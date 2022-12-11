ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО ХОЧЕТСЯ, и ХУДЕТЬ: Метод Джиллиан Райли

Каждый раз, делая маленький выбор, связанный с едой, мы укрепляем или, наоборот, ослабляем нашу веру в себя. С высокой самооценкой жизнь дается нам легче, с низкой – становится мучительной, и нас только сильнее тянет на лишние вкусности, сигареты, алкоголь или другие заменители счастья

Терапевт Джиллиан Райли сама страдала от зависимостей – сигарет и еды – возможно, поэтому ее книга «Как есть меньше. Преодолеваем пищевую зависимость» — одна из лучших по теме переедания/похудения.

Метод похудения Джиллиан Райли

Простая идея Райли помогла мне взять переедание под контроль и освободиться от булимии: еда – это способ влиять на нашу самооценку.

Каждый раз, делая маленький выбор, связанный с едой, мы укрепляем или, наоборот, ослабляем нашу веру в себя. С высокой самооценкой жизнь дается нам легче, с низкой – становится мучительной, и нас только сильнее тянет на лишние вкусности, сигареты, алкоголь или другие заменители счастья.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Вот несколько ключевых мыслей и любопытных научных открытий из книги Райли.

1. Истинно высокая самооценка удачно описывается словосочетанием «внутренний комфорт».

Можете ли вы утверждать, что не хотели бы научиться достигать большего внутреннего комфорта? И я не имею в виду, что вы отныне не совершите ни одной ошибки. Я говорю о том, что ошибка не станет для вас непосильным ударом. Я не утверждаю, что вы всегда будете уверены в себе, сталкиваясь с новыми сложностями и задачами.

Я заявляю, что вы станете больше ценить и сложные задачи, и себя в контексте этих сложностей. И главное, ваша искренняя самооценка не будет зависеть от мнения других. Прекрасно, если другие в восторге от вас – но это определенно не главное. Искренняя самооценка формируется внутри; это нечто очень личное.

2. Начать восстанавливать самооценку можно именно за счет контроля того, что вы едите…

Вы укрепляете уверенность в себе, когда отвечаете «спасибо, нет» на предложение съесть то, что вы считаете неполезным, и не стараетесь измениться, чтобы соответствовать чьим-то представлениям о том, что правильно или красиво.

3. Постарайтесь понять, насколько плохо вы должны себя чувствовать, чтобы это стало достаточным оправданием обжорства.

Одно дело, когда вы, уставший и голодный, садитесь перед тарелкой хорошего супа – и настроение повышается. Но неправильно все утро есть разный мусор просто потому, что вы встали не с той ноги.

4. Если для вас переедание – способ достичь более комфортного состояния, нужно научиться относиться к нему, как к зависимости.

Пока вы связываете его с комфортом, вы подкрепляете навязчивое желание. Гораздо честнее назвать вещи своими именами: это зависимость от еды, которая, возможно, приносит комфорт, но ведет к неприятным последствиям в долгосрочной перспективе.

Удовлетворение любой зависимости дает поначалу ощущение комфорта, но так будет не всегда – и цена может оказаться очень высокой.

5. Можно научиться прислушиваться к своему телу, но совершенно иначе: нужно наблюдать за физическим состоянием и ощущениями после каждого приема пищи.

После еды вы засыпаете и чувствуете, что наелись под завязку, или у вас всплеск энергии? Изменения могут быть не слишком яркими, но очень важно стараться их ощутить и понять, какие именно продукты их вызывают.

Обращайте внимание на колебания веса, ухудшение самочувствия, головные боли, потерю сил. Так организм пытается сообщить нам все самое важное.

6. Навязчивое желание без конца есть усложняет нам жизнь еще и потому, что мы начинаем ассоциировать эмоции только с голодом.

Начинается путаница: мы можем думать, что вполне счастливы, хотя на самом деле страшно злимся. Осознавая зависимость от еды, мы учимся смотреть на себя более трезвым взглядом, лучше понимать свои чувства, вести себя более естественно.

7. Важный элемент пищевой зависимости: человек ест намного больше, чем ему нужно, чтобы не чувствовать, что его лишают возможности есть…

Ощущение недоступности пищи рождается исключительно из нашего восприятия ситуации. Мы чувствуем, что загнаны в угол, ограничены жесткими правилами, и не можем с этим смириться. А первопричиной такой реакции становится привычный нам формат мышления вроде «я должен», «я обязана», «мне нельзя» и «больше никогда».

Выход – научиться говорить себе: я делаю свободный выбор. Я могу есть все, что хочу. Я могу есть, сколько хочу.

8. Наш организм не может подсказать нам, не слишком ли много мы съели жира…

Исследования в области физиологии показывают, что метаболизм человека плохо приспособлен распознавать излишнее потребление жира.

В эксперименте Пола Розина из университета Пенсильвании участвовали двое мужчин, страдающих от потери кратковременной памяти. Обоим принесли обед, а вскоре снова предложили поесть. Ни один не помнил, что только что обедал. Оба съели ТРИ полных обеда и лишь от четвертого отказались.

9. В ходе переваривания любой пищи образуется некоторое количество свободных радикалов.

Если вы едите продукты, не содержащие достаточное количество антиоксидантов, вы увеличиваете дисбаланс. Я призываю ежедневно потреблять антиоксиданты… Быстрее всего их позитивное влияние скажется на иммунной системе, цвете лица, уровне энергии и настроении.

10. Улучшение самочувствия благодаря более сбалансированному питанию может произойти не сразу. Природе нужно время, чтобы изменения произошли на клеточном уровне.

Кровяные клетки живут 60-120 дней; за три – четыре месяца кровь в вашем организме полностью меняется. За полгода обновляются почти все белки в организме, даже ДНК. За год – кости и зубная эмаль, а ведь они состоят из веществ, которые вы получаете с пищей…

Так что, переходя на сбалансированный рацион, не ждите моментальных результатов.

11. Некоторым кажется, что перед сном стоит съесть что-то легкое, чтобы сбалансировать уровень сахара в крови и спокойно спать всю ночь.

Но много есть перед сном не стоит: организму будет сложно переварить большой объем, особенно если тело находится в горизонтальном положении, а скорость работы пищеварительной системы снижена.

Важно знать, что именно ночью, при участии гормонов роста, происходит восстановление мышечной массы. Эти процессы серьезно замедляются, когда в кровь выбрасываются еще и гормоны, участвующие в процессе пищеварения.

12. Пищевая зависимость портит нам жизнь в первую очередь потому, что негативно влияет на самооценку.

Чем выше наша самооценка, тем лучше мы справляемся с жизненными испытаниями.

Помните об этом, когда принимаете решение есть или не есть под влиянием эмоций — и вы разорвете порочный круг условных рефлексов. Ваши эмоции будут появляться и меняться — как и у всех – никакого отношения к еде это иметь не будет.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet