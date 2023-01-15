УБИРАЕМ ШЛАКИ и ЛИШНИЕ килограммы

Мощное очищающее средство, которое люди применяли издавна. Оно настолько сильно, что...

Касторка - прекрасное растительное мощное очищающее средство, которое люди применяли издавна. Оно настолько сильно, что тянет в просвет кишечника все негативные накопления всего организма.

В касторовом масле содержится много органических кислот. Благодаря им, усиливается перистальтика кишечника (автоматическое змееподобное движение).

КАСТОРКА «вытянет» все негодное из организма

Касторка не просто раздражает слизистую, она заставляет ворсинки слизистой кишечника совершать высокочастотные колебания (как трава на ветру).

Даже клетки самих ворсинок активно пульсируют, начиная работать, как помпа…

И именно это действие производит повышенный приток крови и вывод токсичных метаболитов и жидкости из крови в просвет желудочно-кишечного тракта.

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Лучший день касторовой атаки на различные отходы - пятница.

С вечера принять 1–3 ст. л. касторового масла, запить кипяченой водой. Три ложки - людям с большой массой тела, свыше 100 кг.

Эффект будет ощутим уже под утро.

Утром в субботу опять принять 1– 2 ст. л. масла, но из дома уже никуда далеко не уходить.

опять принять 1– 2 ст. л. масла, но из дома уже никуда далеко не уходить. Через три часа - легкий завтрак.

Вечером часов в 19 - еще один прием, чтобы желудочно-кишечный тракт хорошо отреагировал, и перед сном успеть опять сходить в туалет.

То есть, принимать касторку всего три раза.

Воскресенье - день отдыха. Касторку уже не принимать, можно сходить на прогулку, подышать глубоко и медленно, думать о вечном, хорошо заняться фитнесом и т.д.

Каждодневное движение, ходьба, бег (около 15 км или эквивалент этого) очищают психику от перенапряжения, а касторовое масло освобождает тело.

В понедельник после такой чистки - с новыми силами на работу, в поездки, можно заниматься своими делами.



Такие очистительные мероприятия хорошо проводить три недели подряд.

У кого запущен организм – можно провести курс: 4-5 недель. Вместе с приемом касторки необходимо обязательно принимать большое количество минеральной воды, т.к. с освобождением кишечника уходит много минеральных солей.



Процедура, которая убирает шлаки и лишние килограммы

Конечно, прием касторки - это легкий шок для организма, организм «растерян»: столько же всего накопилось, сколько предстоит убирать.

Поэтому нужно дать время организму для адаптации к новому состоянию внутренней среды.

Процесс очищение благотворно сказывается при аллергических и автоиммунных заболеваниях. В частности, астма, ревматизм, полиартрит и другие.

Принимать пищу после приема касторки можно через три часа. Рекомендую овсянку на воде или кефир с сухариком и больше ничего. Вечером хорошо выпить чай с лимоном.

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Во время чистки лимон вообще нужно принимать много. Он поможет печени в нейтрализации свободных радикалов.

Лимон можно принимать в виде своеобразного лимонада.

Взять 1 л чистой воды, добавить мелко порезанный лимон (примерно половинка среднего), мед по вкусу, две веточки мяты (порезанные), иногда добавляют свежий огурец.

Размешать все и поставить в холодильник или погреб.

После аккуратно перелить в другую посуду, если хочется лимонада без гущи.

Иногда советуют принимать касторовое масло вместе с лимоном. При образовании такой гремучей смеси происходит взаимная реакция нейтрализации. Я не советую.

Внимание! Касторовое масло противопоказано для беременных и людей с острыми воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта, язвенной болезнью желудка.опубликовано econet

Владимир Болсун, врач невропатолог, специалист по восточным методам лечения.

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