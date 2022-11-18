ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА: симптомы и лечение

Диабетическая стопа – серьезное поражение тканей конечностей, вызванное нарушением обмена веществ у людей с сахарным диабетом. Оно характеризуется нарастающими болями, появлением трещин, ран, деформацией суставов. Со временем на ногах появляются многочисленные язвы, которые приводят к некрозу

Диабетическая стопа – серьезное поражение тканей конечностей, вызванное нарушением обмена веществ у людей с сахарным диабетом. Оно характеризуется нарастающими болями, появлением трещин, ран, деформацией суставов. Со временем на ногах появляются многочисленные язвы, которые приводят к некрозу.

Диабетическая стопа: что это и как лечить

В случае длительного отсутствия лечения диабетической стопы может развиться гангрена. При своевременной диагностике врачу удается нормализовать кровообращение в нижних конечностях. В дальнейшем очень важно придерживаться профилактических мер, которые помогают предотвратить развитие рецидива.

Первые признаки

Люди, страдающие от сахарного диабета, должны относится к своему здоровью крайне внимательно. Это заболевание может стать причиной развития серьезных осложнений. Старайтесь регулярно показываться своему лечащему врачу, который сможет на начальных стадиях диагностировать патогенные микроорганизмы.

Первые признаки диабетической стопы следующие:

Зуд и жжение кожного покрова;

Боль в ступнях;

Сухость и шелушение;

Деформация суставов;

Онемение и снижение чувствительности;

Снижение двигательной активности;

Частые судороги;

Отмирание тканей.

Причины

Развитие диабетической стопы отличается длительностью и высокой сложностью. Такое явление поражает не только конечность, но и весь организм.

У людей, в крови которых повышен уровень сахара, могут происходить его частые скачки. Из-за этого кровеносные сосуды растягиваются и деформируются, нормальное кровообращение уже нарушено. Обычно дегенеративные процессы начинаются с появления мелких опухших капилляров. Со временем, когда нарушение кровообращения будет более серьезным, появляются видимые нарушения на поверхности кожи.

Причиной диабетической стопы можно назвать серьезное нарушение в обмене веществ.

Из-за него покров ног у больного постепенно утолщается. Течение болезни отягощается высокой проницаемостью: человек регулярно сталкивается с грибковыми или бактериальными инфекциями.

Также его кожа становится более тонкой, из-за чего на ней появляются мозоли, раны и трещины.

Спровоцировать формирование диабетической стопы также может ношение неудобной обуви, травмы стоп, последствия воспалительных процессов и инфекционных заражений.

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Симптомы

Симптомы диабетической стопы зависят от того, какая именно форма этого поражения встретилась у вас. Также на течение болезни влияет характер произошедших нарушений, отягощающие факторы.

Современные специалисты выделяют 3 формы недуга. Чаще всего удается диагностировать нейропатическую или ишемическую. В редких случаях у человека удается выявить смешанную форму, проявления которой схожи как с нейропатической, так и ишемической.

Статистика показывает, что первый тип встречается у 60-70%, ишемический – около 10%, смешанный – в 20-30%.

Отличить эти формы друг от друга можно по следующим признакам:

1. Смешанная форма – присущи симптомы обоих форм диабетической стопы.

2. Нейропатическая – из-за дегенеративных процессов в большей степени затрагиваются участки нервных волокон. Из-за этого человек начинает ощущать постоянное покалывание, жжение, мурашки, перепады температур. Кожный покров остается сухим и теплым. На запущенных стадиях происходит изменение формы суставов, на коже возникают язвы с водянистым содержимым.

3. Ишемическая – вид диабетической стопы, при котором поражаются мелкие и крупные кровеносные сосуды. Распознать его можно по постоянным болевым ощущениям, слабости, снижению двигательной активности. Со временем человек начинает хромать, его ноги приобретают багровый цвет. Пульсация в коленных суставах практически не прослушивается. При длительном игнорировании болезнь может привести к отмиранию тканей пальца или всей стопы.



Степени

Каждая стадия диабетической стопы отличается специфическими проявлениями.

Врачи используют следующую классификацию:

Нулевая стадия – у человека еще нет поражений кожного покрова, однако есть высокий риск развития диабетической стопы. У него наблюдается повышенное шелушение кожи, происходит небольшая деформация конечностей.

Первая стадия — в этом случае на коже пациента возникают небольшие язвенные поражения, которые доставляют небольшой дискомфорт.

Вторая стадия – патогенные дегенеративные процессы затрагивают клетчатку, мышечную ткань и сухожилия. Костная ткань остается целой.

Третья стадия – развитие болезни затронуло кости, происходит их разрушение.

Четвертая стадия – врач диагностирует гангрену пальца или целой стопы.

Пятая стадия – развитие серьезного некроза тканей, который требует ампутации конечности.

Диагностика

Сахарный диабет – серьезное заболевание, которое при длительном отсутствии лечения способно привести к серьезным осложнениям. Из-за высокого уровня глюкозы в крови в организме нарушается проводимость нервных импульсов, происходит закупорка кровеносных сосудов. Все эти факторы приводят к развитию диабетической стопы.

При диагностике данного заболевания лечащий специалист должен определить точную форму недуга, а также степень повреждения. Только после этого может быть назначено комплексное лечение.

Диагностика диабетической стопы включает следующие мероприятия:

Зрительный осмотр конечности – позволяет определить, есть ли на коже первые признаки диабетической стопы;

Магнитно-резонансное сканирование и рентген – исследования, которые помогают узнать, затронута ли костная ткань;

Функциональная оценка – позволяет узнать, насколько нарушены естественные процессы;

Гистологическое исследование содержимого язв – определяет, есть ли необходимость в приеме антибиотиков;

УЗИ сосудов нижних конечностей – определяет точное местонахождение закупорки;

Измерение лодыжечно-плечевого индекса;

Доплеровское сканирование нижних конечностей;

Транскутанная оксиметрия.

Также пациент в обязательном порядке проходит процедуру рентгеноконтрастную ангиографию. Суть такого исследования заключается во введении в кровь радиоактивного контрастного вещества, которое при рентгенологическом исследовании подсвечивается. Такая процедура позволяет оценить состояние кровеносной системы в нижних конечностях.

Однако она может негативно сказаться на почечной системе, поэтому проводится только при планировании хирургического вмешательства.

Методы лечения

Лечение диабетической стопы требует комплексного подхода. Категорически не стоит заниматься самолечением, так как оно легко может привести к развитию серьезных осложнений. Нередко промедление в лечении может стать причиной ампутации целой конечности.

Настоятельно рекомендуем прислушиваться к квалифицированным специалистам, которые подберут для вас наиболее эффективный способ воздействия на данное поражение.

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Медикаментозное лечение

Если диагностика диабетической стопы будет проведена вовремя, избавиться от заболевания удастся при помощи медикаментозных препаратов. Обычно для подобной терапии применяют два вида лекарств в комплексе.

Основу лечения составляют препараты для избавления от проявлений недуга, а также восстанавливающие нормальный обмен веществ. Со временем вашим конечностям вернется нормальная чувствительность, вы избавитесь от постоянного дискомфорта.

Лекарства для нормализации обменных процессов позволяют остановить разрушение кровеносных сосудов. Также их регулярный прием позволяет замедлить прогрессирование всех неприятных симптомов.

Учитывайте, что лекарства и дозы должен устанавливать лечащий врач, который сделает это исходя из состояния организма. Для лечения диабетической стопы назначаются лекарственные средства, обладающие следующими свойствами:

Ускоряет распространение нервных импульсов по волокнам;

Нормализует кровообращение в тканях с нервными волокнами;

Избавляет от дефицита клеточных ферментов;

Выводит из организма токсины и шлаки.

Для избавления от проявлений недуга назначается систематическое лечение. Оно назначается не всем, так как у некоторых людей развитие недуга вызывает резкое снижение чувствительности конечности.

Категорически запрещено принимать противовоспалительные или обезболивающие препараты, которые препятствуют нормальной диагностике.

Если у человека крайне выражены симптомы диабетической стопы, ему прописываются антидепрессанты и противосудорожные препараты. Их нельзя принимать только тем пациентам, которые страдают от повышенного внутриглазного давления и глаукомы.

Чтобы лечение диабетической стопы было максимально эффективным, необходимо нормализовать уровень артериального давления. Для этого в первую очередь необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков, курения и других вредных привычек.

Также для эффективного лечения диабетической стопы необходимо предпринимать все меры по восстановлению липидного профиля. Пациент должен соблюдать специальную диету, которая поможет снизить уровень глюкозы в крови.

Хирургическое воздействие

Наибольшей эффективностью в лечении диабетической стопы обладает хирургическое вмешательство. Оно показано только в том случае, если медикаментозная терапия не приносит никакого терапевтического эффекта. Операции позволяют быстро справиться с гнойными или некротическими процессами. Также они не допускают ишемии конечности, распространения омертвевших тканей по всему организму.

Хирургическое лечение диабетической стопы заключается во скрытии и удалении флегомы стопы. После этого проводится разрезание тканей, экзартикуляция пальцев с последующей ампутацией, резекция суставов или иссечение ноги целиком. Все зависит от степени распространения гангрены.

Нужно учитывать, что такое вмешательство возможно лишь при нормальном кровотоке и купировании ишемии. Сама ишемия может быть вылечена:

Шунтированием – в кровеносную артерию специалист устанавливает специальную трубку, которая позволяет нормализовать кровоток;

Баллонной ангиопластикой – специалист удаляет поврежденные кровеносные сосуды, что избавляет от закупорки;

Стентированием – установкой специально стента в артерию в стопу или голень.



В большинстве случаев диабетическая стопа лечится при помощи стентирования артерии. Такая процедура позволяет восстановить кровоток, нарушение которого и стало причиной диабетической стопы. После того, как операция будет проведена, специалист отправляет пациента на кожную пластику.

Методы народной медицины

На начальных стадиях диабетической стопы победить такое поражение удастся при помощи народного лечения. Если же болезнь прогрессирует, использование таких методов вместе с традиционной терапией поможет получить более высокие результаты.

Чаще всего люди прибегают к использованию следующих народных рецептов:

Черника – уникальная ягода, которая способна быстро привести уровень сахара в крови в норму. Входящие в ее состав антиоксиданты позволяют наладить кровоток и восстановить обмен веществ. Старайтесь каждый день съедать по стакану этой ягоды во время каждого приема пищи. В зимнее время вы можете использовать замороженную ягоду или же заваривать высушенные ее листья.

Справиться с диабетической стопой также помогут листья лопуха или репейника. Они одинаково эффективны как в свежем, так и высушенном виде. Активные компоненты в составе листьев позволяют получить мощный тонизирующий и ранозаживляющий эффект. Лучше всего делать из них примочки или компрессы – прикладывать к ране лист несколько раз в день. Также можете сделать отвар из 1 чайной ложки сухой смеси на 250 граммов воды. Полученный отвар поможет нормализовать отток лимфы и выведет лишнюю жидкость из организма.

Гвоздичное масло – уникальное средство, которое является кладезем полезных веществ. Оно помогает быстро заживить раны, убить все патогенные микроорганизмы, а также восстановить естественное кровообращение. Если вы будете регулярно обрабатывать им язвы, они быстро заживут и перестанут доставлять вам какой-либо дискомфорт.

Вылечить диабетическую стопу можно и при помощи обычного кефира. В составе этого молочного продукта присутствуют уникальные бактерии, которые проникают внутрь кожи, смягчают ее и ускоряют процесс заживления. Для достижения лучшего эффект рекомендуется посыпать обработанную кефиром поверхность высушенными иголками сосны. Это поможет защитить кожу от грибковых инфекций.

Отвар из ромашки, крапивы, коры дуба и лопуха поможет восстановить трофику в конечностях. Для его приготовления возьмите все эти компоненты в равных пропорциях и тщательно смешайте. После этого возьмите 3 столовые ложки травы на 1 литр кипятка и оставьте наставиться где-то на 2-3 часа. Из полученного отвара делайте примочки, им вы можете обрабатывать стопы.

Лечебная гимнастика

Лечебная гимнастика – важная составляющая лечения диабетической стопы. С помощью таких мероприятий удается нормализовать процесс кровообращения, избавиться от застойных явлений.

Своевременно начатая терапия поможет своевременно предотвратить развитие осложнений, снизить вероятность необходимости в хирургическом лечении.

Каждый врач должен обучить своего пациента, как можно делать зарядку. Она поможет вернуть ногам былую чувствительность, работоспособность, избавит от жжения и онемения. Вы можете придерживаться следующей гимнастики при диабетической стопе:

1. Лягте на спину, приподнимите согнутую в колене ногу. Попеременно выпрямляйте то одну, то вторую конечность.

2. Попеременно притягивайте к себе ноги.

3. Согнутые ноги в конечностях прижимайте и отдаляйте от себя.

4. Поднимайте перпендикулярно телу то левую, то правую конечность.

5. Рисуйте ногами восьмерку или круг. Ни в коем случае не кладите ногу за ногу, что может ухудшить кровоток.

6. Сядьте на стул, стопы уприте в пол. После этого попеременно поднимайте и опускайте носки.

7. Положите небольшой мячик между стоп, сдавливайте его.

8. Разводите и сжимайте пальцы на ногах.

9. Катайте по полу круглые предметы, прорабатывая стопы.

Регулярное выполнение таких упражнений поможет значительно снизить риск возникновения диабетической стопы. С их помощью удается нормализовать кровоток в области нижних конечностей, а также укрепить мышечный корсет. Это является отличной профилактикой всех патологий ног, которые могут развиться вследствие сахарного диабета

Все вышеперечисленные упражнения необходимо выполнять по 2-3 раза в день в 10 подходов. Только так удастся получить значительное улучшение.

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Питание при диабетической стопе

Чтобы минимизировать риск осложнения диабетической стопы, лечащие врачи рекомендуют придерживаться специальной диеты. Она показана всем, кто страдает от повышенного уровня сахара в крови.

В первую очередь необходимо отказаться ото всех сладких продуктов, высококалорийных и вредных блюд. Все быстрые углеводы необходимо заменить сложными, которые присутствуют в растительной пище. Если вы без сахара жить не можете, замените его фруктозой.

Разрешенные продукты:

Грибы и все блюда из них

Овощи и фрукты

Капуста, огурцы, свекла

Нежирные ненаваристые супы

Диетические сорта мяса

Ржаной хлеб

Компоты и кисели

Желе

Гранат и клюква

Молочные продукты

Пшеничная и гречневая каша

Запрещенные продукты:

Жирные сорта мяса

Наваристые супы

Сдобная выпечка

Торты, пирожные и другие сладости

Копчености

Рыбные консервы

Маринованные овощи

Макаронные изделия

Изюм, бананы, дыня и виноград

Манная каша

Сливки, жирные молочные продукты

Алкоголь и газированные напитки

Уход за кожей при диабетической стопе

Уход за кожей при диабетической стопе крайне важен. При правильном подходе такие мероприятия помогут не допустить возникновения серьезных осложнений, а также быстро избавят человека от появляющегося дискомфорта.

Начинать активно ухаживать за кожей нужно сразу же после того, как на ней появились трещины, потертости, порезы. Настоятельно рекомендуем каждый день осматривать состояние межпальцевых промежутков и подошвы.

Крайне не рекомендуется больным с диабетической стопой ходить босиком, чтобы не подцепить какую-либо инфекцию.

Учитывайте, что носить обувь необходимо только на носок. В ней должны обязательно присутствовать ортопедические стельки, которые снизят риск дальнейшей деформации стоп. Постарайтесь минимизировать травмирование стоп, так как любые повреждения крайне тяжело поддаются лечению. Одну и ту же обувь нельзя носить более 2 дней, ее необходимо регулярно проветривать.

Осенью и зимой необходимо носить чулочные изделия исключительно из натуральных тканей. Также они должны отлично подходить по размеру, чтобы не сдавливать конечность.

Постарайтесь как можно меньше времени находится на холоде, так как его воздействие может привести к сужению сосудов. Это крайне опасно для людей с диабетической стопой.

Не забывайте каждый день принимать ванны. В них можно добавлять разные целебные отвары или морскую соль.

Если вы замерзли, категорически запрещено для согревания использовать грелки или растирания для ног. Это может повредить кожный покров. После каждого принятия ванны тщательно вытирайте конечности и наносите на них специальные крема. Улучшить течение болезни поможет полный отказ ото всех вредных привычек. Не забывайте регулярно консультироваться с лечащими специалистами, которые вовремя заметят любые патогенные процессы.

Профилактика

Чтобы не допустить серьезных осложнений диабетической стопы, необходимо придерживаться всех рекомендаций лечащего врача.

Помните, что все повреждения кожного покрова при сахарном диабете крайне тяжело поддаются лечению.

Они долго заживают, могут сильно болеть. Статистика показывает, что в 24% случаев диабетическая стопа заканчивается ампутацией конечности. Это приводит к инвалидизации с последующим снижением качества жизни. Старайтесь регулярно проходить обследования, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

Основной профилактической мерой диабетической стопы можно назвать соблюдение специальной диеты.

С ее помощью удается контролировать уровень сахара в крови, восстановить кровообращение. Также необходимо носить удобную и качественную обувь, которая не травмировала бы конечности. Не забывайте тщательно обрабатывать ноги, чтобы не допускать образования язв и трещин.

Обувь для пациентов с диабетической стопой

Правильно подобранная обувь поможет пациенту с сахарным диабетом не допустить образования диабетической стопы. У тех людей, которые уже столкнулись с таким последствием, такая обувь позволяет минимизировать дискомфорт, а также препятствовать дальнейшему развитию осложнений.

Обувь для людей с диабетической стопой должна быть:

Без швов или с минимальным их количеством;

На липучках или шнурках, чтобы была возможность регулярно изменять объем;

С мягкой стелькой, толщина которой не менее 1 см;

С индивидуальными стельками, которые созданы с учетом анатомических особенностей поврежденной стопы;

С несгибаемой жесткой подошвой;

С большой шириной;

С подкладкой и верхом из эластичных материалов;

Со скошенным передним краем каблука.

Если вы хотите приобрести действительно удобную обувь, старайтесь придерживаться определенных правил.

Врачи настоятельно рекомендуют покупать ее исключительно во второй половине дня, так как в это время снижается отечность.

Правильная обувь должна быть мягкой, удобной, хорошо сидеть на ноге, не натирать и не сдавливать.

Учитывайте, что шнуровка должна быть не перекрестной, а параллельной.

Навсегда забудьте о ношении обуви без носка.опубликовано econet.ru.

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