Обычно страдают те, кто по роду деятельности вынужден постоянно работать за компьютером. Впрочем, люди сами себе вредят. Так, вместо того чтобы напрягать лишь движущиеся пальцы, стараются работать, вовлекая в процесс еще мышцы плеч, рук, груди.

В организме человека все взаимосвязано и находится во взаимодействии. Мы расскажем, что необходимо делать, если напряжена шея.

К сожалению, это встречается очень часто. Обычно страдают те, кто по роду деятельности вынужден постоянно работать за компьютером. Впрочем, люди сами себе вредят. Так, вместо того чтобы напрягать лишь движущиеся пальцы, стараются работать, вовлекая в процесс еще мышцы плеч, рук, груди.

МИГРЕНЬ: САМОМАССАЖ ПРИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ ШЕЙНЫХ МЫШЦ

С помощью упражнений, приведенных ниже, вы сможете облегчить свое состояние, даже если это напряжение уже стало хроническим.

Шейные мышцы должны работать постоянно в течение суток, т. к. их задачей является непрерывное поддерживание головы в вертикальном положении.

Поэтому эти мышцы – одни из самых крепких мышц человеческого тела. Например, боковые шейные мышцы обычно принимают за кость из-за их жесткости.

При выполнении массажа примите такую позу, чтобы ваши руки опирались на какую-либо поверхность. Для этой цели подойдет стул или кресло с широкими подлокотниками, а можно лечь, положив подушки под руки.

Прежде всего следует выполнить головой вращательные движения из стороны в сторону. Потом попытайтесь прощупать мышцы, которые проходят под нижней челюстью (над ключицей посередине шеи), делая это очень осторожно.

Можно постучать по ним, чтобы было легче выявить те участки, которые напряжены больше других.

Боковую поверхность шеи можно тереть по направлению вверх-вниз.

Не рекомендуется использовать такие движения, как пощипывания, потряхивания, постукивания, поскольку эта часть тела обладает слишком высокой степенью чувствительности.

Если же вы попробуете выполнить и их, то обратите внимание на ощущения, которые при этом появились.

Теперь можете повертеть головой в разные стороны, примечая, насколько сильно отличается состояние промассированной стороны шеи от той, которая массажу не подвергалась.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Для того чтобы достичь полной расслабленности мышц, при поворотах головы отклоняйте ее к стене. В случае, если вы не заметили какой-либо разницы, вам следует продолжить массаж, выполняя его до тех пор, пока почувствуете весьма большую разницу в ощущениях.

Порой бывает трудно расслабить шейные мышцы быстро и на это требуется затратить около получаса.

После того как вы сделаете данное массажное движение, промассировав обе боковые стороны, переходите к массажу шеи теперь уже со стороны затылка.

Круговыми прощупывающими и растирающими движениями начинайте двигаться от основания черепа, проходя вдоль мышц, располагающихся по обе стороны шейных позвонков.

Это упражнение можно выполнять, пользуясь обеими руками сразу, а можно левой рукой массировать правую сторону шеи, а затем наоборот.

При этом вы должны охватывать всю затылочную область, также сжимая и энергично прощупывая мышцы, проходящие вдоль шейного отдела позвоночника. Завершите массаж сжиманием и растиранием с последующим постукиванием.

рис. 1 Прощупывание шейных мышц

Следующим будет выполняться массаж нижней челюсти.

Напрягите ее ненадолго и проследите, как ведут себя при этом шейные мышцы со стороны затылка.

Дело в том, что если нижняя челюсть излишне напряжена, то данная группа мышц тоже начинает испытывать напряжение, а кровообращение в сосудах головы незамедлительно ухудшается, что и приводит к мигрени.

Следовательно, необходимо помнить, что нижняя челюсть не должна напрягаться.

Расположите большие пальцы рук под подбородком, а другие – с боков по обе стороны и, придерживая подбородок руками, подвигайте челюстью вверх-вниз. Затем, сняв руки, погладьте круговыми движениями ладоней надутые щеки. Потом, расслабив их, начните делать движения нижней челюстью с помощью рук.

Теперь откройте рот как можно шире, так, чтобы нижняя челюсть словно упала бы вниз. Далее перед ушами найдите суставы, которые удерживают челюсть, и осторожно постучите по ним кончиками пальцев. После проделанного вы сможете ощутить болезненность в этих местах, хотя прежде об этом и не задумывались.

Именно эти напряженные мышцы дают о себе знать. Вновь надуйте щеки и обратите внимание на то, что наверняка вы смогли надуть их сильнее, чем в предыдущий раз. Снова промассируйте их ладонями, медленно поглаживая.

рис. 2 Массаж боковой поверхности шеи

Далее одну руку следует положить на лицо и через нее постучать по нему, при этом продвигаясь от щеки ко лбу, а затем ко второй щеке и подбородку.

Старайтесь использовать всю ладонь, и все пальцы должны принимать в этом участие. Работая ими таким образом, опишите несколько окружностей.

А потом снова сделайте движения, заставив двигаться нижнюю челюсть, помогая руками.

рис. 3 Массаж плеч: а – обхватывающее поглаживание, б – продольное разминание

Затем можно промассировать плечи: левое – правой рукой, и наоборот.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet