Вот, что НУЖНО ЗНАТЬ, если вы боретесь с ЛИШНИМ ВЕСОМ

Разумно время от времени «заново заселять» ваше тело хорошими бактериями, принимая высококачественную пробиотическую добавку или...

«Хорошие кишечные бактерии» могут помочь в борьбе с ожирением

Одной из причин, почему ферментированные продукты настолько полезны, является то, что они содержат кисломолочные бактерии, это тип полезных бактерий кишечника, которые, как показывают исследования, могут помочь вам оставаться стройными.

Я уже давно утверждаю, что в целом разумно время от времени «заново заселять» ваше тело хорошими бактериями, принимая высококачественную пробиотическую добавку или употребляя непастеризованные, ферментированные традиционным образом продукты, такие как:

Ласси (индийский йогуртный напиток, традиционно потребляемый до обеда)

Ферментированное молоко, такое как кефир

Различная маринованная капуста, репа, баклажаны, огурцы, лук, сквош и морковь

Натто (ферментированная соя)

Все больше исследований показывают, что кишечные бактерии влияют на вес

Когда крысам давали кисломолочные бактерии с момента нахождения в утробе до зрелого возраста, они набирали значительно меньше веса, чем другие крысы, употреблявшие ту же диету с высоким содержанием калорий. У них также был более низкий уровень неспецифического воспаления, которое было связано с ожирением.

Аналогично, у младенцев кишечные бактерии также влияют на вес. Одно исследование показало, что младенцы с большим количеством бифидобактерий и небольшим количеством Staphylococcus aureus, который может вызвать неспецифическое воспаление в организме, способствуя ожирению, защищены от набора избыточного веса.

Это может быть одной из причин того, что грудные дети имеют более низкий риск ожирения, так как бифидобактерии хорошо разрастаются в кишечнике грудных детей.

Это только начало исследований, показывающих, что у худых людей, как правило, более высокое количество различных здоровых бактерий по сравнению с людьми с ожирением.

Обратите на это внимание, если вы боретесь с лишним весом

В двух других исследованиях было обнаружено, что у людей с ожирением было примерно на 20 процентов больше бактерий, известных как фирмикуты, и почти на 90 процентов меньше бактерий, называемых бактериоитами, чем у худых людей.

Фирмикуты помогают вашему телу извлекать калории из сложных сахаров и вкладывать эти калории в жир.

Когда эти микробы были трансплантированы мышам с нормальной массой, они начали набирать в два раза больше жира.

Таким образом, это одно из объяснений того, как микрофлора кишечника может играть ключевую роль в контроле веса.

Еще одно исследование показало, что люди с ожирением смогли уменьшить свой абдоминальный жир почти на 5 процентов, а подкожный жир более чем на 3 процента, просто принимая богатый пробиотиками кисломолочный напиток в течение 12 недель.

Учитывая, что контрольная группа не испытала значительного снижения количества жировых отложений в течение всего периода исследования, это еще одна золотая звезда в копилку пробиотиков.

Было обнаружено, что пробиотики также способствуют метаболическому синдрому, который часто идет рука об руку с ожирением.

В этом есть смысл, поскольку оба являются свидетельством диеты с высоким содержанием сахара и нездоровых жиров, что приводит к резистентности к инсулину, подпитывает рост нездоровых бактерий и способствует избыточному весу.

Пробиотики даже помогают женщинам терять вес после родов, если принимать их с первого триместра и во время грудного вскармливания.

Знали ли вы, что ваш кишечник НАСТОЛЬКО важен?

Многие люди думают о кишечнике, как о простом механизме для переваривания пищи, но это не так.

Ваш кишечник буквально является вторым мозгом, а также местом обитания 80 процентов вашей иммунной системы.

Микроорганизмы, живущие в вашем пищеварительном тракте, образуют очень важную «внутреннюю экосистему», которая влияет на бесчисленные аспекты здоровья.

Конкретнее, тип и количество организмов в вашем кишечнике взаимодействуют с вашим организмом способами, которые могут либо предотвратить, либо способствовать развитию многих заболеваний, включая сердечные заболевания и диабет.

Вы можете быть знакомы с некоторыми из наиболее частых признаков того, что вам необходимо обратить внимание на баланс кишечных бактерий, например:

Газы и вздутие живота

Запор или диарея Тошнота Головные боли Усталость Сахарные порывы и тяга к рафинированным углеводным продуктам

Все это признаки того, что нездоровые бактерии заняли слишком много места в кишечнике, и это следует воспринимать всерьез, так как здоровый кишечник является системой защиты номер один от ВСЕХ болезней.

Здоровое соотношение хороших и плохих кишечных бактерий также важно для:

Надлежащего развития и функционирования вашей иммунной системы

Защиты от чрезмерного роста других микроорганизмов, которые могут вызвать заболевания

Переваривания пищи и поглощения питательных веществ

Пробиотики в вашем кишечнике также играют определенную роль в оказании помощи многочисленным телесным функциям, таким как:

Переваривание и поглощение определенных углеводов

Производство витаминов, поглощение минералов и устранение токсинов

Контроль вредных бактерий

Предотвращение аллергий

Лучший шаг для оптимизации ваших кишечных бактерий И избавления от лишних килограммов ...

Избегайте употребления сахара, включая фруктозу и обработанные пищевые продукты (практически все из которых содержат добавленный сахар и фруктозу).

Сахар служит топливом для роста патогенных анаэробных бактерий, грибков и дрожжей и тормозит ваши хорошие бактерии, стремясь вытеснить их из соответствующей ниши.

Эти патогенные бактерии, грибы и дрожжи производят метаболические отходы, которые ухудшают ваше здоровье.

Когда вы придерживаетесь здоровой диеты, основанной на вашем типе питания, которая содержит мало сахара и обработанных пищевых продуктов, это автоматически помогает усилить рост полезных бактерий в вашем кишечнике.

В то же время, ограничение фруктозы важно не только для создания кишечных бактерий, но и для контроля веса.

Фруктоза заставляет тело набирать вес, обманывая ваш метаболизм, поскольку она отключает систему контроля аппетита.

Фруктоза не стимулирует инсулин должным образом, и он, в свою очередь, не подавляет грелин («гормон голода») и не стимулирует лептин («гормон сытости»), что в итоге приводит к увеличению потребления пищи и развитию резистентности к инсулину.

Почему поддержание баланса ваших кишечных бактерий - это непрерывный процесс

Кишечные бактерии являются активной и интегрированной частью вашего тела, и поэтому на них влияет ваш образ жизни.

Например, если вы едите много обработанных продуктов, ваши кишечные бактерии будут скомпрометированы, потому что обработанные продукты в целом уничтожают здоровую микрофлору и подпитывают плохие бактерии и дрожжи.

Ваши кишечные бактерии также очень чувствительны к:

Антибиотикам

Хлорированной воде

Антибактериальному мылу

Сельскохозяйственным химикатам

Загрязнению

Так как практически все мы подвергаемся воздействию данных факторов, по крайней мере, иногда, гарантия того, что ваши кишечные бактерии остаются сбалансированными, это непрерывный процесс.

Культивируемые продукты, такие как сырой молочный йогурт и кефир, некоторые сыры и квашеная капуста, являются хорошими источниками естественных здоровых бактерий при условии, что они не пастеризованы.

Так что моя рекомендация практически всем, кто это читает: сделайте культурные продукты регулярной частью вашего рациона; это может быть основной стратегией для оптимизации хороших бактерий организма.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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