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Упражнения и продукты, которые ВАЖНЫ для печени

Источник: steptohealth.ru 17 января 2024 6450
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К сожалению, мы обычно вспоминаем об этом органе только тогда, когда он начинает болеть

Упражнения и продукты, которые ВАЖНЫ для печени

Иногда мы решаем «сесть» на сбалансированную и низкокалорийную диету, имея ясную цель: сбросить лишние килограммы и добиться того чтобы наша фигура выглядела лучше.

Продукты и упражнения для здоровой печени

А как насчет того, чтобы ежедневно следить за своим питанием с целью сохранить печень здоровой и крепкой? К сожалению, мы обычно вспоминаем об этом органе только тогда, когда он начинает болеть.

Когда начинается ожирение печени, несварение, когда постоянно ощущается усталость, нам приходится заниматься детоксикацией и восстановлением этого органа.

А не лучше ли вовремя заботиться о предотвращении таких проблем с печенью?

Конечно, лучше.

И поэтому мы предлагаем познакомиться с соответствующими упражнениями и продуктами, которые нужно включать в свой рацион, чтобы печень была здоровая, очищенная и крепкая.

1. Питательные вещества, необходимые для сохранения здоровья печени

В статье, напечатанной в 2013-м году в хьюстонском журнале Global Healing Center (Соединенные Штаты), говорится, что проблемы здоровья, связанные с печенью, становятся все более распространенными. Почему?

Плохие привычки, сидячий образ жизни, неправильное питание, психологические проблемы, такие, как стресс и тревожность, — все это ведет к возникновению многих проблем с печенью.

Это заставляет задуматься, что нужно изменить в своих привычках, в питании, чтобы избежать этих проблем.

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Итак, пора включить эти продукты в свою диету.

Упражнения и продукты, которые ВАЖНЫ для печени

1. Витамины группы В есть в злаках и крестоцветных овощах

Для того, чтобы печень была здоровой, нужно есть цельнозерновые продукты. Не стоит употреблять продукты и блюда из белой рафинированной муки, то есть белый хлеб, булочки, пиццу… Они плохо перевариваются.

А цельнозерновые продукты помогают печени очищать кровь от токсинов и укрепляют ее клетки. Так что включай в свою диету следующие продукты (если у тебя нет на них аллергии):

  • Киноа
  • Гречку
  • Пшено
  • Овес

Что касается таких овощей семейства крестоцветных, как брокколи, капуста, цветная капуста, следует знать, что они помогают увеличить содержание в организме ферментов, необходимых для того, чтобы печень нормально очищала кровь от токсинов.

Кроме того, они известны как антиканцерогены. Так что не забывай о них каждый день.

2. Витамин С: Очень важен!

Цитрусовые фрукты, такие, как апельсины, лимоны, киви или папайя, богаты витамином С, они помогают нам очистить организм, а также помогают печени вырабатывать желчь и ферменты, способствующие ее восстановлению и укреплению.

Если ты заботишься о печени (и сердце), не забывай выпить утром натощак теплой воды с лимоном. Вода с лимоном защитит здоровье сердца и печени!

3. Глутатион есть в грецких орехах и авокадо

Ты знаешь, что авокадо — просто целебный для нашей печени фрукт? Оно богато полезными жирными кислотами, которые необходимы для очищения и укрепления печени.

В авокадо также много глутатиона. Это молекула, состоящая из трех аминокислот, необходимых печени для того, чтобы она очищала кровь.

Грецкие орехи также содержат глутатион. Кроме этого, в них есть аргинин, вещество, позволяющее печени обезвреживать аммиак. Рекомендуем съедать каждое утро по три грецких ореха.

Упражнения и продукты, которые ВАЖНЫ для печени

4. Хлорофилл, чудо «зеленой крови»

Хлорофилл помогает восстанавливать поврежденную печень. Он необходим для синтеза витамина D, для удержания железа в нашей крови. Он помогает поддерживать в хорошем состоянии не только печень, но и кишечник, способствуя освобождению его от токсинов.

Учитывая важность хлорофилла для печени, запиши, какие продукты должны входить в твой ежедневный рацион:

  • Хлорелла 
  • Спаржа 
  • Перец
  • Брокколи
  • Брюссельская капуста
  • Сельдерей
  • Зеленый горошек
  • Лук-порей
  • Оливки
  • Петрушка
  • Морские водоросли
  • Шпинат 
  • Мангольд

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Упражнения и продукты, которые ВАЖНЫ для печени

Чтобы печень была здоровой: лучшие упражнения

Эксперты из Канадского фонда по изучению проблем печени утверждают, что регулярные физические упражнения необходимы, чтобы печень оставалась здоровой, крепкой и очищенной.

Благодаря регулярной физической активности мы избегаем ожирения и укрепляем иммунную систему.

Рекомендуется каждый день полчаса-час заниматься следующими аэробными упражнениями:

  • Ходьбой 
  • Плаванием
  • Ездой на велосипеде
  • Бегом в умеренном ритме
  • Танцами
  • Аэробикой 
  • Теннисом

Ну что, начнем следовать этим рекомендациям прямо сегодня?  опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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