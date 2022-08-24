6 масок для волос с желатином: Эффект ламинирования!

Маска с желатином придает волосам блеск и гладкость, утяжеляет их, они меньше пушатся. Такие маски в особенности подойдут тем, чьи волосы сухие, путаются, секутся, подвержены частой термальной обработке.

Маска с желатином придает волосам блеск и гладкость, утяжеляет их, они меньше пушатся. Такие маски в особенности подойдут тем, чьи волосы сухие, путаются, секутся, подвержены частой термальной обработке.

В чем секрет желатина

Волосы в основном состоят из белка кератина, а желатин содержит коллаген белка и протеин, он обволакивает каждый волос пленкой, которая к тому же питает их (в отличие от салонного ламинирования, где пленка просто их защищает).

Эффект можно заметить уже после первого применения, а при длительном использовании волосы утолщаются, хорошо растут, улучшается их внешний вид.

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Защитная пленка оберегает волос от воздействия фена и утюжков. Также, в отличии от масел для волос (от которых, тем не менее, отказываться не стоит) желатин легко смывается, не течет. Волосы становятся гладкими и блестящими и меньше электризуются.

1. Увлажняющая желатиновая маска с медом и молоком

Подходит для сухих и поврежденных волос. Полностью смоется после 4 раз мытья головы, поэтому повторяйте ее 1-2 раза в неделю, в зависимости от того, как часто вы моете голову.

Для нее потребуется:

— 1 ст.л. желатина

— 1 ст.л. меда

— 3 ст.л. молока

— несколько капель любого эфирного масла, я использую лавандовое

Использование:

Разведите желатин в молоке, дайте настояться 15-20 минут, затем нагрейте на водяной бане. Следите за тем, чтобы он не закипел. Когда он полностью растворится, дайте ему немного остыть, затем добавьте мед и несколько капель масла. Как следует размешайте. Маска готова.

Наносить маски с желатином следует на влажные волосы, держать их нужно минимум 40 минут, желательно подольше, зависит, сколько у вас свободного времени. Смываются маски теплой водой и шампунем.

2. Желатиновая маска для сухих и поврежденных волос

Вам потребуется:

— 1 ст.л. желатина

— 3 ст.л. воды

— 1 ч.л. яблочного уксуса

Приготовление:

Ингредиенты размешиваем, ставим на водяную баню и добавляем 3-5 капель любого эфирного масла, наносим на волосы.

3. Классическая желатиновая маска

Вам потребуется:

— 1 ст.л. желатина

— 3 ст.л. горячей воды

— 1/2 ст.л. бальзама для волос (любого)

Использование:

Приготовив маску, как обычно, как описано выше, наносим на влажные волосы, отступив 2 см от корней. Оставляем на 40 мин-час. Смываем и сушим обычным способом.

4. Фруктовая желатиновая маска для волос

Фруктовые маски полезны не только для лица! Витамины нужны и волосам. Блондинки будут делать такую маску с соком лимона, а брюнетки — с морковным соком. Смешиваем желатин и сок, как обычно, в соотношении 1:3, настаиваем, нагреваем на водной бане и используем как классическую маску.

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5. Желатиновая маска для волос с яйцом

Вам потребуется:

— 1 ст.л. желатина

— 3 ст.л. воды

— 1 желток

Использование:

Используем как классическую маску.

6. Желатиновая маска с маслом

Такая маска полезна для сухих волос. Масло можно использовать миндальное, касторовое или репейное.

Вам потребуется:

— 1 ст.л. желатина

— 3 ст.л. воды

— 1,5 ч.л. миндального масла, если у вас сухие волосы, 0,5 — если жирные, и 1 ч.л. — нормальные

Использование:

Используем как классическую маску.опубликовано econet.ru.

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