ЯЗВА и КИСЛОТНЫЙ РЕФЛЮКС: Натуральные лечебные средства

Кислотный рефлюкс – достаточно распространенное явление. Его также называют гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или язвенная болезнь желудка. Основной симптом кислотного рефлюкса, «изжога» – ощущение жжения за грудиной, которое иногда доходит до самого горла

Кислотный рефлюкс – достаточно распространенное явление. Его также называют гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или язвенная болезнь желудка.

Основной симптом кислотного рефлюкса, «изжога» – ощущение жжения за грудиной, которое иногда доходит до самого горла.

Лечение кислотного рефлюкса

Традиционно считается, что кислотный рефлюкс вызывается излишним количеством кислоты в желудке. Именно по этой причине обычно рекомендуют или назначают кислотоблокирующие препараты.

Что вызывает изжогу?

После того, как пища попадает из пищевода в желудок, мышечный клапан или нижний пищеводный сфинктер (НПС) закрывается, предотвращая обратное движение пищи или кислоты.

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Кислотный рефлюкс появляется при неправильном расслаблении НПС, позволяющем желудочной кислоте течь обратно в пищевод.

Важно понимать, что кислотный рефлюкс не является заболеванием, которое возникает вследствие избыточной выработки кислоты в желудке.

Скорее, он является симптомом одной из следующих проблем:

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Инфекция хеликобактер пилори (считается, что бактерия H. pylori присутствует более чем у половины населения мира. Всемирная организация здравоохранения относит её к канцерогенам первой группы)

Несмотря на отсутствие связи между вышеуказанными состояниями, многие люди с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы также страдают от хеликобактер пилори, наличие которой приводит к хроническому слабому воспалению слизистой оболочки желудка. Последнее может привести к возникновению язвы и сопутствующих симптомов.

Если у вас грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, вам может помочь курс мануальной терапии.

Изжога – побочный эффект от лекарства?

Если ваша изжога вызвана принимаемым лекарственным средством, то решить проблему можно, изменив время и способ приема или сам препарат.

Не следует просто добавлять еще одно лекарство для борьбы с возникшим побочным эффектом.

Например:

Не принимайте дозу лекарства, которая превышает рекомендуемую или назначенную

Некоторые препараты лучше принимать на голодный желудок. Другие же лучше принимать во время еды, чтобы минимизировать риск возникновения побочных эффектов. Внимательно прочитайте инструкции по применению либо проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом

Попросите своего врача или фармацевта пересмотреть ВСЕ препараты и добавки, которые вы принимаете, чтобы узнать, какие именно вызывают изжогу

Не ложитесь сразу после принятия лекарства

Выпейте имбирный чай

Почему лекарства могут больше навредить, чем помочь

Одними из самых часто назначаемых препаратов от изжоги и кислотного рефлюкса являются ингибиторы протонной помпы (ИПП). Они эффективно блокируют выработку кислоты в желудке.

Это может звучать как удачное решение проблемы, учитывая то, что желудочная кислота поднимается по пищеводу. Однако, в большинстве случаев это самое худшее решение из возможных, так как основная проблема заключается в том, что ваш желудок производит слишком мало желудочной кислоты.

В медицинской литературе существует свыше 16 000 статей, которые показывают, что подавление желудочной кислоты не устраняет проблему. Это лишь временно лечит симптомы.

По словам Митчелла Катца (Mitchell Katz), директора Департамента здравоохранения Сан-Франциско, который написал передовую статью на эту тему четыре года назад, ингибиторы протонной помпы (ИПП) обеспечивают надлежащее лечение только при следующих состояниях:

Кровоточащие язвы

Синдром Золлингера-Эллисона (редкое заболевание, которое заставляет желудок выделять избыточное количество кислоты)

Тяжелый кислотный рефлюкс, при котором проведенная эндоскопия подтвердила наличие повреждения пищевода

По словам Катца, около 60-70% принимающих эти лекарства людей страдают умеренной изжогой и не должны продолжать их принимать. Отчасти проблема ИПП состоит в том, что подавление кислоты в желудке уменьшает способность организма уничтожать бактерии хеликобактер.

Если причиной изжоги является инфекция H. pylori, то, на самом деле, прием таких лекарств ухудшает состояние и усугубляет проблему. Кроме того, сокращение количества кислоты в желудке ослабляет базовый защитный механизм борьбы с пищевыми инфекциями и увеличивает риск пищевого отравления.

Препараты ИПП также могут вызывать потенциально серьезные побочные эффекты, включая пневмонию, потерю костной массы, переломы тазобедренного сустава и заражение Клостридиум диффициле (опасная кишечная бактерия).

Терапия первой линии: натуральные продукты и пробиотики

В конечном счете, решение проблемы изжоги и кислотного несварения заключается в возобновлении природного кислотно-щелочного баланса и функций желудка.

Чрезмерное употребление полуфабрикатов и сахара – верный путь к обострению кислотного рефлюкса, так как это нарушает бактериальный баланс в желудке и кишечнике.

Вместо этого следует употреблять много овощей и других качественных органических продуктов. Кроме того, необходимо убедиться в том, что ваш рацион содержит достаточно полезных бактерий. Это поможет сбалансировать кишечную флору и избавиться от бактерии H. pylori природным способом, не прибегая к антибиотикам.

В идеале, пробиотики лучше всего получать из ферментированных продуктов. Если вы не употребляете ферментированные продукты, вы, скорее всего, нуждаетесь в регулярном приеме пробиотических добавок.

Ферментированные продукты можно легко сделать самому дома:

Квашенные овощи

Чатни

Кисло-молочные продукты, например, йогурт, кефир и сметана

Рыба, например, скумбрия и шведский гравлакс

Лечение пониженной кислотности

Для стимулирования выработки достаточного количества соляной кислоты (желудочного сока) необходимо включить в свой пищевой рацион достаточное количество сырых продуктов.

Качественная морская соль (необработанная соль), например, гималайская соль, не только обеспечит организм хлоридом, который необходим для выработки соляной кислоты, но также содержит свыше 80 микроэлементов, необходимых организму для поддержания оптимального биохимического баланса.

Квашеная капуста или сок капусты также является мощным, если не самым мощным, стимулятором выработки желудочного сока. Две чайных ложки сока капусты, а еще лучше – сока квашеной капусты до еды, помогут вам существенно улучшить свое пищеварение.

Безопасные и эффективные способы избавиться от изжоги и кислотного рефлюкса

Сырой нефильтрованный яблочный уксус

Вы можете легко повысить кислотность желудка, принимая по одной чайной ложке сырого нефильтрованного яблочного уксуса, разведенной в большом стакане воды.

Пищевая сода

Пол чайной ложки или полная чайная ложка пищевой соды (двууглекислый натрий), разведенная в 240 мл воды, поможет нейтрализовать желудочную кислоту и облегчит жжение от кислотного рефлюкса. Я бы не рекомендовал это в качестве постоянного решения, но при невыносимой боли это поможет.

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Сок алоэ

Сок алоэ природным путем помогает уменьшить воспаление, что может облегчить симптомы кислотного рефлюкса. Принимайте полстакана сока алоэ до еды. Во избежание слабительного эффекта сока алоэ, ищите производителя сока алоэ, который убрал слабительный компонент из сока.

Имбирный или ромашковый чай

Установлено, что имбирь обладает гастропротекторными свойствами. Корень имбиря блокирует кислоту и подавляет хеликобактер пилори. Результаты исследования 2007 г. показали, что эффективность имбиря в предотвращении образования язв превышает эффективность лансопразола в шесть-восемь раз!

Залейте два-три кусочка свежего корня имбиря двумя чашками горячей воды. Оставьте завариваться на полчаса. Пейте за 20 минут до еды.

Перед сном выпейте чашку чая из ромашки. Это уменьшит воспаление желудка и поможет вам заснуть.

Витамин D

Витамин D играет огромную роль в борьбе с инфекциями. Нормальный уровень витамина D обеспечивает выработку около 200 антимикробных пептидов, которые помогут организму устранить любую инфекцию.

Повысить уровень витамина D в организме можно с помощью воздействия солнца или посещения безопасного солярия. Если ни то, ни другое не доступно, принимайте витаминные добавки с витамином D3 и не забудьте увеличить прием витамина K2.

Вяз ржавый

Вяз ржавый обволакивает и успокаивает ротовую полость, горло, желудок и кишечник, а также содержит антиоксиданты, которые могут погасить воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. Он также стимулирует нервные окончания желудочно-кишечного тракта. Это помогает увеличить выделение слизи, которая защищает желудочно-кишечный тракт от образования язв и избыточной кислотности.

Медицинский центр Мэрилендского университета рекомендует следующие дозировки для взрослых:

Чай: 2 стакана горячей воды вылить на 4 г (около 2 чайных ложек) порошка коры и заваривать в течение 3 – 5 минут. Употреблять 3 раза в день.

Настойка: по 5 мл 3 раза в день.

Глутамин

Опубликованное в 2009 году исследование показало, что ущерб, нанесенный желудочно-кишечному тракту хеликобактер пилори можно возместить с помощью глутамина, который содержится во множестве продуктов, включая говядину, курицу, рыбу, яйца, молочные продукты и некоторые овощи и фрукты.

Фолат или фолиевая кислота (витамин B9) и другие витамины группы B

По словам клинического нутрициониста Байрона Ричардса (Byron Richards), исследование показало, что витамины группы B могут снизить риск возникновения кислотного рефлюкса. Прием большего количества фолиевой кислоты понизил частоту появления кислотного рефлюкса приблизительно на 40%.

Также была выявлена связь между нехваткой витаминов B2 и В6 и повышенным риском возникновения кислотного рефлюкса. Лучший способ повысить уровень фолиевой кислоты в организме – употреблять насыщенные фолатом органические продукты, например, печень, спаржу, шпинат, окру и бобы.

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Вам не нужны лекарства, чтобы избавиться от кислотного рефлекса

Решение таких проблем с желудком, как язвы и кислотное несварение, заключается в восстановлении природного кислотно-щелочного баланса и функций желудочно-кишечного тракта.

Это не только полезно для оптимальной работы пищеварительного тракта, но и чрезвычайно важно для здоровья в долгосрочной перспективе, так как кишечная флора может увеличить поглощение питательных веществ и сыграть важную роль в психическом и физическом здоровье человека.

Человек не может быть здоров, если его кишечная флора несбалансированна

Употребление сахара – один из способов навредить своему организму, так как сахар негативно влияет на баланс кишечной флоры.

Следовательно, первый шаг на пути к здоровью – заменить полуфабрикаты органическими продуктами питания. Также следует позаботиться и об употреблении достаточного количества полезных бактерий, которые обычно содержатся в ферментированных продуктах, например, в квашеных овощах.

Это поможет сбалансировать вашу кишечную флору и избавиться от бактерии Хеликобактер природным путём.

Если вы страдаете изжогой, кислотным рефлюксом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), язвой желудка или заболеванием, связанным с кислотным балансом, вышеуказанные методы лечения помогут вам облегчить ваше состояние.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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