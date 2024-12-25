Коллагеновое омоложение кожи лица: Морщинки теперь в прошлом!

Эти процедуры помогут не только придать коже более здоровый бодрый вид, но и значительно омолодить лицо

Домашний курс омоложения кожи лица и шеи

Ряд процедур с коллагеновой маской поможет не только омолодить Ваше лицо, но и придать ему здоровый бодрый вид. Уже после нескольких применений этой действенной маски с желатином Вы заметите, как Ваша кожа становится упругой, исчезают мелкие морщинки.

Французское слово «желатин» дословно переводится как «замороженный». Этот бесцветный, не имеющий запаха порошок, который получают химическим путем из костей, кожи, хрящей животных, рыб.

Его широко применяют практически во всех сферах нашей жизни.

Он незаменим при производстве:

фотографических материалов (фотографический желатин);

пищевых продуктов (пищевой желатин);

лекарственных средств, в микробиологии;

красок в типографии;

пейнтбольных шариков;

косметических препаратов.

Чем полезен желатин?

Желатин известен своими лечебными свойствами и пользой для нашего организма.

1. Желатин благотворно влияет на пищеварение, помогает при лечении желудочно-кишечного тракта.

2. Является источником белка в нашем рационе (это особенно полезно культуристам).

3. Если регулярно добавлять в пищу немного желатина, он поможет укрепить, оздоровить волосы, сделать их более густыми, добавит блеска.

4. Частое употребление этого продукта будет способствовать подпитке кожи, разгладит морщинки. Особенно это полезно для людей зрелого возраста, ведь со временем наш организм выделяет меньше коллагенов, необходимых для эластичности кожи.

5. Если каждый день добавлять его в небольших количествах в пищу, ногти станут крепче.

6. Желатиновые пищевые добавки укрепляют кости, делают суставы более подвижными. Ежедневное потребление 10 гр желатина поможет облегчить суставную боль, вызванную артритом.

7. От него худеют, поскольку в набухшем виде он способен унять ощущение голода, не

дает съесть слишком много.

8. Когда в рационе регулярно присутствует желатин, значительно улучшается обмен веществ в организме, стабилизируется работа головного мозга, поправляется нервная система.

Чем вреден желатин?

У этого продукта почти нет противопоказаний.

Однако есть ряд заболеваний, при которых использовать желатин в пищу, для косметических целей не рекомендуется:

в редких случаях может вызывать аллергическую реакцию;

не рекомендуется тем, кто страдает от запоров - желатин действует как легкое закрепляющее средство;

в больших количествах может вызвать моче- и желчекаменную болезнь (способствует появлению оксалатных камней);

большое количество желатина в организме способно повысить свертываемость крови, поэтому его необходимо с осторожностью принимать при атеросклерозе, людям, склонным к тромбофлебиту.

Желатиновая маска для лица

Желатин в составе с некоторыми компонентами заметно подтянет кожу на лице, омолодит ее, смягчит, увлажнит, отбелит, избавит от отмерших клеток.

Омолодить кожу лица можно самостоятельно, у себя дома.

Ниже приведены несколько рецептов коллагенового омоложения на основе желатина.

Желатин и витамины

желатин – 1 ст. л.;

яичный желток – 1 шт.;

молоко – 5 ст. л.;

масло оливы – 1 ч. л.;

витамин A – 10 капель;

витамин E – 10 капель.

Разогреть молоко до комнатной температуры, всыпать желатин, дать разойтись (30 минут), периодически помешивая, чтобы не появлялись комочки.

Соединить с остальными компонентами, подогреть на водяной бане.

Нанести состав на чистое лицо, спустя полчаса смытьПроцедуры для укрепления эффекта следует повторять 10 раз через день.

Желатин с бананом

желатин – 1 ч. л.;

банан – 1 ст. л.;

вода – 2 ст. л.

Желатин залить холодной водой, оставить набухать (20-30 мин.).

Далее полностью его растворить на водяной бане, соединить с мякотью банана.

Теплую маску распределить на лице.

Спустя 20-25 минут убрать состав ватным спонжиком, смоченным в молоке, воде.

Желатин с огурцом

желатин – 1 ч. л.;

огурец – 1 шт.;

отвар ромашковый – 2 ч. л.;

зеленый чай – 2 ч. л.;

сок алоэ (гель алоэ-вера) – 1 ч. л.

Желатин залить ромашкой, чаем, дать настояться, добавить в него огуречную кашицу (без сока).

В желатин, разогретый на водяной бане, влить сок огурца, алоэ, остудить.

Подержать на лице около получаса.

Желатин со сливочным маслом

желатин – 1 ст. л.;

качественное сливочное масло.

Смешать ингредиенты, смазать лицо; спустя на 20 минут убрать.

Желатин – прекрасное средство для омоложения кожи, улучшения общего состояния нашего организма. Главное помнить: все хорошо в умеренных количествах.

Вы сможете самостоятельно пройти коллагеновый курс омоложения у себя дома. Однако если у Вас имеются заболевания, несовместимые с применением желатина, перед процедурами лучше проконсультируйтесь со специалистами.опубликовано econet

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