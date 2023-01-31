Свободные РАДИКАЛЫ и АНТИОКСИДАНТЫ в организме: что нужно знать

Каждая клетка тела содержит жир, который геронтолог д-р Р. Велфорд именует «собственным маслом организма», которое в какое-то время тоже становится прогорклым.

Представьте, что вы вынимаете чудесное красное яблоко из вазы на столе. Вы режете его тонкими ломтиками. Затем звонит телефон, потом приносят почту…

Два часа спустя вы возвращаетесь к своему яблоку. Оставленные на тарелке ломтики потемнели. Они подверглись атаке и испорчены молекулами кислорода воздуха, теми же молекулами, что разъедают металл автомобилей.

Так как именно кислород совершает это «грязное дело», мы говорим, что яблоко и автомобиль окислены. Молекулы, выполняющие функцию окисления, были названы оксидантами.

Давайте представим, что вы оставили на теплой кухне пачку сливочного масла на неделю другую. Когда вы начинаете его использовать, то, вероятно, чувствуете по запаху или на вкус, что масло прогоркло. Это другой случай работы оксидантов.

Медицинский термин для масла или жира - липид. Ученые называют процесс превращения свежего жира в прогорклый «окислением липидов в перекисное соединение».

К сожалению, каждая клетка тела содержит жир, который геронтолог д-р Р. Велфорд именует «собственным маслом организма», которое в какое-то время тоже становится прогорклым.

Результат может быть «доброкачественным» - всего лишь увядшая кожа, плохо, когда он летальный – раковое заболевание.

Степень разрушения организма зависит от многих факторов, включая продолжительность реакции и места, где действовал «противник».

Она также зависит от генетической предрасположенности, типа клеточного питания, состояния здоровья и уровня эмоционального стресса личности.

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Когда нарушение происходит в кровеносных сосудах, оно может вызвать заболевание капилляров.

Когда оно затрагивает ДНК, в генетической информации, заложенной внутри каждого клеточного ядра, могут возникнуть дефекты или рак.

Когда повреждаются липиды внутри хрусталика глаза, образуется катаракта.

Таким образом, кислород заработал титул «универсального оксиданта», и кажется, список заболеваний и состояний, вызываемых его действием становится с каждым днем все длиннее.

Обвиняются свободные радикалы

Оксиданты часто являются свободными радикалами. Свободными от чего? Химики называют радикалами мельчайшие частицы, которые поддерживают свою уникальность. В организме свободный радикал «свободен» потому, что он теряет электрон.

Может быть, вы видели изображение атома с чем-то вращающимся вокруг ядра? Это что-то – электрон.

Молекулы стабильны, когда они имеют равные пары электронов (спаренные электроны). Когда молекула теряет электрон, она превращается в свободный радикал и усердно и неразборчиво «ворует» недостающий электрон.

К сожалению, жертва кражи тоже становится свободным радикалом и немедленно начинает поиск своего электрона для очередной кражи, создавая другой свободный радикал.

Образуется целый каскад электронных краж, он и приводит к разрушению тканей организма.

Кроме того, эта разрушительная цепная реакция создает новые соединения, которые также вносят беспорядок.

Поскольку лучшее место для вора-карманника - в толпе, свободные радикалы также предпочитают области, где скапливается большое число электронов.

Свободные радикалы особенно неравнодушны к полиненасыщенным жирным кислотам, которые составляют около половины жирового содержания мембраны, окружающей каждую клетку в вашем теле.

Где рождаются свободные радикалы

Свободные радикалы рождаются в процессе клеточного метаболизма, который заключается в обычном ежедневном устранении различных дефектов, приеме питательных веществ, выработке энергии, воспроизводстве, удалении отходов, остающихся после выполнения всех других функций.

Свободные радикалы образуются также при употреблении спиртов, консервированного мяса; они появляются в ходе искусственного крашения, при переработке нефтепродуктов;

они попадают в организм вместе с вдыхаемыми парами, гербицидами, асбестовой пылью, смогом, ультрафиолетовой радиацией, рентгеновским излучением, а также при химиотерапии, курении, эмоциональном стрессе, при высоких физических нагрузках и травмах, в составе некоторых лекарств, а также в ряде других случаев.

Обычно организм находит собственные пути нейтрализации свободных радикалов. Несчастье происходит тогда, когда свободных радикалов в нем накапливается слишком много и организм уже не сможет их нейтрализовать.

Организм защищается сам

Когда в живых тканях происходит окисление, организм отвечает выработкой веществ, которые окружают оксиданты и контролируют их уничтожение. Эти вещества называются антиоксидантами.

Но если они существуют, спросите вы, почему же люди все-таки болеют? Почему нарушение не всегда предотвращается бдительностью этих внутренних защитников – антиоксидантов?

Давайте представим дошкольное учреждение, где на 30 трех- и четырехлетних детей всего один учитель! Он находится на своем месте в положенное время.

Но стоит только детям начать активно двигаться, как бедная леди тут же оказывается задавленной превосходящей численностью и энергией. Ей постоянно необходим рядом персонал старших помощников.

Та же ситуация складывается в организме в борьбе против окисления.

«Борцов» против разрушающего действия свободных радикалов объединяют в систему антиоксидантной защиты. Она борется за нас на четырех уровнях:

- во-первых, сдерживает образование оксидантов: кислород направляется только в те области, где он приносит пользу, и не пропускается в области, где он может напроказничать; она также останавливает инициирование окисления металлами, подобными железу ( в образование свободных радикалов включаются также медь, кадмий, марганец, свинец);

- во-вторых, система защиты перехватывает оксиданты-инициаторы образования радикалов и прерывает цепную реакцию воспроизводства других многочисленных оксидантов;

- в-третьих, устраняет нарушения, вызванные оксидантами, которые не удалось перехватить;

- в-четвертых, элиминирует и заменяет разрушенные молекулы, а также самоочищается, удаляя нежелательные вещества, выделяемые в процессе их жизнедеятельности.

Термин «система защиты антиоксидантов» подразумевает тесную взаимозависимость, усилие команды защитников. В состав игроков команды входят бактерии, энзимы и питательные вещества.

Бактерии. Кишечные бактерии сами по себе нельзя считать антиоксидантами. Но они разлагают биохимические вещества, которые могут превращаться в оксиданты. Таким образом, бактерии являются нашей первой защитной полосой.

Энзимы. В момент образования оксидантов появляется вторая защитная полоса. Она составлена из энзимов – белковых молекул, которые разрушают некоторые из наиболее опасных оксидантов, прежде чем те начнут цепную реакцию.

Энзимы, как объясняет диетолог Э.Сомер, «подобны оборудованию линии по производству автомобилей; они ускоряют сборочный процесс, не становясь при этом частью машины».

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Хотя два вещества при достаточном количестве времени могут, очевидно, столкнуться друг с другом и прореагировать, энзимы придают уверенности, что это произойдет и произойдет быстро.

Например, «химическая реакция, которой могут потребоваться часы или годы, чтобы осуществиться случайно, в присутствии энзима будет происходить во много (тысячи раз!) быстрее».

Хорошим примером энзима антиоксиданта является супероксиддисмутаза. Пероксиддисмутаза (ПОД) может останавливать цепную реакцию в момент ее прохождения. Поэтому ПОД называется прерывающим цепь антиоксидантом.

Он заставляет оксидант, названный пероксидом, мутировать или вступать в реакцию самому с собой, в процессе которой он распадается на отдельные, менее токсичные части.

В частности, ПОД заставляет пероксид распадаться (дисмутировать) на перекись водорода (являющуюся более слабым оксидантом) и кислород.

Глутатионпероксидаза предупреждает образование свободных радикалов.

Перекись водорода, оставшись одна, будет, очевидно, реагировать сама с собой и распадаться на воду и кислород, но эта спонтанная трансформация происходит медленнее по сравнению с тем изменением, которое влечет присутствие глютатионпероксидазы.

Наш организм производит миллионы энзимов, и каждый из этих энзимов отвечает только за одну химическую реакцию. Однако он может выполнять эту реакцию не один. Многие энзимы имеют помощников, называемых коэнзимами, или кофакторами. Многие кофакторы являются питательными веществами.

Антиоксиданты-кофакторы включают селен, медь, рибофлавин, глютатион, коэнзим Q10, цистеин, марганец, цинк и биофлавоноиды. Все эти питательные элементы можно найти в рационе, богатом фруктами, овощами и цельными зернами. Все они помогают антиоксидантам-энзимам, которые защищают наше здоровье.

Например, селен является коэнзимом глютатионпероксидазы. На практике это означает, что если ваш рацион сильно обеднен селеном, вы несможете получить антиоксиданта глютатионпероксидазы с необходимой активностью, что принесет вам ощутимый вред.

Когда в организме мало марганца, цинка и меди, создается недостаточно ПОД для защиты от цепных реакций свободных радикалов, снова происходит разрушение.

Энзимы служат второй полосой в нашей системе защиты антиоксидантов, сохраняя уже существующие оксиданты в достаточно низких концентрациях, чтобы при выполнении возложенной на них работы они не смогли обратить ее в необузданную, неконтролируемую и разрушительную цепную реакцию. опубликовано econet

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