Первая ПОМОЩЬ при АРИТМИИ: 5 простых методов

ЧТО ДЕЛАТЬ, если вас беспокоит сердцебиение, случаются перебои в работе сердца? Не нужно паниковать...
Что делать, если вас беспокоит сердцебиение, случаются перебои в работе сердца?
Обратиться к врачу, скажете вы и будете совершенно правы.
А если такой возможности нет и под рукой нет даже валерьянки или корвалола? Не нужно паниковать, ведь зачастую можно временно (до вызова врача) справиться с аритмией самостоятельно, используя простые и доступные каждому методы.
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1. Прием «натуживания»
Сделайте глубокий вдох ртом. Задержите дыхание, натужьтесь.
Оставайтесь в этом состоянии столько времени, сколько позволяет дыхание (хотя бы 5-10 секунд).
Затем выдохните воздух через рот (лучше порциями, выпуская воздух толчкообразно через сложенные в трубочку губы).
Повторите этот прием первой помощи несколько раз.
Такое воздействие при аритмии усиливает активность парасимпатической нервной системы и замедляет частоту сердечных сокращений, устраняет перебои в работе сердца.
2. Осторожное надавливание на глазные яблоки
Используя 2-3 пальцы обеих рук необходимо осторожно надавить на глазные яблоки в течение 0,5-1 минуты.
При необходимости – повторить воздействие.
Зачастую можно таким способом оборвать приступ пароксизмальной тахикардии, уменьшить частоту сердечных сокращений, нормализовать сердечный ритм при экстрасистолии, особенно, если перебои в работе сердца возникли вследствие стресса, переутомления и при других состояниях, не связанных с органической патологией сердечно-сосудистой системы.
3. Массаж синокаротидной зоны
Ниже угла нижней челюсти на шее находится общая сонная артерия, которая в этом месте разделяется на наружную и внутреннюю ветви.
Здесь и находится так называемая синокаротидная зона – своеобразный датчик на теле человека, позволяющий регулировать артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
Массаж этой области проводится с помощью большого пальца руки (мягкое надавливание и вибрация в течение 3-5 минут) поочередно с каждой стороны шеи.
Такая первая помощь при аритмии зачастую является довольно действенной.
4. Считаем пульс вслух
Если перебои в работе сердца связаны с нервно-психическим перенапряжением, хроническим стрессом, нормализовать ритм можно с помощью обычного счета вслух.
Для этого необходимо:
Постепенно по мере счета аритмия будет уменьшаться и через несколько минут сердечный ритм может полностью нормализоваться.
5. Уговариваем аритмию
Используем приемы самовнушения.
Необходимо принять удобное положение (сидя или лежа), закрыть глаза, успокоиться и расслабиться.
Правую руку кладем на область сердца и начинаем его «уговаривать»: «Ну, поволновались и хватит. Успокойся, работай спокойно, размеренно… раз, два…три, четыре.… Ну, вот и хорошо, миленькое, ты и успокоилось, спасибо тебе…».
5-10 минут такого самовнушения позволяет в большинстве случаев устранить аритмию и нормализовать сердечный ритм.
Вот такие простые, но достаточно эффективные способы борьбы при аритмии сможет использовать в качестве первой помощи до обращения к врачу каждый человек, почувствовавший перебои в работе сердца, сердцебиение, слабость.
При волнениях и переутомлении такой подход в большинстве случаев позволяет восстановить нормальный ритм без лекарств.
Во всех остальных случаях необходимо своевременное обращение к врачу-специалисту (терапевту, кардиологу) для выяснения причины аритмии и проведения специализированного лечения.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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