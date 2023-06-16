12 продуктов, которые помогут победить АРТРИТ

Для борьбы с артритом стоит включить в свой рацион продукты, которые помогают предотвратить отеки и напротив, избегать употребления тех, что их вызывают...

Если у вас артрит, вы наверное уже заметили, что боль меняется в зависимости от вашей диеты, уровня активности и даже погодных условий. Некоторые продукты могут значительно ухудшить ситуацию.

Стоит добавить в свой рацион те, что помогают уменьшить боль и улучшить подвижность суставов и исключить «вредителей».

Список продуктов, которые помогут победить артрит и улучшат состояние здоровья

Не забывайте, что всегда стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить какие-либо серьезные изменения в ваш рацион.

Сладкий картофель (батат)

Сладкий картофель имеет много преимуществ, если сравнивать его с обычным картофелем, поэтому он заслуживает того, чтобы регулярно бывать у вас на столе.

Его оранжевый цвет является показателем высокого содержания бета-каротина, антиоксидантов, витаминов, минералов и клетчатки.

Если полностью заменить белый картофель на батат, то вы увидите положительные изменения в состоянии своего здоровья.

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Бананы

Это один из самых полезных фруктов. Однако, если речь идет о продуктах, которые помогают в борьбе с артритом, банан тоже находится в начале списка.

Бананы богаты калием и содержат множество других витаминов и минералов, таких как фолиевая кислота, витамин С и B6. Все это помогает уменьшить последствия, которые вызывает артрит и держать их под контролем.

Кроме того, банан содержит клетчатку, которая помогает вашей пищеварительной системе.

Манго и яблоки

Хотя экзотическое манго является сезонным фруктом и стоит довольно дорого, они богаты антиоксидантами, поэтому стоит себя иногда баловать этим вкусным десертом.

Манго содержит большое количество витамина Е и бета-каротина. Эти два элемента очень полезны для лечения некоторых типов артрита. Они не дают этому состоянию развиваться дальше.

Яблоки, тем временем, дешевы и доступны всем, и также имеют много преимуществ для здоровья, таких, как снижение напряжения в суставах. Это помогает улучшить подвижность и снизить боль.

Грецкие орехи

Многие виды орехов помогают снизить уровень воспаления в организме, так как все они содержат полезные жиры.

Грецкие орехи наиболее примечательны с этой точки зрения, если мы говорим об артрите.

Бразильские орехи и кешью также являются хорошим вариантом, если у вас артрит.

Соя против артрита

Многие соевые продукты могут быть полезны для лечения артрита, но не рекомендуется их есть, если вдобавок у вас есть подагра.

Соевые бобы можно употреблять в разном виде.

Тем не менее, ферментированные соевые продукты, такие как суп мисо или творог тофу, более эффективны для уменьшения боли и воспаления, вызванного артритом.

Лосось

Лосось является источником омега-3 жирных кислот. Поэтому его особо рекомендуют, чтобы уменьшить боль при артрите.

Хотя любая жирная рыба также является хорошим вариантом, достаточно есть лосось всего лишь один раз в неделю.

Действие омега-3 кислот помогает уменьшить воспаление в организме. Важно ежедневно получать омега-3 кислоты из различных источников.

Перец

Витамин С, содержащийся в перце, действует как антиоксидант. Он помогает бороться со свободными радикалами в организме и уменьшают воспаление.

Таким образом, перец помогает уменьшить боль, которую вызывает артрит.

Невозможно избежать воздействия свободных радикалов, поэтому важно получать с пищей достаточное количество антиоксидантов, которые позволяют уменьшить ущерб для организма.

Просто добавьте свежий зеленый перец в ваш салат или смузи, и это обеспечит вам заряд витаминов на целый день.

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Зеленый чай

Хорошо известно, что зеленый чай является источником антиоксидантов.

Он также содержит специфические вещества, которые оказывают непосредственное влияние на снижение воспалительных процессов в организме, так что чашка чая действует как хорошее обезболивающее.

Пока не ясно, в каком количестве необходимо пить зеленый чай, но большинство исследований на добровольцах показали, что полезно пить его 2 раза в день.

Цельнозерновые продукты и бобовые

Они отлично подходят для уменьшения воспаления, естественно, если эти продукты экологически чистые и натуральные.

В продуктах промышленного изготовления, как правило, содержатся другие добавки, которые могут лишь ухудшить ситуацию.

Кроме того, чем меньше обрабатывается зерно, тем больше оно сохраняет полезных свойств. Чечевица является хорошей альтернативой потому что, в дополнение к пользе для здоровья, она надолго дает ощущение сытости.

Шпинат, помидоры и свекла

Эти овощи также помогают бороться с последствиями артрита. Шпинат является источником фитонутриентов и клетчатки.

Помидоры, тем временем, содержат ликопин, который помогает облегчить боль, связанную с артритом (причем при термообработке количество ликопина увеличивается).

Свекла отличается уникальным составом антиоксидантов, которые содержатся лишь в немногих продуктах. Бетанин, активное вещество, содержащееся в свекле, очень полезен для того, чтобы поднять защитные силы организма.

Вы также должны помнить о том, что лучше покупать свежие овощи и готовить их самостоятельно, чтобы в полной мере воспользоваться всеми полезными свойствами.опубликовано econet

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