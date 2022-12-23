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БЛИЦ-подтяжка лица всего за 10 секунд!

Источник: Econet 23 декабря 2022 7048
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Представленное упражнение для лица "Подъем висков" для лица помогает противостоять провисанию лица и подтягивает его контуры. Это упражнение также способствует уменьшению носогубных складок и избавлению от двойного подбородка

БЛИЦ-подтяжка лица всего за 10 секунд!

Известный японский специалист Мамада Йошико предлагает комплексное упражнение, позволяющее повысить упругость кожи лица и подтянуть контур.

Подтяжка лица за 10 секунд

Также данная методика поможет уменьшить носогубные складки и устранить двойной подбородок. Для получения результата упражнение следует выполнять каждый день

Поднимаем виски

Упражнение лучше выполнять перед зеркалом.

БЛИЦ-подтяжка лица всего за 10 секунд!

Шаг 1 – коснитесь правой рукой височной области, чтобы пальцы затрагивали верхний угол глаза и наружный край брови. Легким нажатием потяните кожу вверх, не наклоняя при этом голову вперед.

Шаг 2 – медленно наклоните голову в правую сторону, растянув шею и не поднимая при этом плеча.

Шаг 3 – начните медленно вытягивать язык в правую сторону и одновременно сделайте выдох, произнеся звук «ха». Вдыхайте свободно через нос. Необходимо сделать по 3-5 таких вдохов/выдохов, не переставая тянуть язык.

Шаг 4 – уберите язык, постарайтесь расслабиться и не торопясь выпрямите голову.

Аналогичные действия следует выполнить со второй стороной лица.

Ежедневные занятия помогут получить быстрый результат.опубликовано econet

© Mamada Yoshiko

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Источник: https://econet.kz/

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