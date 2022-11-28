Быстрые упражнения: Омоложение лица за 5 минут в день!

Незаметные невооруженному взгляду «особенности», для многих — «микро-напряжения», с возрастом «делают вам лицо»

Упражнение на пару секунд



Перенесите внимание в нижнюю челюсть. Ощутите, есть ли в ней напряжение? Насколько плотно сжаты зубы? А губы? Может, вы рефлекторно выдвигаете челюсть вперед? Или, постоянно подпираете ее рукой?

Эти, незаметные невооруженному взгляду «особенности», для многих — «микро-напряжения», с возрастом «делают вам лицо».

Попробуйте возвращаться к этому упражнению в течение дня и отслеживать напряжения.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Расслабленное положение нижней челюсти влияет на внешний вид всего лица, характер формирования морщин, старение лица, а также на внутреннее самочувствие — сжатые зубы и губы — признак постоянного стресса (к слову, у маленьких детей рот всегда приоткрыт, а нижняя челюсть — расслаблена).

Расслабляя нижнюю челюсть, можно добиться глубокого успокоения мышц всего лица. В этом деле, как и в любом другом важна осознанность. Отслеживаем напряжения — расслабляем. Расслабление уже наступает вследствие осознавания.

Но есть еще супер-трюк. Отличное упражнение, я его называю «Почувствуйте разницу».

1. Берем пару бумажных салфеток и принимаем горизонтальное положение на любой удобной нам поверхности. А салфетки зачем? Узнаете сами и скажете спасибо.

2. Расслабили все тело. Открыли рот. Высунули язык. Языком тянемся к грудной клетке. Все внимание на расслабление тела и на проживание дискомфортных ощущений в челюсти. Держим от 5 до 15 мин.

3. Если тяжело, все равно держим. Конечно, у кого там заскакивает и выпадает челюсть — не переусердствуйте, знайте свои пределы. Остальным — проживаем упражнение по-максимуму. Не спешим закрывать рот при первых признаках усталости.

4. Когда закончили — мягко и внимательно закрыли рот и все внимание в нижнюю челюсть — после статического напряжения мышцы обязательно расслабятся — вам важно почувствовать это, не сжимать рефлекторно зубы опять, а оставить их и губы полуоткрытыми.

5. Ощутите, как вслед за нижней челюстью расслабляется все лицо, будто с него снимают маску. Здорово, правда? А теперь мягко улыбнитесь себе и всему, что вокруг, и еще поваляйтесь минут 5.

Отдых для лица. Релакс-упражнение

Одна из причин появления морщин на лице — хроническое напряжение мышц. Для устранения напряжения нам в помощь придут осознание мимических паттернов и эмоционального фона, прямая работа с мышцами и фасциями, а также расслабление. На последнем мы сегодня и остановимся.

Расслабление — ключ ко многим состояниям. Его можно выполнять по-разному.

Чтобы долго не придумывать, привожу упражнение на расслабление из книги Эвелин Грантер Печот «Гимнастика для лица по-французски». Основной акцент упражнения — зона лица. Время выполнения — от пары минут.

Для начала

Прежде чем приступить к упражнению, надо знать на лице места появляющихся морщин и зажатости, и обратить на эти места особое внимание.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Что делать?

Выключить свет, лечь на спину в удобной позиции. Если надо, подложить под колени подушку. Это время отдыха и расслабления, необходимо подготовиться, чтобы достичь максимального результата и удовольствия.

1. Сделать очень медленно 2 или 3 глубоких вдоха и выдоха.

2. Сосредоточится на лбу; почувствовать лоб, представить в мыслях его образ; представить себе губку, которая медленно продвигаясь, вытирает все дефекты, задерживается дольше на висках, на бровях, посередине лба; ты представляешь себе, что лоб гладкий; лоб спокойный, нет уже морщин, исчезло всякое напряжение.

3. Губка медленно кружит вокруг глаз. Вытирает все на своем пути, веки гладкие, нет морщин вокруг глаз.

4. Верхняя часть лица спокойная, ясная.

5. Губка опускается ниже, и вдоль щечно-носовой складки вытирает морщины, кружит вокруг рта.

6. Челюсти расслаблены.

7. Губы не напряжены, чувствуешь, как бы набухание губ.

8. Все лицо совершенно расслаблено.

9. Чувствуешь себя хорошо, действительно хорошо.

10. Плечи расслаблены.

11. Все тело кажется тяжелым.

12. Тебе хорошо.

Время: достаточно нескольких минут.



Эффекты: после пробуждения выглядишь прекрасно; лицо не напряжено, расслабленно; мимические морщины и напряжение становятся менее выразительны.



NB! Если вы делаете упражнения для лица, их обязательно нужно заканчивать расслаблением.

Приятного отдыха и будьте красивы!опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet