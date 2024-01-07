ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА и «Синдром Дырявого Кишечника»

Поели немного вредной еды – и вдруг, ни с того, ни с чего пошли мелкие неприятности. На лице обострилось акне (прыщи), появились высыпания. Знакомая ситуация?

Поели немного вредной еды – и вдруг, ни с того, ни с чего пошли мелкие неприятности. На лице обострилось акне (прыщи), появились высыпания. Знакомая ситуация?

Врачи посылают проверить желудочно-кишечный тракт, но все анализы упорно показывают норму, а назначенные дерматологом мази оказывают слабый и временный эффект. В чем же может быть дело?

Западная медицина потихоньку начинает приоткрывать занавес. В настоящее время установлены многие механизмы плохой работы пищеварительной системы.

К примеру, хорошо изучена непереносимость глютена. Иногда известно лишь слабое звено, а точная причина ускользает от внимания исследователей.

Поэтому тамошние врачи ввели в свой словарный обиход выражение «синдром дырявого кишечника» или научными терминами – синдром повышенной кишечной проницаемости.

Дырявый кишечник

Наш кишечный тракт – вовсе не стальная трубка с плотными стенками. Он скорее похож на мелкоячеистую сетку, отверстия которой настолько малы (менее одного нанометра), что «плохие» молекулы из пищи просто не способны в них «протиснутся».

В норме все нехорошее обычно выходит наружу естественным путем вместе с остатками пищи.

Но иногда в силу разных причин кишечник становится более проницаемым, и тогда токсины, аллергены, а также болезнетворные микроорганизмы легко преодолевают барьер и всасываются из кишечника в кровь.

Далее, запускаются иммунные механизмы, следствием которых могут стать высыпания на коже – прыщи.

Что же приводит к повышенной кишечной проницаемости?

Во-первых, человек может изначально унаследовать от своих родителей «неправильные гены» слабого кишечника.

Во-вторых, в качестве основной причины ученые указывают на недостаточное выделение желудочного сока. Такое состояние может быть как врожденным (унаследованным), так и приобретенным. Простой лабораторный анализ может подтвердить догадку врача. В норме соляная кислота, а это главный компонент желудочного сока, убивает большинство бактерий. Когда её не хватает, микроорганизмы оседают на стенках кишечника и повышают его проницаемость.

В-третьих, длительное воспаление в кишечной стенке (например, при глютеновой непереносимости) может вызвать её отёк и увеличить «пористость».

В качестве пусковых факторов могут послужить определенные продукты питания (пищевая непереносимость), патогенные микроорганизмы, грибки и паразиты.

Частенько плохо подобранная диета вызывает кишечные спазмы, которые мы даже можем и не ощущать вовсе. Тем не менее, из-за повышенного давления стенки растягиваются, а это приводит к увеличению диаметра «пор» и проницаемости.

Следует также знать, что наша печень отвечает за обезвреживание всех токсинов в организме.

Когда работа данного органа нарушена, например, после перенесенной болезни Боткина, часть плохих молекул с током крови попадает обратно в кишечную стенку и опять же – повышает её проницаемость. Получается некий замкнутый порочный круг.

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Итак, как же можно свести к минимуму последствия «дырявого» кишечника?

В первую очередь следует подобрать себе диету с учетом ваших пищевых аллергенов. Дело в том, что практически у каждого имеется непереносимость к определенным видам продуктов.

Другое дело, что редко когда человек об этом знает. Даже если вы просто понаблюдаете за характером своего стула после употребления основных пищевых аллергенов (молоко, рыба, яйца, злаки, цитрусовые, дрожжи), то, простите за каламбур, это предоставит хорошую пищу для размышлений. При непереносимости продукта стул становится более жидким, вплоть до состоянии воды.

Кроме того, некоторые лаборатории предлагают провести анализ на пищевую аллергию (тест “ELISA”). В любом случае вам будет полезно знать своих «врагов» в лицо, чтобы уменьшить нагрузку на ЖКТ.

При слабом кишечнике система питания должна быть направлена на профилактику вздутия и спазмов, но это тема для отдельного разговора.

Вкратце: избегайте частого употребления орехов, капусты, семечек, мёда, дрожжей, овса и бобовых – они могут вызывать вздутие.

Как лечится кишечная проницаемость

Для лечения синдрома повышенной проницаемости кишечника на западе давно и с успехом применяют ряд пищевых добавок. Давайте разберем, что именно доступно сейчас на рынке, и какой ожидается эффект от приема.

1. Пробиотики

В норме хорошие микроорганизмы противостоят в кишечнике плохим и угнетают рост последних. Однако длительный прием антибиотиков, гормональных препаратов, несбалансированное питание может пагубно отразиться на полезной кишечной флоре. И тут как нельзя кстати пригодятся пробиотики, которые помогают добрым микробам восстановить свои силы и побороть вредных пришельцев.

Зачем это нужно? Когда хороших бактерий недостаточно, патогенные микроорганизмы запускают хроническое воспаление стенки, а оно в свою очередь вызывает отёк и увеличивает «пористость». Даем пробиотик – хорошие бактерии усиленно размножаются и подавляют рост плохих.

2. L-глютамин (L-Glutamine)

Аминокислота глютамин восстанавливает поврежденные клетки кишечной стенки, а также укрепляет общий и местный (в слизистой кишечника) иммунитет. Человеку требуется не менее 3-5 г аминокислоты в день.

4. Деглицирризиновая солодка

Данное растение используют более трех тысяч лет в лечении проблем желудочно-кишечного тракта. Солодка стимулирует восстановление слизистой оболочки желудка и кишечника.

Термин «деглицирризированная» относится к технологии – во время производства удаляют вещество глицирризин, которое повышает артериальное давление у некоторых людей.

5. Корень алтея

Так же как и солодка, алтей снимает воспаление в слизистой оболочке кишечника.

6. Каприлова кислота

Каприловая кислота, она же – октановая, угнетает рост патогенных микроорганизмов и грибков. Крайне эффективне при избыточном росте грибов рода Кандиды (Candida). На полезную микрофлору никак не влияет.

Кроме того, обязательно потреблять достаточно клетчатки, следить за «регулярностью». Чем дольше длится запор, чем больше токсинов всасываются в кровь. А дальше вы знаете – проблемная кожа.опубликовано econet

Автор Андрей Череватенко

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