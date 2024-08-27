Боль с правой стороны: 10 возможных причин

Боль с правой стороны может появиться по разным причинам.Что может вызывать появление подобных болей...

Боль с правой стороны может возникать из-за проблем с почками, поджелудочной железой, воспаления аппендикса, а еще она может быть следствием проблем с костями (в области ребер или бедер).

Самое главное, сразу же обратиться к врачу и пройти все необходимые обследования, чтобы исключить серьезные заболевания.

Боль с правой стороны — это симптом недугов и нарушений, которые, как правило, требуют принятия срочных мер.

Часто такая боль сопровождается другими симптомами, например:

Шумом в ушах

Тошнотой

Рвотой

Диареей

Запором

Потерей аппетита

Повышенным газообразованием, метеоризмом

Повышенной температурой тела

Боль с правой стороны: возможные причины

1. Травма костей

Одной из основных причин является травма сухожилий в области грудной клетки и ребер. Удары в область ребер очень болезненны, человеку становится больно расправлять диафрагму, чтобы нормально дышать. И проходит такая боль очень медленно.

2. Пневмония

Еще одна возможная причина, хотя и более редкая. В данном случае боль резкая, усиливающаяся на вдохе и при кашле.

Пневмония сопровождается такими симптомами, как появление желтой слизи, повышенная температура тела, озноб и затрудненное дыхание.

3. Нарушение работы желчного пузыря

Боль с правой стороны может свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем, например, о наличии в нем камней.

Пациент может также заметить повышение температуры тела и желтоватый оттенок кожи.

Боль в этом случае может распространиться и на среднюю часть живота.

4. Повышенное газообразование

Пожалуй, это самая распространенная причина болей в животе. Проблемы с пищеварением или запоры могут вызвать избыточное газообразование и, как следствие, боль с правой стороны.

5. Аппендицит

Воспаление аппендикса — наиболее частая причина боли в нижней части живота справа. Это может случиться с людьми любого возраста, но чаще всего между 10 и 30 годами.

Симптоматика может начинаться с боли в центральной и верхней части живота, а затем концентрироваться справа внизу. Если надавить, а затем убрать руку, ощущается резкая боль.

Кроме того, при воспалении аппендикса человек может потерять аппетит, страдать от тошноты, рвоты или диареи. Все это сигналы к тому, чтобы как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

6. Панкреатит

Поджелудочная железа находится под печенью и за желудком. Заболевания поджелудочной железы, такие как рак поджелудочной железы и панкреатит, могут вызывать боль в правой верхней части живота.

7. Брюшная грыжа

Операции по удалению брюшной грыжи — весьма распространенное явление. Часто ее делают, чтобы предотвратить грыжу ущемленную.

В зависимости от своего расположения грыжа может вызывать боль с правой стороны, которая явно ощущается при нажатии. Сопровождаться она может тошнотой и рвотой.

8. Проблемы с почками

Инфекция в мочевом пузыре или в любой части мочевыводящих путей может распространяться на почки, что вызовет воспаление и боль в животе.

В данном случае боль будет сконцентрирована в нижней правой части живота и «отдавать» в спину.

9. Воспаление кишечника

Восходящая ободочная кишка расположена на правой стороне живота, это конечная часть пищеварительного тракта.

Как правило, боль возникает из-за воспаления кишечника, такого как колит, синдром раздраженной толстой кишки или же болезнь Крона.

10. Кисты яичников

Кисты представляют собой небольшие образования, которые можно найти на поверхности или внутри яичника. Если они большие или лопнувшие, они могут вызвать боль.

Помните, что не стоит игнорировать вышеперечисленные симптомы, с этими недомоганиями нужно как можно раньше обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил вам соответствующее лечение.

Заботьтесь о себе, ведь ваше здоровье — это ваша ответственность!

Диагностика

Для того чтобы поставить диагноз, врачи обычно задают 3 вопроса пациентам с болью в правой части живота:

Как долго болит?

Какие имеются сопровождающие симптомы?

Чем, по мнению пациента, может быть вызвана боль?

Если боль сконцентрирована в области ребер, необходимо знать, есть ли кашель и повышена ли температура тела, били ли удары в эту область, если есть ощущение одышки или имеются ли повреждения кожи.

Если боль несильная, то пациент может приложить тепло к больному месту, и боль скоро утихнет.

Боли в нижней правой части живота могут быть связаны с аллергией или воспалением кишечника.

Для лечение необходимо знать точную причину ее возникновения.

Если проблема в мышечном спазме, поможет покой и физиотерапия.

В случае почечной инфекции врач может назначить антибиотик, а если это воспалился аппендикс, скорее всего, потребуется хирургическое вмешательство.

Самое главное, при первых же симптомах незамедлительно обратиться к врачу. Вам самим так будет намного спокойнее, а лечение получится более быстрым и эффективным!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet