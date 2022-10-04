Как предотвратить образование ТРОМБОВ: 10 продуктов-антикоагулянтов

Но говорил ли вам когда-нибудь хирург перед операцией не есть блюд китайской кухни? Или избегать больших доз имбиря, чеснока, черных грибов и жирной рыбы вроде лосося и сардин?

Удивительно то, что тромбообразование в крови — наверное, единственный серьезный фактор, определяющий, будет ли у вас инфаркт, удар или повреждение кровеносного сосуда.

Теперь специалисты знают, что тромботические факторы — текучесть крови, ее вязкость и клейкость, склонность к образованию тромбов и их увеличению, — играют важнейшую роль

А питание оказывает на эти факторы огромное влияние.

Экспериментальные данные позволяют предположить, что основное воздействие питания на развитие сердечных заболеваний связано в первую очередь с тромботическими факторами, а не с холестерином в крови. И польза от употребления продуктов, воздействующих на эти факторы, довольно значительная.

Известный французский медик, доктор Серж С. Рено, утверждает, что предотвращение образования тромбов может резко снизить вероятность инфаркта за год, в то время как снижение уровня холестерина требует большего времени для достижения этого же эффекта.

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Впрочем, многие продукты влияют и на то, и на другое (например, лук и чеснок), так что вы будете получать двойную пользу.

Все знают, что убивает человека не холестерин. Его может убить тромб, который образуется на холестериновой бляшке в артериях.

Доктор Дэвид Кричевски, Вистарский институт, Филадельфия

Когда-то кардиологи полагали, что инфаркты вызываются нарушениями ритма сердца, которые происходят из-за сужения артерий в результате накопления бляшек.

Но сейчас широко распространено мнение, что непосредственная причина 80-90% инфарктов и инсультов — кровяной тромб.

Тромбообразование зависит от ряда факторов, во многом определяющихся питанием. Один из них — это то, насколько тромбоциты — самые маленькие кровяные тельца — склонны скапливаться, образуя тромбы и прилипая к стенкам сосудов.

Еще один фактор — фибриноген крови, белок, являющийся сырьем для тромбов. Высокое содержание фибриногена в кровотоке — важнейший признак сердечных заболеваний и инсультов.

Важную роль играет и фибринолитическая система, которая разрушает и растворяет ненужные и опасные тромбы. То, насколько активна эта система, а также уровень фибриногена — «первый определитель сердечных заболеваний», говорит гарвардский кардиолог доктор Виктор Гуревич.

Как питание может управлять процессом тромбообразования

Врачи всегда предупреждают пациентов не принимать аспирин перед операциями.

Они боятся «разжижения крови», ухудшения ее свертываемости.

От этого может плохо останавливаться кровотечение, что вызовет осложнения и поставит под угрозу выздоровление.

Кровь должна быстро сворачиваться, чтобы закрыть рану, сделанную скальпелем.

Но говорил ли вам когда-нибудь хирург перед операцией не есть блюд китайской кухни? Или избегать больших доз имбиря, чеснока, черных грибов и жирной рыбы вроде лосося и сардин?

Дело в том, что все эти продукты — тоже антикоагулянты, которые могут резко уменьшить свертываемость крови, часто следуя тому же биологическому механизму, что и аспирин.

Они блокируют действие вещества под названием тромбоксан, которое замедляет скопление тромбоцитов (важную стадию образования тромбов).

Жирные же продукты - вроде сыра и бифштекса - делают кровь гуще, потому что из-за них тромбоциты становятся более клейкими и легче собираются в тромбы.

Кроме того, некоторые продукты повышают или понижают уровень фибриногена, играющего важную роль в образовании тромбов, а также ускоряют или замедляют процессы растворения тромбов.

Есть и такие продукты, которые влияют на вязкость и текучесть крови, способствуя или препятствуя появлению тромбов, которые могут вызвать закупорку сосудов в сердце, мозгу, ногах и легких.

Несомненно, регулярное употребление некоторых из них даже в очень малых количествах может оказать мощное фармакологическое действие на склонность крови к тромбообразованию и тем самым спасти от сердечно-сосудистой катастрофы.

Одно из важнейших средств борьбы с инфарктом и инсультом — если не самое важное — это употребление в пищу продуктов, которые благоприятно сказываются на факторах тромбообразования.

Вот что вам нужно и чего не нужно есть

Лук — грозный противник жиров

Чтобы ваша кровь не образовывала тромбов, ешьте лук, как сырой, так и приготовленный.

Доктор Виктор Гуревич из Гарварда советует всем своим пациентам с заболеваниями коронарных артерий ежедневно употреблять лук, потому что вещества в его составе замедляют скопление тромбоцитов и ускоряют процесс растворения тромбов.

Лук обладает поистине удивительной способностью противостоять тромбообразующему действию жирной пищи.

Н. Н. Гапта, профессор медицины из медицинского колледжа К. Г. в Лакхнау (Индия) провел такое исследование: сначала он давал мужчинам-испытуемым очень жирный обед со сливочным маслом и сливками и определил, что способность организма растворять тромбы у них резко уменьшилась.

Затем он дал им такой же обед, на этот раз дополнив его 60 г лука — сырого, вареного или жареного.

Анализы крови спустя два и четыре часа показали, что лук полностью блокировал вредное воздействие жирной пищи. Для этого оказалось достаточно меньше половины чашки лука.

Что же в луке предотвращает образование тромбов? Возможно, кверцетин, мощный антиоксидант с широким спектром действия. Он помогает блокировать образование кровяных тромбов и процессы, ведущие к засорению артерий.

Одно финское исследование показало, что испытуемые, употребляющие наибольшее количество биофлавоноидов, в основном кверцетина, реже всего становятся жертвами смертельных инфарктов.

Больше всего кверцетина содержится в красном и желтом луке. В белом его меньше.

Между прочим, скоро человек получит в распоряжение сверхмощный сорт лука. В Висконсинском университете и Центре исследования рака М. Д. Андерсона при Техасском университете ученые выводят сорт, содержащий большое количество кверцетина и других полезных веществ.

Много кверцетина в красном вине, брокколи и чае.

Вывод: употребляя жирную пищу, не забудьте про лук. Кусочек лука в гамбургере, омлете или пицце может оказать противодействие тромбообразующим свойствам этих жирных блюд.

Советы доктора Джайна о том, как разжижать кровь с помощью чеснока

Один из самых мощных и хорошо известных антикоагулянтов в составе чеснока называется ахоеном.

Вот как получить из чеснока наибольшее количество ахоена, по мнению профессора Махендры К. Джейна.

Не измельчайте чеснок, а давите его. Это высвобождает ферменты и аллицин, который превращается в ахоен.

Слегка обжаривайте чеснок. Температурная обработка тоже помогает.

Готовьте чеснок вместе с помидорами или добавляйте его к другой кислой пище. Даже небольшое количество кислоты способствует выделению ахоена.

Добавьте к раздавленному чесноку немного водки, чтобы покрыть его с верхом, и дайте несколько дней настояться без крышки. Это тоже высвобождает ахоен.

Да, старый русский народный рецепт для разжижения крови действительно помогает, как показали опыты доктора Джейна.

Кроме того, он обнаружил, что много ахоена выделяется и при смешивании раздавленного чеснока с сыром фета и оливковым маслом (это известное греческое средство при сердечных заболеваниях).

Не хотите ли чуточку рыбного паштета?

Рыба — лучший способ блокировать образование тромбов, потому что она содержит много полезнейших жирных кислот типа омега-3.

Почти все ученые объясняют пользу, которую рыба приносит сердцу, ее замечательными свойствами влиять на свертываемость крови.

Поскольку причиной 80% инсультов являются кровяные тромбы, жирная рыба может помочь вам предотвратить их, потому что действует как слабый антикоагулянт, замедляющий образование тромбов.

По данным недавнего голландского исследования, мужчины, употребляющие 20 г или более рыбы в день, в два раза реже оказываются жертвами ударов, чем те, кто рыбы не ест.

Вероятнее всего, дело в том, что у них в крови образуется меньше тромбов.

Когда вы едите жирную рыбу вроде лосося, макрели, сельди, сардин, тунца или любую другую с некоторым количеством жира, этот жир начинает атаковать тромбы с разных сторон.

Он разжижает кровь, подавляя процесс скопления тромбоцитов и действие фибриногена, а также способствуя растворению тромбов.

Пол Нестел, глава Центра исследования питания человека в Научно-технической исследовательской организации Союза в Австралии, и его коллеги обнаружили, что употребление около 150 г лосося или сардин в день снизило уровень опасного фибриногена в среднем на 16% и увеличило время кровотечения на 11% у тридцати одного мужчины.

Что интересно, во время того же исследования капсулы рыбьего жира не оказали влияния на факторы тромбообразования. Одним объяснением, по словам доктора Нестела, может быть то, что в рыбе содержатся другие вещества, кроме жира, которые воздействуют на факторы тромбообразования.

Аналогичные результаты были получены гарвардскими исследователями. Они предположили, что употребление 195 г консервированного тунца может «разжижать кровь» не менее эффективно, чем аспирин.

Антитромботическое действие наблюдалось приблизительно четыре часа спустя после употребления тунца в пищу.

Кроме того, в этом исследовании тунец также оказался эффективнее, чем рыбий жир в капсулах.

Замечательный секрет рыбьего жира, «разжижающего кровь»

Употребление в пищу жирной рыбы буквально изменяет форму тромбоцитов в крови, и они не могут сцепляться друг с другом и образовывать нежелательные тромбы. Это открыли ученые из Сельскохозяйственного департамента США.

Когда вы едите жирную рыбу, ваши тромбоциты выделяют гораздо меньше тромбоксана, который отдает им команду собираться вместе. Так считает исследовательница из Сельскохозяйственного департамента доктор философии Норберта Шене.

Что еще более удивительно, тромбоксан становится причиной появления клейких тромбоцитов. Он заставляет их превращаться в маленькие шарики и выращивать колючки, которыми они цепляются за другие тромбоциты. В таком состоянии они «активизированные», или «клейкие», готовые и способные собираться вместе в тромбы.

Таким образом, рыба, подавляя действие тромбоксана, сохраняет здоровую дискообразную форму тромбоцитов, и они не могут собираться и образовывать тромбы, закупоривающие ваши артерии.

Вывод: Полезного противотромботического эффекта можно добиться, съедая около 105 г жирной рыбы (макрель, сельдь, лососевые и сардины) или около 180 г консервированного тунца.

Чудесный антикоагулянт в красном вине

Пара глотков красного вина часто разжижает кровь и замедляет образование тромбов. Дело не только в алкоголе, но и в других сложных составляющих красного вина.

Французские ученые Мартин Сеньор и Жак Боннет, доктор медицины, из Кардиологической больницы в Песаке, провели классическое исследование, проверив действие трех алкогольных напитков на тромбообразование у пятнадцати здоровых мужчин.

Каждый день в течение двух недель они выпивали пол-литра либо красного бордо, либо белого бордо, либо синтетического вина из воды, спирта и вкусовых добавок.

Вот какие были получены результаты:

Синтетическое вино увеличило скапливаемость тромбоцитов и снизило уровень «плохого» холестерина LDL.

Белое вино немного увеличило уровень вредного LDL и значительно повысило содержание полезного холестерина HDL, но не повлияло на тромбоциты.

Красное вино одержало чистую победу! Оно и снизило скапливаемость тромбоцитов, и повысило уровень холестерина HDL.

Таким образом, по утверждению исследователей, красное вино обладает уникальными антикоагулянтными свойствами, помогающими защитить сердце.

Эти результаты подкрепляются французскими опытами на животных, которые показали, что опасные факторы тромбообразования (клейкость или скопление тромбоцитов) подавляются красным и белым вином и простым спиртом.

Однако четырнадцать часов спустя исследователи обнаружили «эффект рикошета» после белого вина и алкоголя.

После красного вина способность крови к тромбообразованию все еще была пониженной на 60%,

У тех, кто пил белое вино, клейкость крови поднялась на 46%.

Для тех, кто пил простой спирт, эта цифра составила 124%.

Возможным исключением является один вид белого вина — шампанское. Похоже, оно обладает антикоагулянтными и противотромботически-ми свойствами, считает доктор Серж Рено, известный французский ученый.

Он объясняет, что при производстве шампанского кожица виноградных ягод часто остается в вине дольше, чем при производстве других сортов белого вина.

По другую сторону Атлантического океана доктор Джон Фолтс из медицинской школы университета Висконсина и Мэдисона обнаружил, что употребление двух с половиной рюмок красного вина уменьшает клейкость тромбоцитов, а значит, их способность образовывать опасные для жизни трамбы на 40% в течение сорока пяти минут.

Помогает и красный виноградный сок, говорит он, но для достижения того же эффекта его требуется в три раза больше.

Чем объясняется противодействие красного вина и виноградного сока образованию тромбов?

Французы заявили, что не уверены, нужно ли это знание, утверждая, что «лекарство уже доступно в чрезвычайно удобоваримой форме».

Ученые из Корнеллского университета предположили, что основное активное вещество вина в этом случае — ресвератрол, содержащийся в кожице.

Другие исследователи приписывают антитромботическое действие оксида азота и некоторым другим антиоксидантам под названием полифенолы или флавоноиды.

Почему виноград воздействует на тромбообразование?

Гроздь винограда приносит нам радость. Каждый раз, когда на виноград попадает грибковая инфекция, ягоды защищаются, выделяя естественный пестицид, подобно тому, как человеческий организм производит антитела для борьбы с инфекциями. Этот растительный пестицид к тому же является прекрасным лекарством для людей.

Японские исследователи говорят, что это вещество — основной активный ингредиент в древней ветви китайской и японской народной медицины, занимавшейся болезнями крови.

Японцы сделали из этого вещества, ресвератрола, лекарство, и испытания показали, что оно замедляет процесс скопления тромбоцитов и уменьшает жировые отложения в печени животных.

Если вы пьете красный виноградный сок или красное вино, вы вводите в организм некоторое количество ресвератрола, говорит Лерой Кризи, доктор философии, профессор сельскохозяйственного колледжа Корнеллского университета.

Доктор Кризи обнаружил высокие концентрации этого вещества в красном вине, но не в белом. Вот как он это объясняет:

При производстве красного вина давленый виноград ферментируется вместе с кожицей.

При производстве же белого вина виноград прессуют, а кожицу, богатую ресвератролом, выбрасывают.

Проведенный доктором Кризи анализ тридцати сортов вина показал, что больше всего ресвератрола содержится в красном французском бордо, а меньше всего — в белом бордо.

Кроме того, доктор Кризи обнаружил этот антикоагулянт в красном (но не белом) виноградном соке.

Он также считает, что его требуется в три раза больше, чем красного вина бордо, для введения в организм того же количества вещества.

Столовый виноград, который продается в супермаркетах, вероятнее всего, содержит мало ресвератрола, потому что его выращивают, тщательно охраняя от грибковых инфекций и болезней.

Однако, по словам доктора Кризи, в 450 г домашнего винограда может оказаться столько же ресвератрола, сколько в двух чашках красного вина.

Вывод: регулярный прием красного вина в умеренных количествах за едой, по всей видимости, способствует противотром-ботическим процессам и предотвращает сердечные заболевания.

Это означает, что женщинам стоит пить рюмку, а мужчинам — две в день.

Употребление алкоголя в больших количествах, а также нерегулярное питье вина могут, напротив, способствовать образованию тромбов и повреждению кровеносных сосудов, а также увеличивают риск рака молочной железы.

Важно пить красное вино с едой, чтобы оно противодействовало вредным факторам в других продуктах.

Пейте чай, чтобы сохранить артерии здоровыми

Каким бы странным это ни казалось, но чай действительно предохраняет артерии от тромбов.

В 1967 году британский научный журнал «Nature» опубликовал уникальные снимки аорт кроликов, получавших питание с большим содержанием жиров и холестерина, а также питье в виде воды или чая.

Аорты кроликов, употреблявших чай, были гораздо менее поврежденными жирной диетой.

Чай, как заключили исследователи из лабораторий Лоуренса-Лайвермора в Калифорнии, почти полностью защитил артерии.

На эти эксперименты их вдохновило то наблюдение, что артерии у американцев китайского происхождения, которые регулярно пьют чай, в лучшем состоянии, чем у американцев европейского происхождения, предпочитающих кофе.

Коронарные артерии сохранились лучше на треть, а церебральные — на две трети.

Ученые опередили свое время, предположив, что в чае содержатся некие таинственные вещества, не дающие артериям засоряться.

Исследования, представленные на первой международной научной конференции по физиологическому и фармакологическому действию чая, которая проводилась в Нью-Йорке в 1991 году, показывают, что чай защищает артерии, влияя на факторы тромбообразования.

Вещества в его составе уменьшают свертываемость крови, предотвращают активизацию и скопление тромбоцитов, стимулируют процесс растворения тромбов и уменьшают отложения холестерина на стенках артерий. Все это защищает артерии.

Во время исследований на животных эквивалент трех чашек чая для человека вызывал уменьшение скопления тромбоцитов и предотвращал образование тромбов.

Один из первых исследователей связи чая с атеросклерозом, Лу Фу-кинг, доктор медицины, профессор и глава отделения медицины внутренних органов в медицинском университете Зейджанга в Китае, изучал воздействие составляющих чая на людей, перенесших инфаркт.

Доктор Лу сообщил на конференции, что пигмент из обычного черного чая или азиатского зеленого уменьшал скопление тромбоцитов у пациентов (а также выработку тромбоксана) и стимулировал процесс растворения тромбов.

Что удивительно, по его словам обычный черный чай, который пьют американцы, и азиатский зеленый действуют одинаково эффективно.

Ученые из японского Центрального исследовательского института Итоен также отметили, что один вид танина под названием катехин, содержащийся в зеленом чае, тормозит скопление тромбоцитов не менее активно, чем аспирин.

Кроме того, чай, по всей видимости, замедляет стимуляцию холестерином LDL размножения клеток гладкой мышечной ткани на стенках артерий. Это размножение способствует появлению артериальных бляшек.

Овощи — враги тромбов

Чтобы избавиться от вероятности возникновения кровяных тромбов, ешьте фрукты и овощи, богатые витамином С и клетчаткой.

Те, кто ест много фруктов и овощей, лучше справляется с проблемой тромбов, как показало одно шведское исследование 260 взрослых среднего возраста.

У тех, кто ест меньше фруктов и овощей, оказалось, медленнее растворяются тромбы.

Другие исследования показывают, что витамин С и клетчатка, сконцентрированные в овощах и фруктах, стимулируют процесс растворения тромбов и помогают замедлить скопление тромбоцитов.

Кроме того, самый низкий уровень фибриногена, вызывающего образование тромбов, наблюдается у вегетарианцев, особенно строгих, которые не употребляют никаких животных продуктов, в том числе яиц и молока.

Вероятно, причина в том, что во фруктах и овощах содержатся вещества, понижающие уровень фибриногена, а животные жиры и холестерин его повышают.

К тому же у вегетарианцев менее вязкая кровь, чем у мясоедов. Более низкая вязкость связана с более низким кровяным давлением. Так что вот вам еще один способ, с помощью которого фрукты и овощи предотвращают сердечные заболевания.

Действие жгучего красного перца

Жгучий красный перец чили — прекрасное средство от тромбов.

Доказательства этому пришли из Таиланда, где люди едят в качестве приправы и закуски, возбуждающей аппетит, красный стручковый перец и насыщают кровь веществами из него по несколько раз в день.

Тайские ученые предположили, что это является главной причиной того, что среди тайцев так редки тромбоэмболизмы (опасные для жизни кровяные тромбы).

Чтобы подтвердить эту теорию, гематолог Сукон Висудхифан, доктор медицины, и его коллеги из Сирирайской больницы в Бангкоке провели эксперимент.

Они приправили домашние рисовые макароны острым перцем из расчета 2 чайные ложки свежемолотого стручкового жгучего перца на 200 г макарон (около чашки с третью).

Затем они дали макароны с перцем шестнадцати здоровым студентам-медикам.

Испытуемые из контрольной группы ели простые макароны.

Почти тут же процесс растворения тромбов в крови первой группы усилился, а через тридцать минут вернулся в норму.

В крови второй группы, евшей простые макароны, ничего не произошло.

Таким образом, действие жгучего перца оказалось краткосрочным. Однако доктор Висудхифан полагает, что частая стимуляция организма подобным способом очищает кровь от тромбов, и поэтому тайцы в целом реже страдают от закупорки артерий.

Другие полезные специи

Защититься от зловредных тромбов вам помогут и другие специи.

Кришна Шривастава из Оденского университета в Дании исследовал одиннадцать видов специй и обнаружил, что семь из них препятствуют скоплению тромбоцитов.

Самыми мощными оказались гвоздика, имбирь, кумин и тумерик.

«Гвоздика в этом отношении эффективнее аспирина», — говорит доктор Шривастава. Основное активное вещество в гвоздике — это, по всей видимости, евгенол, который также помогает тромбоцитам сохранять прежнюю форму даже после того как они «скопились».

Доктор Шривастава утверждает, что специи действуют по простагландиновой системе, приблизительно так же, как аспирин, чеснок и лук.

Все эти специи уменьшили выработку тромбоксана — мощного стимулятора скопления тромбоцитов. Вещества в составе имбиря, по словам доктора Шриваставы, более эффективно замедляют синтез простагландина, чем мощный препарат индометацин.

Имбирь — действительно известный антикоагулянт. Это обнаружил и Чарлз Дорсо, доктор медицины из медицинского колледжа Корнеллского университета.

Он съел большое количество имбиря марки «Crabtree & Evelyn» с грейпфрутовым мармеладом, состоявшим на 15% из имбиря.

Когда произошедшие изменения в свертываемости крови, он провел анализ, смешав свои тромбоциты с некоторым количеством молотого имбиря. Тромбоциты стали менее клейкими.

Доктор Дорсо считает, что активное вещество в этом случае — джинджерол, входящий в состав имбиря и по химическому составу напоминающий аспирин.

Внимание: если у вас после пищи со специями болит живот, не употребляйте их.

Если вы принимаете антикоагулянты, то перед тем как добавить в рацион большое количество имбиря, разжижающего кровь, посоветуйтесь с врачом.

Китайские черные грибы — безотказное средство

Чтобы предохранить себя от тромбов, наполните свою кровь лекарством из азиатских черных грибов под названием мо-эр, или «древесное ухо» (аурикуляриевые грибы).

Эти грибы хорошо известны в китайской медицине за свое положительное воздействие на кровь.

Некоторые считают их «бодрящим эликсиром долголетия». И это вполне обоснованно, как считает Дэйл Хаммершмидт, доктор медицины, гематолог из медицинской школы Миннесотского университета.

Однажды он съел большое количество «мапо доуфу» — азиатского блюда со специями, бобами и творогом, после чего заметил резкие изменения в поведении своих тромбоцитов.

Они стали гораздо менее склонными к скоплению. Ученый сделал вывод, что это действие на них оказали черные грибы.

Оказывается, черные грибы (но не любые, а именно китайские) содержат ряд разжижающих кровь компонентов, в том числе аденозин, присутствующий также в чесноке и луке.

Доктор Хаммершмидт предполагает, что сочетание такого большого количества разжижающих кровь продуктов в питании китайцев — чеснока, лука, черных грибов и имбиря — может объяснить, почему у них так редко встречаются заболевания коронарных артерий.

Оливковое масло — враг тромбов

Вдобавок ко всем остальным достоинствам, оливковое масло даже уменьшает клейкость кровяных тромбоцитов, что, возможно, объясняет его пользу для артерий.

Например, британские исследователи из Королевской бесплатной больницы и медицинской школы Лондона попросили добровольцев принимать три четверти столовой ложки оливкового масла дважды в день в течение восьми недель в качестве дополнения к обычному питанию.

Способность их тромбоцитов скапливаться резко снизилась.

Ученые обнаружили, что мембраны тромбоцитов содержат больше олеиновой кислоты (основной жирной кислоты в составе оливкового масла) и меньше арахидоновой жирной кислоты, способствующей клейкости.

После приема оливкового масла тромбоциты к тому же выделяли меньше тромбоксана А2, вещества, провоцирующего скопление тромбоцитов.

Итак, исследователи заключили, что оливковое масло полезно для состояния тромбоцитов, добавляя, что это еще одно объяснение тому, почему жители Средиземноморья, употребляющие много оливкового масла, меньше страдают от сердечных заболеваний.

Большое количество жиров — причина тромбов

Не злоупотребляйте жирами, если не хотите допустить появления тромбов в своей крови.

Несомненно, жирное питание не только повышает уровень холестерина, но и вредит крови многими другими способами.

Слишком большое количество жиров может к тому же увеличивать свертываемость крови и склонность образовывать тромбы.

Так, новое исследование ученых из центра Университета Южного Ютланда в Дании показало, что большое количество насыщенных животных жиров и полиненасыщенных растительных жиров типа омега-6 (таких как кукурузное масло) увеличивает содержание в крови тромбообразующего фибриногена.

В их исследовании здоровые взрослые, обычно питавшиеся жирными продуктами, на две недели переходили на различные диеты с более низким содержанием жиров (32% калорий).

Все эти диеты уменьшили тенденцию образования тромбов на 10-15%.

Многие исследования также подтверждают, что жиры, особенно животные, замедляют процесс растворения тромбов.

Один эксперимент недавно показал, что жир от жирного мяса остается в кровотоке и причиняет вред до четырех часов.

Завтрак, уничтожающий тромбы

Долгое время ученые недоумевали, почему большинство инфарктов происходит в первые несколько часов после того как жертва просыпается.

Одной из причин может быть то, что люди пропускают завтраки, предполагает кардиолог Рената Сифкова из Ньюфаундлендского мемориального университета в Сент-Джонсе.

Она обнаружила, что отказ от завтрака увеличивает вероятность образования тромбов почти в три раза, что делает человека более подверженным инфарктам и ударам.

Доктор Сифкова объясняет, что клейкость кровяных тромбов ниже всего ночью, а после того как вы проснулись резко повышается. Но в силу каких-то таинственных причин употребление пищи снова делает тромбоциты менее клейкими.

Чтобы проверить эти предположения, измеряли показатель активности тромбоцитов под названием бета-тромбоглобулин (бета-ТГ) в крови двадцати девяти здоровых мужчин и женщин в те дни, когда они завтракали и не завтракали.

Бета-ТГ служит показателем способности тромбоцитов образовывать тромбы.

Доктор Сифкова обнаружила, что содержание бета-ТГ в дни пропуска завтрака выше в среднем в два с половиной раза.

Похоже, что один из способов не дать тромбоцитам стать слишком клейкими и сделать вас членом группы риска утренних инфарктов, — это завтракать.

Советы по питанию для борьбы с кровяными тромбами

Питание, направленное на борьбу с образованием тромбов, наверное, самая важная диетическая мера, которую можно предпринять для профилактики сердечных заболеваний и ударов, даже более важная, чем контроль над уровнем холестерина.

Вот что вам поможет лучше всего:

Ешьте жирную рыбу, чеснок, лук и имбирь, а также пейте красное вино (в умеренных количествах). Все это разжижает кровь и не дает образоваться тромбам.

Ограничьте употребление жиров, особенно насыщенных животных и растительных полиненасыщенных типа омега-6.

Старайтесь употреблять одновременно с пищей, способствующей образованию тромбов, продукты, которые предотвращают их появление. К таким удачным комбинациям можно отнести яйца с луком или копченой лососиной, красное вино с сыром, мексиканское блюдо «чили кон карне» (мясо в остром соусе с красным перцем и фасолью).

Внимание: не перестарайтесь. Если вы принимаете антикоагулянты, страдаете от кровотечений или у ваших родных было кровоизлияние в мозг, нужно есть пищу, разжижающую кровь, в умеренных количествах.

При поводах для беспокойства попросите врача проверить, нормально ли свертывается ваша кровь.опубликовано econet.ru.

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