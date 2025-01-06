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ОМОЛАЖИВАЕМ ШЕЮ! Лучшие упражнения

Источник: med39.ru 06 января 2025 6364
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Упражнение для шеи укрепляет мышцы, удерживающие голову прямо, тренируют увядшую кожу шеи...

ОМОЛАЖИВАЕМ ШЕЮ! Лучшие упражнения

Упражнение для шеи укрепляет мышцы, удерживающие голову прямо, тренируют увядшую кожу шеи. Уже через несколько занятий шея заметно округлится.

Выполнять упражнение нужно лежа.

ОМОЛАЖИВАЕМ ШЕЮ! Лучшие упражнения

Шаг первый.

Прижмите пальцы обеих рук к шее под ушами. Вдавите пальцы в шею.

Поднимите голову на 1 см от пола или кровати, держите ее прямо.

Нагрузку принимает на себя передняя часть шеи.

Опустите голову. Повторите упражнение 25 раз.

Каждый раз вы должны чувствовать сильное натяжение вдоль шеи.

Напрягая лицевые мышечные связки, можно усилить боль, что будет способствовать более быстрому укреплению мускулов.

Выполняйте упражнение дважды в день или чаще, если у вас носогубные складки сильно выражены. 

Шаг второй.

Теперь руки лежат вдоль туловища. Поднимите как можно выше голову и плечи, старайтесь держать их прямо.

Поверните голову сначала в одну, потом в другую сторону. Опустите голову и повторите все сначала 20 раз.

Если у вас полная шея, выполняйте упражнение один раз в день.

При тонкой и длинной шее следует повторять его дважды в день.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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шея упражнение носогубные складки фитнес и спорт

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