожоги, укусы насекомых, экзема. Заживляет порезы и ссадины, обладает антисептическим действием.
При регулярном применении уменьшает симптомы варикозного расширения вен и закупорки вен, снимает воспаление, тонизирует ткани, улучшает кровоснабжение тканей.
Помогает при синяках (наносить без нажима).
Рекомендуется при растрескивании сосков у кормящих матерей, прекрасно подходит для ухода за детской кожей
Уменьшает мышечное напряжение и спазмы.
При внутреннем применении обладает целительным, желчегонным и противоспазматическим действием.
Мацерат: в качестве добавки - 10-25%. Возможно применение в чистом виде. Наибольшего эффекта достигает при массаже в консистенции 10 % в сочетании с другими маслами-основами и эфирными маслами.
Рекомендации по применению мацерата календулы:
Массаж. Используется также как маслоноситель. Добавьте подходящее вам эфирное масло в масло календулы, чтобы сделать индивидуальную смесь для ухода за кожей лица и тела. Эту смесь особенно рекомендуется использовать для ухода за чувствительной кожей.
Трещины кожи и слизистых лечат маслом цветков календулы. Для его приготовления берут 10 г цветков и заливают 100 г растительного масла на 12 часов. После этого смесь подогревают в течение 20 минут на водяной бане и процеживают.
Трещины губ смазывают после каждого приема пищи. На трещины рук и ног накладывают марлевые салфетки, смоченные маслом календулы до полного заживления.
Несколько капель масла нанести на лицо и вбить легкими движениями пальцев перед выходом на улицу (для защиты от морозов или солнечных ожогов).
Применяется наружно при язвах, порезах, ожогах и обморожениях в виде марлевых повязок.
При синяках нанести чистое масло (без нажима) .
Меры предосторожности: Избегать контакта со слизистой, концентрированные экстракты не следует глотать.
Противопоказания: нет, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к цветкам. опубликовано econet
Автор Светлана Глушко
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий