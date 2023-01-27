Плоский живот за 14 МИНУТ в неделю 

или как из одной БОЛЬШОЙ клетки пресса сделать шесть поменьше. Как всё-таки сделать плоский идеальный животик или красивый пресс с полным набором кубиков.

КАК из одной БОЛЬШОЙ клетки пресса сделать шесть поменьше

Как всё-таки сделать плоский идеальный животик или красивый пресс с полным набором кубиков, кому что больше нравится, ибо глядя на постояльцев спортзалов, качающих пресс по 50 раз за подход в конце тренировки, становиться тоскливо на душе и иначе как извращенцами их не назовёшь, а порою хочется взять в руки плётку и доставить им удовольствие, прямо во время выполнения упражнения).

Сразу хочу добавить, что никаких огромных мышц у вас не появится, а под словом пресс я буду подразумевать красивый животик.

По моему личному убеждению, женский вариант сексуального брюшного пресса что-то вроде этого:

Вариант №1.

На все случаи жизни:

Вариант №2.

Для фанаток:



Вы должны понимать, что разница между двумя вариантами ОГРОМНАЯ.

Но подходы в тренировках одинаковые. Выбор всегда за вами.

Прежде чем продолжить, давайте я попробую угадать, как вы качаете пресс.



По 20 и более раз?

В конце тренировки?

Несколько раз в неделю/день?

После пресса болит спина/шея? Глаза вылазят из орбит, когда опускаетесь?

Делаете боковые наклоны для проработки косых мышц живота?

Делаете подъём ног на «нижний» пресс?

Качаете пресс, чтобы убрать с живота жир?

Если да, то смело читаем дальше, сейчас я опять начну травмировать вашу психику.

Есть четыре основные методики накачки пресса, которые можно использовать в зависимости от того, как быстро вы хотите его накачать.

Правда, чем выше скорость, тем ниже качество, но это ведь не главное, главное чтобы пресс был.

Метод №1.

Если пресс надо к вечеру.

Самый быстрый и уникальный метод на сегодняшний день, разработанный шведскими учёными, он займёт у вас всего пару минут и вуа-ля:

Метод №2.

Если пресс надо к концу недели.



Метод №3.

Подходит для тех кто часто пользуется ПК.

— Привет!

— Че делаешь?

— Пресс качаю.

— А че это?

— Полезно для здоровья и для фигуры.

— Дай ссылку, я тоже скачаю.

Метод №4:

Не такой быстрый и приятный, как предыдущие. С кучей теории и ещё больше практики. Даже скучно писать дальше)) ну что, поехали?

К сожалению, в фитнесе пока не изобрели волшебного метода, который бы с гарантией сделал ваш пресс предметом зависти. Рецепт тонкой талии и плоского живота остался тем же, что и полвека назад, в эпоху первых конкурсов красоты среди конкистадоров. Тренировки плюс диета. Другое дело, что в деле тренировки пресса мы узнали кое-какие важные секреты….

Для того, чтобы сформировать красивый пресс, совсем необязательно часами висеть на перекладине, бесконечно поднимать ноги и делать сотни скручиваний.

Для глубокого, рельефного пресса необходимы две вещи:

1. Содержание жира в теле должно быть ниже 10% для мужчин, и 16% для женщин (в данном случае вы получите плоский живот с очертаниями границ брюшных мышц без жёсткой сепарации(прорисовки)).

2. Толщина мышц пресса.

Причем, как вы заметили, размер мышц стоит на втором месте, а на первом – малое количество жира.

Дело в том, что область живота – это то место, где наш организм исторически привык аккумулировать резервные запасы жира. Поэтому, если вы имеете слишком большой запас этого резерва, то, как бы великолепно не был развит ваш пресс, увидеть этого никому не суждено. Не надо быть такими скромняжками и прятать свой пресс под жирком…

Ок, про диету я уже подробно расписал ранее.

Как насчет упражнений для пресса?

Анатомически, прямая мышца живота на всём своём протяжении имеет четыре поперечные

перемычки: две – выше пупка, одна – на уровне пупка, и еще одна – ниже оного.

Верхние «кубики» (верхний пресс) развиваются быстрее всего потому, что основное количество упражнений для пресса представляют собой различные подъёмы туловища в положении лёжа («скручивания», «кранчи»).

«Нижний» же пресс развивать значительно труднее, из-за меньшего количества мышечных волокон и нервных окончаний, да и подбор упражнений для пресса достаточно специфичен, и не всегда подъёмов ног достаточно.

НО вы должны понимать, что нет такого понятия, как «нижний » и «верхний» пресс, и употребляю я эти термины, т.к. скорее всего они для вас более привычные!

Брюшной пресс, который мы хотим развить — это одна основная мышца (прямая мышца живота), а не несколько разных, она не может работать частями, и всегда будет работать только целиком.

Накачать только «верхний» или «нижний» отдел не возможно, нет в природе таких упражнений, которые грузили бы только часть определенной мышцы.

Пресс либо сокращается, либо расслабляется ЦЕЛИКОМ.

Мы всего лишь можем сместить акцент, но дело это не благодарное и не потребное для вас, если вы не собрались покорять подиум соревновательного фитнеса. Однако все хотят именно «нижний» пресс, что тут поделать, ведь визуально верх всегда опережает в своем развитии.



Дело в том, что основной задачей мышц пресса является не скручивание клубочком на кровати, а помощь мышцам спины поддерживать правильную осанку и поддерживать ваш позвоночник.

Полное название мышц брюшного пресса «rectus abdominis». Здесь Rectus обозначает «прямой, правильный, вертикальный».

А 95% этой функции выполняет верхний отдел.

Выходит пресс нужен не только для того, чтобы его показывать!

В нижнем же отделе не так много мышц, в основном он состоит из соединительной ткани, вот поэтому он и не растёт))

Ну, а женщинам в этом плане не везёт вдвойне.

Смотрим и ощупываем нижний отдел брюшного пресса, т.е место на животе ниже пупка.

Ну что? Дрябленько?

На животе, в части ниже пупка у вас меньше количество нервных окончаний, чем у мужчин, для уменьшения количества проведенных нервных импульсов в мозг в те дни, о которых современные детки быстрее узнают из рекламы, чем от родителей.

Выражаясь по-деревенски, это защитный механизм женского организма, для уменьшения чувства боли в критические дни. Именно поэтому он с таким трудом поддается тренировке, там по просту тренировать-то и нечего.

Несмотря на такую не справедливость, нагрузка на брюшной пресс для женщин один из самых значимых элементов. Во время беременности происходит растяжение брюшной полости, а после родов резко изменяется внутрибрюшное давление, оно становится слабее.

После первых родов мало кто этому придаёт значение, но вот последующие просто так не проходят. Из-за изменения давления происходит опускание внутренних органов, в частности почек.

Это одна из самых распространённых женских болячек.

А после родов, по традиции, женщина задумывается от избавления накопленных КГ. Жировая прослойка вокруг почек уменьшается и они опускаются ещё ниже.

Чтобы не произошло ухудшения, доктор запрещает физические упражнения и диеты. И вы становитесь хорошим человеком, которого мно-о-ого, с богатым внутренним миром)).

Казалось бы, начинай упражнения на пресс, восстанови внутрибрюшное давление и проблема решена. Но боюсь, это билет в один конец, почку без хирургического вмешательства поднять не возможно. Как говорится, хороша ложка к обеду.

Лучше своевременно пару недель попыхтеть над упражнениями для пресса, чем провести оставшуюся жизнь толстушкой с больными почками.

С теорией покончено, теперь практика по порядку:

Как большинство людей качают пресс?

Решила заняться собой и качать пресс по утрам, постелила одеяло на пол, легла и заснула).

Это ваш метод?

Когда большинство людей качают пресс?

Правильно. Когда хотят похудеть. Но нам уже известно, что для получения красивого животика, нужно создать толщину мышц. А во время ограничения углеводов роста не происходит.

Именно поэтому у 99% занимающихся, никогда не будет пресса.

Сам я качаю пресс всего 1,5 месяца в году.

30 дней – в самый «зажорный» период, а в РФ это январь. В этот период калорийность зашкаливает и мышцы хорошо растут.

15 дней – последние недели сушки (похудения), чтобы придать дополнительный тонус. И всё.)

А что в остальные дни для пресса? А в остальные дни я приседаю))

Лучшие упражнения:

Хотите профессиональный секрет?

Для развития пресса, подъем ног – самое бесполезное упражнение.

Чтобы прочувствовать нижние «кубики», необходимо ограничить по возможности работу ног и перемещать только таз.

Большинство людей этого не знают и год за годом поднимают ноги в безрезультатной надежде развить «нижний» пресс.

В фитнесе действует простое правило:

первым прокачивают «слабый» участок, поэтому если пресс нужен быстрее, делайте его первым, к тому же пресс практически невозможно надорвать и это отличное разогревающее упражнение.

Два основных упражнения для тренировки ваших мышц живота – это СКРУЧИВАНИЯ ЛЕЖА и ОБРАТНЫЕ СКРУЧИВАНИЯ. Всё, больше нету.

Все остальные упражнения это разновидности выше перечисленных. Именно на них и стоит делать акцент в своих программах.

СКРУЧИВАНИЯ ЛЕЖА

Совет:

Не нужно руки заводить за голову. Заведение рук за голову может создать ненужное напряжение для нижних мышц спины и шеи, так как придется больше тянуть вверх голову и шею. В качестве альтернативы можно скрестить руки перед грудью. Нередки случаи, когда из последних сил выполняя последнее повторение, человек тянул себя за шею руками помогая себе, и травмировал себе позвонки. Если вы убрали руки за голову для усложнения упражнения

НЕ ТЯНИТЕ СЕБЯ ЗА ШЕЮ!

Если у вас есть боли в спине или вам сложно выполнять упражнение, не ложитесь полностью на пол, работайте в половину амплитуды, это снимет нагрузку со спины, которую кстати надо округлить в момент выполнения упражнений.

Если у вас есть время на выполнение только одного упражнения, тогда скручивания лежа – самый лучший выбор.

Собственно говоря, пресс можно хорошо развить используя всего лишь одно это упражнение, потому что оно позволяет максимально качественно сокращать прямую мышцу живота.

ОБРАТНЫЕ СКРУЧИВАНИЯ

Совет:

При подъёме ног нагрузки на ногах вообще быть не должно. Вы не должны чувствовать напряжение ног, только работа таза и дикое напряжение брюшного пресса.





Лучшие косвенные упражнения:

ПРИСЕДАНИЯ, СТАНОВАЯ И МЁРТВАЯ ТЯГИ

Как я уже говорил пресс необходим, чтобы поддерживать правильную осанку и поддерживать ваш позвоночник. Лучшими упражнениями для него будут те, которые заставят всё Ваше тело напрячься для поддержания нужной осанки.

Одними из упражнений, которые это делают, есть приседания, мертвая и становая тяги.

Эти упражнения заставляют все мышцы вашего тела работать вместе, делать то, для чего они предназначены, тренируя множество мышц вашего тела.

Но основная нагрузка всё же не на пресс:

Приседания – основная нагрузка на бёдра и ягодицы

Становая – основная нагрузка на спину и бёдра

Мёртвая тяга – основная нагрузка на ягодицы, задняя поверхность бедер, спина.



Именно из-за того, что указанные упражнения не хило нагружают пресс, пусть даже и косвенно, я и не делаю скручивания всё основное время, к тому же эти упражнения в итоге способствуют дополнительному сжиганию жира, а это то, что нам и нужно.

НО!!

Новичкам скручивания просто необходимы.

Я приседаю с весом в 2 раза тяжелее своего собственного, именно поэтому это эффективная нагрузка на пресс, у новичков данное упражнения для проработки брюшного пресса как основное не годится.

УПРАЖНЕНИЕ ВАКУУМ

Уже набившее аскомину упражнение, которое тренирует мышцы держать живот и не давать ему вываливаться.

Еще по тренингу

Обычно пресс качают от 20-ти повторений и выше, и чуть ли не каждый день.

Тренировок на пресс должно быть не больше 2-х, это ведь тоже мышца, и ей надо отдыхать и восстанавливаться.

С количеством повторений немного сложнее.

Чтобы получить кубики, необходимо увеличивать вес утяжеления.

Чтобы увеличивать вес, крайним числом повторений должно быть 12.

Однако из-за разницы в гормональном профиле и количеству миофибрилл в мышцах, есть существенные различия в количествах повторений для мужчин и женщин.

Женщине сложно добиться необходимой утомляемости мышц при маленьком количестве повторений, т.к. вы не можете выполнять упражнения на силе воли, и как только начинается дискомфорт (жжение), вы обычно прекращаете тренинг.

Именно поэтому вам необходимо выполнять большее количество повторений, чтобы выполнить необходимый объём работы.

Правда, вес отягощения вы увеличивать не сможете. А что делать? Комбинировать!

Вы это можете комбинировать:

По периодам.

Допустим, первый месяц у вас 10-12 повторений и вы стремитесь увеличивать вес блинчика на груди.

А второй месяц у вас вес без изменений, но повторов 15-20.

Внутри одной тренировки.

Первые 3 подхода по 12 с отягощением,

4й- 15-20 повторений,

5й на максимально возможное количество повторений.

Выбор за вами.

Главное понимать, что вы делаете и какой эффект хотите — Плоский живот или Кубики?

Тренировка пресса занимает очень мало времени.

На цикл ПОДХОД+ ОТДЫХ часто уходит меньше одной минуты.

Поэтому, если вы делаете два упражнения по 5 подходов в каждом, у вас вполне получится вместиться в 5-7 минут тренинга, а значит для получения плоского живота вам необходимо 14минут в неделю!

Многие боятся перекачать пресс — это полная херня, будет он у вас плоским или же с кубиками — вопрос лишь в том, когда вы захотите остановиться и какие восстанавливающие препараты вы используете.

Итоги:

Чтобы сделать кубики, не стоит тренировать пресс более 2х раз в неделю. Это мышца, а она должна отдыхать

Пресс не любит большое количество повторений, он любит увеличение отягощения, если вы будете его тренировать в большом количестве упражнений и повторений – он будет реагировать как все остальные мышцы.

А именно: увеличивать свою выносливость, а не мышечную толщину.

Упражнения на пресс не жгут жир.

Силовые упражнения попросту не «умеют» «сжигать» жир. Расщепление жира — это химическая реакция расщепления триглицеридов до жирных кислот, с последующей транспортировкой в митохондрии.

Поэтому жир невозможно «раздробить», «растрясти», или «растопить».

Все физиотерапевтические процедуры – массаж, баня, сауна и др. – с целью похудеть, решают одну единственную задачу – активировать в жировых тканях кровоток, улучшить микроциркуляцию в мышцах .

Качайте пресс на «отжоре» для увеличения толщины.

Любое упражнение на прямую мышцу живота (пресс) задействует его целиком.

Нижние отделы развивать сложнее, чем верхние.

По большому счету, не нужно огромного количества разных упражнений, раз речь мы ведем о тренировке одной мышцы, то хватит пары упражнений.

Когда мы качаем пресс, то работать должны исключительно мышцы пресса и никакие другие.

Пояса для похудения, электростимуляторы, кремы и мази работать не будут, по причинам названным выше.

Вот если коротко, и я пожалуй закончу.опубликовано econet

Автор Ярослав Брин

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