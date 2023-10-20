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ПЛЕЧЕВОЙ ИНДЕКС: ТЕСТ на правильную осанку. Проверьте себя!

Источник: Econet 20 октября 2023 6454
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Измерьте сантиметром расстояние от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка до нижнего угла левой, а потом правой лопатки.

ПЛЕЧЕВОЙ ИНДЕКС: ТЕСТ на правильную осанку. Проверьте себя!

Тест на правильную осанку

Правильность осанки можно проверить.

Измерьте сантиметром расстояние от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка до нижнего угла левой, а потом правой лопатки.

Во время измерения стойте в непринужденной позе.

При нормальной осанке эти расстояния равны.

Осанку можно проверить при помощи так называемого плечевого индекса.

Измерьте ширину плеч со стороны груди, затем — со стороны спины (плечевая дуга).

Найдите плечевой индекс по формуле:

  • Плечевая дуга х 100 %.

Если плечевой индекс равен 90-100 %, осанка правильная.

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ПЛЕЧЕВОЙ ИНДЕКС: ТЕСТ на правильную осанку. Проверьте себя!

Упражнения для правильной осанки

Упражнения, описанные ниже, поддерживают тонус мышц спины и живота, обеспечивают нормальную подвижность всех сегментов грудного отдела позвоночника и помогают выработать правильную осанку.

  • Вдохните. Встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела. Поднимите руки вверх, сделайте выдох. Прогнитесь назад, глубоко вдохните. Опустите руки, сделайте наклон вперед, спину чуть округлите, опустите голову и плечи — выдохните.
  • Встаньте на четвереньки. Держите голову прямо. Сильно прогните спину и оставайтесь в этом положении 2–3 секунды. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 5–7 раз.
  • Лягте на живот, вытяните руки вдоль тела. Прогнитесь в грудном отделе позвоночника. Попытайтесь поднять голову и ноги как можно выше. Повторите еще 5–8 раз.
  • Лежа на животе, упритесь руками в пол. С силой прогнитесь назад, стараясь при этом оторвать корпус от пола. Проделайте это 5–8 раз.
  •  Сядьте на пол и подогните под себя левую ногу. Откиньтесь назад.

Вторую ногу заведите за колено подогнутой ноги и левой рукой возьмитесь за кончики пальцев правой ноги. Правую руку слегка прижмите к пояснице тыльной стороной ладони.

Попробуйте оставаться в таком положении около минуты.

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Растяжки

Для выработки правильной осанки рекомендуются растяжки, которые укрепляют позвоночник. Но здесь необходим помощник.

  • Встаньте лицом к помощнику, поставьте ноги врозь.

Обхватите его за талию прямыми руками. Помощник кладет свои ладони на ваши лопатки.

Выдохните и одновременно сделайте несколько пружинистых наклонов вперед, не опуская головы. Партнер помогает, надавливая вам на лопатки — не очень сильно, но достаточно интенсивно. Делая вдох, вернитесь в исходное положение.

  • Встаньте лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Глубоко выдыхая, расслабьте ноги, наклонитесь вперед. Ваш помощник помогает вам наклониться как можно ниже.
  • Развернитесь друг к другу спиной. Руки подняты вверх. Помощник должен держать вас за предплечья. На выдохе постарайтесь присесть как можно глубже, спину держите прямо, голову не опускайте.
  • Лягте на коврик лицом вниз, вытяните прямые руки вперед. Помощник стоит перед вами с широко расставленными ногами. Взявшись за запястья, он осторожно приподнимает вас и тянет вверх. Не отрывайте нижнюю часть туловища от пола и не сгибайте руки. Выполняйте упражнение на выдохе. Выдохнув, возвращайтесь в исходное положение.
  • Лягте на левый бок. Вытяните вперед левую руку. Согните правую ногу и прижмите правую ступню к левой голени. Помощник стоит позади вас на коленях, положив вам одну руку на область плечевого сустава, а другую — на область тазобедренного. Слегка надавливая на плечо, он перемещает его к себе, а бедро — от себя. Упражнение выполняется на выдохе. Повторите то же самое на правом боку.

Другие простые упражнения 

Их можно рекомендовать детям, особенно сутулым.

  • Встаньте прямо, ноги врозь. Подняв локти вверх, положите руки на лопатки. Разведите руки в стороны и назад и сведите лопатки.
  • Сцепите кисти за спиной. Правая рука должна находиться над лопатками сверху, левая — под лопатками внизу. Поменяйте положение рук. По ходу упражнения рекомендуется перекладывать из рук в руки мелкие предметы.

Упражнения с предметами

Эти упражнения развивают способность правильно держать голову.

При опущенной голове расслабляются мышцы плечевого пояса, а потому плечи выдвигаются вперед, грудь втягивается, а позвоночник сгибается.

  • Наполните небольшой мешочек 200–300 г соли.
  • Встаньте у стены и положите мешочек на голову.
  • Пройдитесь до противоположной стены и обратно. Обойдите стул, стол или пройдите лабиринт из нескольких стульев.
  • Отойдите от стены и, сохраняя правильное положение туловища, попробуйте присесть «по-турецки». Встаньте на колени и поднимитесь.
  • Вместе с мешочком на голове встаньте на маленькую скамеечку, сойдите с нее; повторите это 15–20 раз.

Упражнения у стены

  • Стоя у стены, поднимите руки вверх, вперед, разведите в стороны.
  • Сделайте несколько шагов вперед, в сторону, вернитесь к стене.
  • Не отрывая затылка и спины от стены, держа спину прямо, присядьте 2 раза и выпрямитесь.
  • Согните ноги в коленях и, обхватив их руками, поднимайте и прижимайте по очереди к туловищу.

Упражнения для выпрямления позвоночника

Для выполнения этого упражнения понадобится гимнастическая палка.

  • Встаньте на гимнастическую палку; ноги вместе, руки разведите в стороны. Перенесите тяжесть тела на носки, затем на пятки.
  • Положите палку на две гантели, которые должны находиться на расстоянии 60 см одна от другой. Постойте на палке, удерживая на голове мешочек с солью.
  • Выполните то же самое, но на доске шириной 15–30 см.
  • Возьмите тяжелую книгу и встаньте около стены, касаясь ее пятками. Расправьте плечи, лопатки, голову прижмите к стене. Положите на чуть запрокинутую голову книгу и отойдите от стены. Медленно сделайте несколько шагов. Для равновесия сначала побалансируйте руками. После систематической тренировки вы будете ходить легко и красиво, с высоко поднятой головой, пружинисто и грациозно.

Психомышечная тренировка

Мозг, психика и скелетные мышцы взаимосвязаны. Когда мы возбуждены, наши мышцы непроизвольно напрягаются. Когда мы успокаиваемся, расслабляются и наши мышцы.

Значит, мышцы тоже определяют наше самочувствие.

От любой мышцы, даже самой маленькой, в головной мозг поступают сигналы о ее состоянии.

Чем напряженнее мышцы, тем активнее работает мозг, и наоборот.

А это значит, что при расслабленных мышцах человек успокаивается, впадает в дремоту.

Этот принцип используется в психомышечной тренировке с элементами самовнушения.

Фразы для расслабления, рекомендуемые авторами метода в соответствии с принципами академика Сытина

  • Я расслабляюсь и успокаиваюсь.
  • Мои руки расслабляются и теплеют…
  • Мои руки полностью расслабленные… теплые… неподвижные…
  • Мои ноги расслабляются и теплеют.
  • Мои ноги полностью расслабленные… теплые… неподвижные…

Также «заговаривайте» туловище, спину, шею.

Заканчивайте фразой: «Расслабляюсь и успокаиваюсь».

Каждую фразу проговаривайте несколько раз — от двух до шести.

Через неделю тренировок эти слова, заложенные в ваш мозг, словно программа в компьютер, начнут вызывать у вас необходимую реакцию — ощущение расслабленности и тепла.

Будет замечательно, если в итоге ваши мышцы начнут расслабляться после одной лишь фразы: «Я расслабляюсь и успокаиваюсь».

Прочен ли ваш мышечный корсет?

Ответ на этот вопрос вы можете получить, не сходя со стула, на котором сидите, читая эту книгу.

Сядьте прямо, вытяните руки вперед и подержите их на весу 30 секунд.

Если не удается сохранить спину прямой, так как руки утягивают вас за собой, то вам придется всерьез заняться своими мышцами — это говорит об их выраженной слабости. опубликовано econet

©Ольга Родионова, из книги «Здоровье спины и позвоночника. Энциклопедия»

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Источник: https://econet.kz/

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