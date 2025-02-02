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УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ: Упражнения при близорукости и астигматизме

Источник: vk.com 02 февраля 2025 6616
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Астигматичная точка – это точка, при нажатии на которую глаз начинает видеть лучше

УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ: Упражнения при близорукости и астигматизме

Массаж особенно показан при близорукости и астигматизме.

Сначала проводится подготовительный массаж:

- Тремя пальцами (указательным, средним, безымянным) каждой руки круговыми движениями разглаживается лоб;

- Этими же пальцами каждой руки массируются брови, при этом особое внимание уделяется их центру;

- Средним и указательным пальцами каждой руки массируются виски поглаживающими движениями;

- 3-мя пальцами поглаживаются верхние скулы под глазами;

- 2-мя указательными пальцами массируются пазухи носа;

- 2-мя средними пальцами – переносица;

- Затем уши: ямочка перед ухом, бугорок перед слуховым проходом, вся ушная раковина целиком и мягкое место за ушами;

- Массируется шея сзади.

УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ: Упражнения при близорукости и астигматизме

Затем проводится непосредственно массаж глаз:

- Средние и указательные пальцы накладываются на верхние веки закрытых глаз и производят легкие пульсирующие нажатия (вибрацию). Сделать 3 раза. Глаза нельзя тереть или давить на них слишком сильно.

- Положить средние пальцы на наружные уголки глаз и точно так же повибрировать.

- Положить пальцы на нижние веки и повибрировать.

- Положить пальцы на внутренние края век (у переносицы) и повибрировать.

- Четырьмя пальцами (большой палец снизу, три сверху, кроме мизинца) захватить глаза через веки целиком и легонько помять;

- Указательным пальцем правой руки нажать на правом глазу астигматичную точку* и произвести вибрирующие движения. Сделать то же самое с левым глазом.

Астигматичная точка – это точка, при нажатии на которую глаз начинает видеть лучше.

Чтобы её найти, нужно посмотреть на проверочную таблицу одним глазом и понажимать пальцем через веко (верхнее и нижнее) на глазное яблоко: снизу, сверху, сбоку, изнутри, по кругу.

Бывает, что эти точки на обоих глазах несимметричны, и может быть несколько астигматичных точек на одном глазу.

- Крепко зажмурить глаза и сделать «китайские глазки», сначала в стороны, потом вверх и вниз.

Упражнения для улучшения зрения

Профилактика и лечение при головокружениях, слабеющем зрении, пелене перед глазами, дальнозоркости, близорукости, катаракте, двоении в глазах и других заболеваниях глаз.опубликовано econet

УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ: Упражнения при близорукости и астигматизме

УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ: Упражнения при близорукости и астигматизме

УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ: Упражнения при близорукости и астигматизме

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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