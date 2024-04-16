НОЧНАЯ ПОТЛИВОСТЬ: 6 медицинских ПРИЧИН

Хроническая ночная потливость требует внимания, ведь она может быть симптомом ряда заболеваний

Потоотделение является процессом, регулирующим температуру тела человека и баланс мочевины, аминокислот и других субстанций, накапливающихся внутри его тела.

Проблема появляется, когда мы начинаем потеть слишком много или у нас возникает ночная потливость.

Обычно человек начинает потеть во время занятий спортом или выполнения работы, требующей серьёзных физических усилий.

Помимо этого потоотделение может усиливаться в жаркие дни.

Эта нормальная реакция человеческого тела способна становиться патологической, негативным образом сказываюсь на качестве нашего сна.

Хотя по началу ночная потливость не слишком привлекает наше внимание, со временем она может превратиться в серьёзную проблему.

Хроническая ночная потливость требует внимания медицинского специалиста, ведь она может быть симптомом ряда заболеваний.

Поскольку многим из нас мало что известно о причинах этой проблемы, в нашей сегодняшней статье мы хотели бы поговорить о 6 факторах, способных приводить к появлению ночной потливости.

1. Менопауза

Что касается женщин, то здесь большая часть случаев усиленного ночного потоотделения связана с менопаузой.

В этот период организм женщины сталкивается с редкими изменениями гормонального фона. Особенно это касается снижения выработки эстрогенов. Именно это чаще всего и вызывает ночную потливость.

Во время сна женщину может беспокоить ощущение удушья. Из-за этого не только нарушается ее сон, но и меняется ее сердечный ритм.

В этом случае для решения проблемы необходимо принимать препараты, регулирующие гормональный фон.

Для улучшения качества сна рекомендуется выбирать удобную одежку из натуральных тканей.

То же самое касается и постельного белья. При этом рекомендуется, чтобы воздух в спальне был свежим и прохладным.

2. Приём некоторых медикаментов

Приём ряда медицинских препаратов также может вызывать такой побочный эффект, как усиленное потоотделение.

Согласно данным некоторых исследований, некоторые средства лечения депрессии и нервного напряжения способны сопровождаться ночной потливостью.

Также необходимо отметить такие препараты, как:

Гормональные лекарственные средства

Препараты, снижающие уровень сахара в крови

Кортизон — стероидный гормон, используемый для лечения воспалений и боли.

3. Туберкулёз

Как правило, в большей части случаев ночная потливость не имеет отношения к серьезным заболеваниям, которые трудно лечатся.

Тем не менее, случается, что усиленное потоотделение в ночные часы оказывается связанным с различными хроническими заболеваниями. Например, туберкулезом.

Это заболевание сильно подрывает здоровье наших лёгких и практически всегда сопровождается хронической ночной потливостью.

В этом случае усиленное потоотделение часто сопровождается такими симптомами, как:

Жар и высокая температура

Боли в груди

Мокрота с примесью крови

Затруднённое дыхание

4. Нарушения в работе нервной системы

Нервное напряжение также способно приводить к повышению температуры тела.

Для того, чтобы восстановить нормальную температуру, наше тело начинает активно выделять пот.

Такая реакция вполне нормальна.

В этом случае человек потеет не только ночью, но и днём.

В случае, если потоотделение усиливается только в ночные часы, становится хроническим и слишком интенсивным, речь может идти о более серьёзных проблемах, связанных с нервной системой. Например, болезни Паркинсона или нейропатии.

Подобные заболевания приводят к нарушениям функций нервной системы, нарушая выработку сигналов, поступающих в потовые железы. В результате человек начинает потеть без видимых на то причин.

5. Хронический гипергидроз

Гипергидроз представляет собой медицинский термин, используемый для обозначения усиленного потоотделения.

Это хроническое расстройство встречается довольно часто. Его появление имеет отношение к генетической наследственности.

Страдающие гипергидрозом пациенты могут сильно потеть ночью. Иногда потоотделение становится настолько интенсивным, что их беспокоит удушье.

Такие люди должны спать в свежих и прохладных помещениях. Температура, которая кажется нормальной здоровому человеку, может быть слишком высокой для пациента с хроническим гипергидрозом.

Хотя это расстройство не несёт в себе серьёзной опасности для здоровья пациента, его симптомы способны сильно осложнять его жизнь, вызывая много неудобств.

6. Гипертиреоз



Гипертиреоз является расстройством функций щитовидный железы, в результате которого последняя начинает вырабатывать слишком высокое количество гормонов.

Все это оказывает влияние на обмен веществ человека и вызывает ряд негативных изменений в его теле.

Так, пациенты с гипертиреозом могут испытывать сильную усталость в течение дня и усиленное потоотделение ночью.

Таким людям становится трудно переносить жару. Для хорошего сна воздух в их спальне должен быть прохладным.

Помимо этих симптомов при гипертиреоз человека могут беспокоить колебания веса, дрожь в руках и выпадение волос.

Ночная потливость не лает тебе выспаться? Осторожно, ведь невнимание к этой проблеме может приводить к бессоннице.

Хотя этот симптом далеко не всегда свидетельствует о серьёзных проблемах со здоровьем, при его появлении будет лучше обратиться за помощью к врачу. Особенно это касается тех случаев, когда потливость становится хронической или чересчур интенсивной.опубликовано econet

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