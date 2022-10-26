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Эффективное КАРДИО: 10-минутная тренировка со скакалкой

Источник: fighter.by 26 октября 2022 7008
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Скакалка — хорошее кардио. Теоретически с ней можно заниматься практически где угодно и когда угодно.

Эффективное КАРДИО: 10-минутная тренировка со скакалкой

Скакалка — хорошее кардио. Теоретически с ней можно заниматься практически где угодно и когда угодно. На деле соседи иногда возмущаются, что ты по утрам и вечерам прыгаешь, как слон, но это многих не смущает.

10-минутная тренировка со скакалкой

Скакалку можно брать с собой в отпуск, в путешествие или командировку. Она стоит гораздо дешевле велика и хороших кроссовок для бега. Поэтому выбирать скакалку — хорошее дело.

Единственный серьезный недостаток скакалки — это ее отрицательное воздействие на коленные суставы, особенно, если у тебя есть избыточный вес или уже проблемы с суставами.

Для тренировок со скакалкой многие эксперты рекомендуют использовать интервалы Табата (попеременные 20 секунд работы с 10 секундами отдыха в течение четырех минут). В этой тренировке будет два интервала Табата и еще несколько движений.

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Эффективное КАРДИО: 10-минутная тренировка со скакалкой

0:00-0:20 — #1: Прыжки двумя ногами

0:20-0:30 — Отдых 

0:30-0:50 — #2: Прыжки со сменой ног 

0:50-1:00 — Отдых 

1:00-1:20 — #3: Прыжки с высоким подниманием бедра 

1:20-1:30 — Отдых 

1:30-1:50 — #4: Прыжки с широким разведением ног 

1:50-2:00 — Отдых 

2:00-2:20 — #5: Прыжки с переступом с пятки на носок 

2:20-2:30 — Отдых 

2:30-2:50 — #6: Прыжки вбок, то в одну сторону, то в другую (пять раз в каждую сторону) 

2:50-3:00 — Отдых 

3:00-3:20 — #7: Переступать ногами

3:20-3:30 — Отдых

3:30-3:50 — #8: Двойной прыжок (один раз прыгаешь невысоко, второй раз прыгаешь повыше и подтягиваешь колени к груди)

3:50-4:00 — Отдых

4:00-5:00 — длительный отдых

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Остальное время ты повторяешь то, что делал в этот раз. Есть неплохая альтернатива — эту тренировку инвертировать, то есть начать с двойного прыжка.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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