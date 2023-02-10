ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ: ключ к оздоровлению

Роль желез внутренней секреции, или эндокринных желез, трудно переоценить: от них зависят обменные процессы, психоэмоциональное и физическое состояния человека...

Роль желез внутренней секреции, или эндокринных желез, трудно переоценить: от них зависят обменные процессы, психоэмоциональное и физическое состояния человека.

Все железы внутренней секреции пребывают во взаимодействии друг с другом, это – как сосуды, которые переливаются между собой друг в друга.

И стимуляция (но умеренная!) одной железы положительно сказывается на деятельности другой.

Весна – то благодатное время, когда можно воспользоваться первыми лекарственными растениями и оздоровить эндокринные железы, что поддержит организм в целом и поможет исцелиться от многих болезней.

«ПРЕЗИДЕНТ» ГОРМОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Итак, семь желез эндокринной системы:

гипофиз,

щитовидная железа,

паращитовидные железы,

тимус,

поджелудочная,

надпочечники,

половые железы.

Начнем с гипофиза. Эта железа расположена в голове, размером с горошину, на тоненькой ножке, она как бы спускается в «турецкое седло».

У детей гипофиз достаточно крупных размеров, а с возрастом он уменьшается.

Среди всех желез внутренней секреции гипофиз занимает особое место.

Как всякий цветок, всякий корень в природе, наш гипофиз имеет колоссальное невидимое энергетическое свечение.

Его можно назвать своего рода генератором, президентом гормональной системы.

От этой железы зависит многое, в частности, нормальное кровообращение, развитие и состояние костно-мышечной системы и даже работа щитовидной железы, половых органов.

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Весной мы имеем прекрасную возможность поддержать здоровье не только гипофиза, но и других желез внутренней секреции.

Стоит помнить: все весенние цветы «лечат», поэтому полезно съедать ежедневно хотя бы по одному цветочку различных лекарственных растений.

Вот, например, цветы фиолетовых оттенков – такие, как будра плющевидная, крокусы, фиалки – отвечают за гипофиз, поэтому их как раз и можно использовать для оздоровления в чаях, салатах.

Кроме того, очень полезно влияет на голову, на работу гипофиза имбирь (растение, которое соответствует чакре сахасрара).

В случае мигрени, сонливости нужно взять 2 ст. л. сухого имбиря, добавить 1 сырой яичный желток и перемешать.

нужно взять 2 ст. л. сухого имбиря, добавить 1 сырой яичный желток и перемешать. Эту смесь энергично втирают в виски, в голову.

Втирания эффективны тем, что уже через 2 минуты действующее вещество впитывается в кровь.

Чешский рецепт для гипофиза, улучшения кровоснабжения головного мозга и памяти:

Взять 2 г шафрана, по 50 г корня девясила и корня дягиля.

Залить водкой, чтобы она покрыла все сырье.

Настоять 2 недели и пить по 1 ст. л. хотя бы два раза в день.

Усилить эффект настойки можно, если ее принимать с 1 ст. л. кедрового, льняного, орехового масла.

Такой способ еще и предупреждает болезни пищеварительного тракта.

ИВА ПРОГОНЯЕТ НЕПОЛАДКИ

Вообще, всякая болезнь имеет духовную причину и начинается, как говорят, с головы.

Поэтому, воздействуя на гипофиз, на область головы, можно восстанавливать все органы.

Кстати, сейчас отличное время для очищения ауры головы.

Среди моих пациентов недавно была женщина с эндометриозом, которой трижды делали выскабливание. Однако болезнь ушла лишь тогда, когда мы поработали с головой, изменили ход мышления и восприятия проблемы, воздействовали на гипофиз фитопрепаратами. Ну, конечно, пролечили и непосредственно сам эндометриоз.

При головной боли (не вызванной хроническими болезнями), тяжести в голове, гнетущих мыслях предлагаю такой народный метод:

Нарвать 7 пучков ивы, при этом надо извиниться перед растением.

И во время убывающей луны варить иву примерно в 3 л кипятка 5-7 мин.

Вечером стать в большой таз и теплым отваром поливать голову.

При этом следует еще и говорить: «Откуда пришло, туда и возвращайся».

Замечено, что такая процедура снимает все проблемы, боль, устраняет даже кожные болезни, возвращает настроение.

В народе рекомендуют взять хотя бы стакан этого отвара, оставшегося в миске, выйти на перекресток (это своеобразный портал – дверь в иной мир) и вылить через левое плечо, говоря: «Откупаюсь».

О целебном действии отвара ивы приведу такой пример. Несколько лет назад ко мне на прием пришла мама с мальчиком, который практически не ходил. Через неделю после обливания отваром, держания ног в отваре ивы он пошел своими ножками.

ЗЕЛЕНЫЕ СУПЫ С БУДРОЙ ДЛЯ ТИМУСА

В области шеи расположена щитовидная железа, которая, так сказать, отвечает за кальциево-фосфорный обмен в организме, за состояние зубов и за почки, эмоциональное состояние.

Голубой цвет (подснежники, барвинок, фиалки и т.д.) способствует оздоровлению щитовидной железы.

Можно приготовить отличное масло из цветов фиалки.

Заполнить цветами стеклянную емкость,

залить оливковым или кукурузным маслом так, чтобы оно покрыло сырье,

настоять на солнце 2 недели.

Втирать масло в центр макушки, а также в центр стопы, в область тимуса, в пупок.

Эта процедура успокаивает нервы и гармонизирует состояние человека, особенно человека «ветра» – худого и физически ослабленного

По обе стороны «щитовидки», словно прилепленная, расположена паращитовидная железа. Это орган, от здоровья которого зависит работа сердца.

Все аритмии и тахикардии связаны с проблемами паращитовидной железы.

Этой парной железе соответствует синий цвет, а для здоровья подойдут мокрец, огуречная трава, из которых можно готовить салаты, делать компрессы на область железы.

Для щитовидной и паращитовидной желез полезно употреблять и лимон, воду с лимоном и медом.

Молодая капуста, редис, которые уже появились в продаже, обогатят паращитовидную железу кальцием и йодом.

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Тимус, или вилочковая железа, расположена в грудной клетке, за верхней частью грудины. Эта железа находится в функциональной взаимосвязи с половыми железами и корой надпочечников.

Тимус влияет на иммунную систему человека, эмоциональное состояние.

Для нормализации работы этой железы полезно употреблять такие растения, как кервель, будра.

Кервель прекрасно поддержит сердце, иммунную систему. Из этих растений готовят салаты, зеленые супы, а ароматные листочки будры можно добавлять в чай.

Поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин (участвует в регуляции жирового обмена в печени).

В случае недостаточного образования инсулина может развиться сахарный диабет.

Для этой железы предлагаю весной делать салаты из молодой капусты, редиса с чесноком, есть салат-латук.

Простейший оздоровительный напиток для этой железы при диабете – чай ​​из фасолевой шелухи.

Залить 1 ст. л. измельченной шелухи стаканом кипятка,

настоять 10-15 мин и выпить.

Такой чай можно пить 2-3 раза в день.

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Надпочечники – это две парные железы, прилегающие сверху к каждой почке. Каждая железа состоит из так называемой коры и внутреннего слоя, которые вырабатывают секреты-гормоны.

Гормоны коры влияют на углеводный обмен, половые функции, способствуют повышению защитных реакций организма и работоспособности мышц.

Надпочечники вырабатывают гормон адреналин, который стимулирует обмен веществ, они влияют на психоэмоциональное состояние человека, регулируют стресс.

Для нормального функционирования этим железам необходим белок, а также витамины А, С, Е.

Положительно влияют на надпочечники корень солодки и корень малины.

Я, например, дважды в день употребляю по 1 ч. л. смолотого в порошок корня солодки (можно запивать травяным чаем или тепленькой водой).

Прореживая на даче или в селе в саду малину, советую собрать корешки, промыть, измельчить и приготовить настойку:

Все сложить в банку и залить крепкой водкой, чтобы она полностью покрыла сырье.

Настоять 14 дней, пить по 1 ст. л. несколько раз в день до еды.

Также готовят чай из измельченных корней малины: 1 ст. л. корней залить кипятком и настоять 10-15 мин.

В свой рацион рекомендую ежедневно вводить листья одуванчика, петрушки, зелень лука и чеснока. С ними получаются вкусные и полезные салаты, если еще и добавить семена льна, орехи, сельдерей, вареное яйцо и все заправить нерафинированным маслом.

Половые железы яичники (у женщин) и яички (у мужчин) обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма в целом и нормальную половую жизнь.

Прежде всего, половым железам нужны белок, витамины А, С, Е и группы В, а также железо, медь.

Весной, помимо необходимых для половых желез орехов, изюма, подсолнечного масла, которые употребляют в течение года, стоит обратить внимание на салат-латук, зеленые овощи, петрушку.

Кроме того, предлагаю приготовить оздоровительные бальзамы для органов половой сферы мужчин и женщин.

Бальзам для женщин:

Взять 0,5 кг мороженой малины или варенья,

по 50 г травы манжетки,

свежего корня имбиря,

по 10 г розмарина и травы можжевельника (он работает с печенью, выводит лишнюю жидкость).

Все в банке заливают крепкой водкой и настаивают три дня. Я не процеживаю.

Принимают 1-2 ст. л. в течение дня.

Бальзам для мужчин:

Взять в равных частях корень девясила, корень аира (мужская трава), сабельник болотный, свежий корень имбиря, дягиль и якорцы стелющиеся.

Все измельчить и сложить в стеклянную банку, залить алкоголем (лучше коньяком).

Настоять 14 дней.

Процедить и пить по 20 мл в качестве аперитива 2 раза в день.

Полезно для кровообращения, глаз, средство снимает головную боль, оздоравливает сосуды.

КУРКУМА УСПЕШНО «РАБОТАЕТ»

Общее оздоровительное действие на всю эндокринную систему оказывает зверобойное масло, которое обогатит организм еще и золотом, содержащимся в этом растении.

Рецепт:

100 г измельченной травы зверобоя залить 1 л кукурузного или оливкового масла.

Выдержать на водяной бане 40 мин, 1 час настоять, процедить.

Принимать два раза в день по 1 ч. л. до еды.

Можно запивать соком лимона.

Такое масло – прекрасный антидепрессант.

К чудесным травам, которые успешно работают на здоровье, относится куркума. Ее полезно есть по 1 ч. л. на ночь в случае инфекции, запивая отваром душицы, красным вином, кагором (без воды).

Есть такое раннее весеннее растение – калужница болотная. У нас используют только круглые листочки, цветочки калужницы не едят, а во Франции и листочки, и цветочки – первые компоненты салатов.

От головной боли полезно есть салат с листочками калужницы, богатыми хлорофиллом.

А для улучшения зрения – листочки и желтые цветочки: к полезному хлорофиллу из листьев добавится еще целебное действие желтого цвета, который будет работать с нашим солнечным сплетением.опубликовано econet

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