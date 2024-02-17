Недостатки питания, которые проявляются на коже

Возможно, вы когда-то заметили небольшой, безболезненный нарост под кожей, возможно, за ухом или на груди, на плечах или на спине.

Возможно, вы когда-то заметили небольшой, безболезненный нарост под кожей, возможно, за ухом или на груди, на плечах или на спине.

Многие люди называют их сальные кистами, но это может быть более распространенный вид, называемый эпидермоидом.

Кисты на коже или эпидермоид

В принципе, существует три типа кист кожи:

Эпидермоидные кисты возникают, когда поверхностные клетки кожи образуют наполненный жидкостью мешок. Они обычно медленно растут, безвредны и от 1 до 5 сантиметров в поперечнике. Они не болезненны, если не занести в них инфекцию, в этот момент они превращаются в неприглядный нарыв.

Пилярные кисты образуются, когда оболочка нароста состоит из клеток, таких как корни волос, чаще всего они появляются на волосяных фолликулах кожи головы и могут цепляться, когда вы расчесываете волосы.

Кисты сальных желез гораздо более редкие, содержат жир, в отличии от обычных кист кожи.

Заноза или мелкий порез, солнечный ожог, депиляция и бритье, опухшие волосяные фолликулы, увеличение количества кожного сала и угри могут вызвать кисты.

Трогая их или подвергая их раздражению (например, бретелькой бюстгальтера), вы можете усугубить проблему, что сделает их еще более неудобными и потенциально вызовет инфекцию.

Если у вас есть киста, большинство врачей согласны с тем, что ничего не делать на самом деле лучше, чем что-то делать, поскольку WebMD отмечает:

“У вас может возникнуть соблазн попробовать проколоть и выдавить эпидермоидную кисту самостоятельно, но это не очень хорошая идея. Во-первых, если киста инфицирована, инфекция может распространяться, если киста разрывается и стекает под кожу.

Во-вторых, если какой-либо мешок кисты остался на месте, он может вырасти заново. Если киста вас не беспокоит, нужно оставить ее в покое. Если она кажется зараженной, вам неудобно, или вам не нравится, как она выглядит, лучше всего провериться у врача.”

Если она находится на вашем лице или в области, которая постоянно раздражается, врач может вскрыть ее ланцетом. Хирургическое удаление кисты может включать местную анестезию и удаление всего мешка. Глубокая инфекция может быть проложена стерильной марлей, чтобы она продолжила стекать.

Заблокированные потовые железы (гидраденит суппуратива или ГС) могут проявляться как болезненные, похожие на прыщи уплотнения. Хирургическое удаление может работать в течение короткого времени, но железы могут снова заблокироваться, и уплотнения возвращаются. WebMD объясняет:

“Лазерная терапия и криохирургия - многообещающие методы лечения ГС. Они используют пучки легких или холодных газов для уничтожения инфицированных волосяных фолликулов и удаления шишки ГС. После нескольких сеансов у некоторых людей проходят высыпания.”

Из чего состоят эпидермальные или кожные кисты? По данным Medical News Daily:

“И эпидермоидные, и пиларные кисты заполнены веществом, которое подобно зубной пасте по консистенции, творожистой и вонючей. Однако вещество не является - за исключением сложных кист – инфицированными микробами, такими как бактерии. Гной пахнет хуже, когда он заражен.”

Противно, правда?

Но эксперты говорят, что почти у каждого человека появляется хотя бы одна киста в жизни, обычно между 20 и 40 годами.

Однако, кисты почти в два раза чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, согласно Patient U.K. Большинство из этих кист проходят самостоятельно.

Ученые не знают, почему возникает каждый тип кисты, хотя они считают, что это может иметь какое-то отношение к генетике. Пример: генетическое заболевание, известное как синдром Гарднера, вызывает множественные кисты кожи.

Кисты сальной железы различны

С другой стороны, сальные кисты появляются, когда сальные железы блокируются волокнистым кератином белка, который представляет собой состав волос, а также копыт, когтей и рогов. Mirriam-Webster описывает «сальные» как «секретирующие кожное сало», относящееся к жировому материалу.

Кисты содержат жир из сальных желез, окружающих основание нормальных волос. Они содержат прозрачную, маслянистую жидкость, имеют острый запах и могут появляться где угодно на вашем теле, кроме ладоней или подошв ног.

На коже сальные кисты могут краснеть и быть болезненными, указывая на незначительную инфекцию.

Нарывы и гнойники похожи, но сальные кисты не такие крупные и не являются по своей сути раковыми.

Фурункулы, карбункулы и нарывы, о боже!

Нарыв - распространенное заболевание, которое может начинаться как небольшой нарост, который становится красным и слегка болезненным, а затем наполняется гноем.

Карбункулы более распространены у мужчин, они глубже, чем нарывы и требуют больше времени для лечения. Up To Date описывает их виды:

“Фурункул (или «нарыв») - это инфекция волосяного фолликула, в котором гнойный материал просачивается через дерму в подкожную ткань, где образуется небольшой абсцесс. Карбункул - это коалесценция нескольких воспаленных фолликулов в единую воспаленную массу с гнойным дренированием из нескольких фолликулов.”

Подобные высыпания более специфичны:

Фолликулит - это инфекция, вызванная воспалением волосяного фолликула. Это может выглядеть как крошечные прыщи вокруг отдельных волос, с покрасневшей кожей. Он не так глубок, как нарыв, но это все еще инфекция, и он, в некотором роде, открывает путь для стафилококка.

Нарывы и абсцессы в области паха или подмышек могут быть суппуративным гидраденитом, который обычно начинается в заблокированных потовых железах и волосяных фолликулах.

Пилонидный абсцесс происходит чуть выше ваших ягодиц и может включать волосяной фолликул. «Поясничная ямочка», с которой рождаются некоторые младенцы, создает место для образования этого типа нарыва.

Ячменем на веке обычно является вызывающая припухлость, болезненная инфекция, при которой инфицируются ресницы. Ячмень иногда путают с халазом, который безболезнен и не инфицирован.

“Болезнь садовника”, вызванная грибком Sporothrix schenckii, называется споротрихоз. Небольшие порезы от обработки цветов в конечном итоге образуют небольшой узел на пальце или руке, который превращается в язву.

Другие заболевания кожи могут развиваться у людей с кожным или носовым золотистым стафилококком, не вызывая проблем, но инфекция может возникнуть под воздействием заражения метициллин-устойчивого золотистого стафилококка (CA-MRSA) и встречаться чаще, чем абсцессы, вызванные другими бактериями.

Если инфекция стафилококка вызывает нарыв, она может легко распространяться, поэтому следует избегать контакта кожи с кожей и не пользоваться общим полотенцем, постельными принадлежностями или такими предметами, как коврики для йоги. Держите нарыв прикрытым и часто мойте руки.

Нарывы обычно поддаются лечению дома, если они не находятся в уязвимом районе или месте, до которого вы не можете легко достать. Хотя они обычно меньше горошины, они могут стать размером с мяч для гольфа.

Если вы испытываете что-то подобное и начинаете чувствовать себя уставшим, лихорадочным или вообще нездоровым, вам стоит позвонить своему врачу.

Недостатки питания, которые проявляются на коже

Диабет и ослабленная иммунная система могут усугубить фурункулы разных типов.

Недостатки питательных веществ иногда проявляются через кожные проблемы и потенциально вызывают кисты, такие как:

Красная, чешуйчатая сыпь, особенно на лице, может указывать на дефицит витамина B7 или биотина.

Органические яичные желтки являются одним из лучших источников биотина для метаболизма жиров, аминокислот и углеводов. Биотин укрепляет ваши волосы и ногти и помогает разгладить вашу кожу.

Употребление сырых, пастбищных, органических яиц (и белка и желтка) - отличный способ борьбы с этой болезнью кожи. Авокадо, грибы, цветная капуста, орехи, малина и дикий аляскинский лосось - лучшие источники биотина.

Красные или белые шишки, напоминающие акне, могут появляться на ваших щеках, руках, бедрах или ягодицах, выявляя возможную потребность в жирных кислотах в вашем рационе, включая животные жиры омега-3.

Если вы едите сардины, анчоусы и дикий аляскинский лосось и принимаете добавки с маслом криля, вы вводите больше этих питательных веществ в ваш организм. Для большего увеличения витамина А, потребляйте больше листовых зеленых овощей, сладкого картофеля, моркови и красного перца.

Болячки или трещины в углах рта могут быть признаком того, что вы не получаете адекватное количество железа, цинка, B12 или белка в своем рационе.

Опять же, органические, свободно выращенные птицы и их яйца, а также дикий аляскинский лосось - хорошие источники.

Предполагая, что они получены из незагрязненных вод, устрицы и моллюски - еще один хороший способ получить больше этих витаминов и минералов в своем рационе, а также швейцарский мангольд и тахини (из-за кунжута).

Домашние средства от сальных кист, нарывов и других проблем с кожей

Домашние процедуры от кист начинаются с поддержания их в чистоте: простое мыло и вода лучше всего, хорошо промыть и высушить на воздухе, особенно если киста заражена.

Многие природные методы местного лечения очень эффективны и могут даже вылечить проблему, например:

Теплый, успокаивающий компресс несколько раз в день будет стимулировать ваше кровообращение и ускорять процесс заживления.

Английская соль эффективна, когда она помещается в воду для 20-минутного принятия ванны, чтобы кожа ее впитала. Или вы просто можете намочить зараженную область. После этого воспользуйтесь одним из следующих способов лечения для двойной порции исцеления.

Комбинацию одуванчиков и фиалок, помещенных в травяной мешок и замоченных в чашке в ​​течение 45 минут, можно легко отжать и нанести непосредственно на кисту в течение нескольких минут, после чего вы можете пить чай три или четыре раза в день до двух недель.

Масла, кремы и жидкие средства могут быть нанесены непосредственно на кисту, покрыты компрессом и закреплены пластырем в течение нескольких часов или в течение ночи, что также служит для защиты кисты от микробов. Повторяйте процесс до заживления кисты.

Эти средства включают:

Масло чайного дерева, которое является как противовоспалительным, так и антибактериальным, должно быть смешано с водой в соотношении 1:9

Несколько капель йодида калия , применяемых два или три раза в день для борьбы с инфекцией

Пчелиная пыльца , местно или в виде таблеток, является естественным очистителем крови и может быть эффективной для кист кожи

Коллоидное серебро может стимулировать вашу лимфатическую систему и помочь исцелить кисты

Касторовое масло помогает быстро вывести кисту на поверхность кожи, после чего она будет стекать и уменьшаться

Алоэ вера снимает боль и заживляет, потому что оно антимикробно

Проантоцианидины в ведьмином орехе помогают уменьшить воспаленные герпес, стоматит и раны

Сырой мед чайного дерева естественно заживляет раны и даже излечивает золотистый стафилококк

Куркума - еще один противовоспалительный исцелитель, как и йодид калия, согласно одному исследованию:

“ … убивает все типы микробов, то есть бактерии, вирусы и грибки ... (и) является предпочтительным при лечении наростов, кист и кожных инфекций. Акне пустулы очень чувствительны, сальные каналы опорожняются легко и позволяют быстро исцелиться без шрама ... Большие фурункулы, т.е. нарывы, так же чувствительны к лечению, хотя им требуется больше времени для исцеления.

Сальные кисты размягчаются в течение нескольких минут после применения йодида, и закупоренный салом фолликул обычно открывается, чтобы облегчить извлечение содержимого.”

Когда киста считается опасной?

Хотя у вас может быть нарыв, который выглядит как многие другие - болезненный, красный, воспаленный и, возможно, наполненный гноем – золотистый стафилококк выглядит очень похоже.

Отличие в том, что ЗС представляет собой инфекцию стафилококка, которая часто устойчива к антибиотикам, поэтому она опасна.

Проконсультируйтесь с вашим врачом, если вы не уверены, так как быстрое лечение может предотвратить более серьезную инфекцию.

Вы также можете позвонить своему врачу, если нарыв будет большим или болезненным, находится на вашем позвоночнике или лице, имеет красные полосы, исходящие из него, продолжает снова появляться или не заживать, становится твердым или легко кровоточит.опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

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