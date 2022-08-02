3 ДЕЙСТВЕННЫХ метода лечения ШЕЙНОГО остеохондроза у женщин

Эти действенные методы применяются в зависимости от особенностей женского организма и состояния его эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой системы.

Как лечить шейный остеохондроз у женщин:

зависит от возраста пациентки, специфических особенностей женского организма и состояния его эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой системы.

Для женщин на 1 место неврологи ставят лечение народными средствами, регулярную гимнастику и лишь затем – применение лекарств.

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Своевременное обращение к неврологу на первой или второй стадии развития остеохондроза позволяет провести эффективное лечение только естественными способами:

народными рецептами, ЛФК, массажем и корректировкой диеты.

Далее в статье мы расскажем про 3 эффективных способа лечения остеохондроза, которые хорошо подходят и применяют именно для пациенток слабого пола.

Практические все их можно применять в домашних условиях.

Заболеваемость патологиями опорно-двигательного аппарата (в том числе остеохондрозом) преобладает у женщин. Значительный рост заболевания происходит в период менопаузы.

Три особенности лечения остеохондроза у женщин

В большинстве случаев неприятные симптомы остеохондроза помогает устранить нормализация гормонального баланса и состояния нервной и сосудистой систем.

Одна из причин остеохондроза у женщин – постоянные гормональные колебания в репродуктивном возрасте и резкое прекращение выработки эстрогенов в период климакса.

А нормальная выработка эстрогенов – естественная защита организма перед негативными факторами, влияющими на состояние межпозвоночных дисков.

Болевой синдром при остеохондрозе у женщин проявляется более интенсивно, что позволяет своевременно выявить заболевание.

Также симптомы остеохондроза у слабого пола возникают в более раннем возрасте и выражены намного ярче, чем у мужчин.

Это происходит потому, что у женщин более хрупкая структура костных сегментов позвоночника, а также у женского организма есть предрасположенность к заболеваниям сосудов, что снижает интенсивность кровообращения и провоцирует появление остеохондроза.

По данным медицинской статистики, заболеваниями, при которых разрушается позвоночник (сюда входит и остеохондроз), в России страдают около 30 миллионов человек, 20 миллионов из них – женщины старше 30 лет.

Ромашка аптечная снимает воспаление и боль при остеохондрозе. Можно использовать внутрь в виде настойки и наружно (как компресс)

1. Народные рецепты

В данном случае народные рецепты – это настои для употребления внутрь и наружные компрессы.

Для женщин эти средства хороши потому, что разогревают и способствуют укреплению шейной мускулатуры, которая у них развита хуже, чем у мужчин.

Настои, которые полезно пить

Аптечной ромашки

Чистотела

Зверобоя

Корня одуванчика

Какие применять компрессы

1. Для компрессов используют жмых, оставшийся после приготовления этих настоев – что очень удобно.

2. Можно делать компрессы на основе измельченных листьев лопуха, зубчиков чеснока или индийского лука.

2. Упражнения лечебной физкультуры

Три правила физкультуры:

Начинать занятия можно только после снятия болевого синдрома и обострения заболевания.

Заниматься нужно регулярно, нельзя делать длительных перерывов или тренироваться чаще, чем назначил врач-невролог.

Упражнения не должны вызывать усталости или напряжения в мышцах шеи.

Ниже – простой и эффективный комплекс упражнений, выполнение которого занимает всего 6 минут в день.

По отзывам пациенток – это очень важно, что комплекс можно выполнить реально быстро, т. к. у многих не хватает ни времени, ни силы воли на долгие упорные и регулярные тренировки.

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Блок №1

Исходное положение

Сядьте на пол, ноги вытянете, спину держите прямо.

1. Пальцы рук положите на лоб и виски.

Наклоняя голову вперед, противодействуйте ей руками, надавливая на лоб и виски. Выполняйте не менее 10–15 секунд.

2. Медленно отклоните голову назад и слегка поверните в сторону.

Зафиксируйте положение на 10 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Выполните в противоположную сторону.

3. Наклоните голову вперед и коснитесь подбородком груди.

Сомкнутые в замок руки положите на затылок и несколько раз поднимите и наклоните голову.

Выполнение упражнения 3 блока №1 задействует все мышцы шеи.

Полезное действие данного блока гимнастики:

снимают головную боль,

стимулируют кровоток венозных сосудов,

улучшают работу нервного сплетения шейного отдела.

Блок №2

Исходное положение

Сядьте на стул, колени вместе, лопатками обопритесь на спинку стула.

1. Руками обопритесь о сиденье, выполните плавные наклоны головой: выдох – назад; вдох – вперед. Затем в том же режиме – наклоны головой в стороны.

2. Положите руки на затылок, локти отведите в стороны. Преодолевая сопротивление рук, откидывайте голову назад.

Полезное действие упражнений блока №2:

cнимают мышечные спазмы,

восстанавливают эластичность мускулатуры,

усиливают приток питательных веществ к дискам и тканям позвоночника.







При выполнении упражнений из блока 2 важно держать спину прямо, а лопатки – прижатыми к спинке стула.

3. Массаж и самомассаж

Массажные движения необходимо выполнять с большой осторожностью и всегда помнить о хрупкости этого участка позвоночника у женщин.

Лучше всего первоначально проконсультироваться с опытным массажистом и несколько раз сделать самомассаж под его контролем.

Простые приемы массажа (самомассажа) для шеи при остеохондрозе у женщин:

Исходное положение – сидя, стопы на ширине плеч, сгибаем ноги в коленках под прямым углом.

Спина прямая.

Для большего удобства можно сесть за стол, так вы сможете опереться на него локтями, и не придется удерживать руки на весу.

Поглаживания.

Сначала плотно прижмите ладошки к коже шеи. Начинайте сверху вниз, от нижней границы роста волос до плеч, просто гладить шею ладошками.

Разминаем мышцы.

Затем по той же траектории ребрами ладоней, каждая со своей стороны шеи, начните выжимать мышцы. Можно делать одновременно двумя руками или поочередно. Такой прием называется выжимание.

Растирания.

После растирайте шею кончиками пальцев рук, двигаясь руками навстречу друг другу, по линии затылка от ушей к средней линии.

Подушечками большого пальца и четырех остальных захватите мышцы шеи и придавите их, немного оттягивая и смещая одновременно в сторону четырех пальцев.

Важный момент – разминать мышцы с каждой стороны шеи надо противоположной рукой, то есть справа шею массируем левой рукой, а слева – правой.

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Завершение массажа.

Завершите массаж плавными поглаживаниями двумя руками одновременно, по линии от затылка к верхним углам лопатки. Если выполняете поглаживания одной рукой, движения идут по направлению к дельтовидной мышце.

Чтобы усилить эффект экспресс-массажа, можно по выше указанной схеме сделать поглаживание, выжимание и растирание крупных мышц, идущих к плечевым суставам от шеи.

Точечный массаж:

полезно также найти кончиками пальцев точки особого напряжения мыщц – на ощупь они похожи на плотные узелки на мышечной ткани.

Попробуйте воздействовать на них, надавливая ввинчивающими движениями кончиков пальцев.

Лучше действовать постепенно, не спешить и ни в коем случае не допускать сильной боли!

Благодаря массажу точек вы вскоре почувствуете, как напряжение из мышц уходит, и узелки уже не прощупываются.опубликовано econet.ru.

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