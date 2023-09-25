Упражнения для расширения диапазона периферического зрения по методу Фельденкрайза

Если вы ходили по городским улицам, вы почти наверняка ощущали «смену шага», которую тело, как кажется, делает почти автоматически, когда приближается к бордюру.
Автор новой книги о тренинге зрения описывает упражнение на основе метода Фельденкрайза, которое может не только расширить диапазон вашего периферического зрения, но и странным образом также расширить прочие ощущения.
Если нет, обращайтесь к доктору за очками. Конечно, ортодоксальный офтальмолог проведёт более всестороннее обследование, но большей частью он будет тестировать вашу способность читать.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Глаза, вероятно, наиболее важные и вместе с тем наименее понятные из сенсорных органов человека.
Это всё, что касается зрения?
Сейчас найдены новые факты относительно того, что чтение (то есть распознавание запомненных ранее образов) — это только малая часть того, что делают глаза, и, с позиции хорошего использования тела и ума, оно является менее важным, чем другие функции глаз.
Что ещё делают глаза?
Для многих наших действий глаза — инициатор движения. В процессе ловли или удара по мячу, при проходе по забитой мебелью комнате, управлении машиной или самолетом, ходьбе на лыжах или занятиях боевыми искусствами, тело движется в ответ на зрительные ориентиры.
На самом деле, эта функция так важна, и я верю, что обеспечение движений тела — основная функция зрительной системы. Есть значимые доказательства того, что чтение и указанное другое использование глаз организовано различными подсистемами внутри зрительной системы. В редких случаях повреждений возможна работа одной подсистемы, даже если другая подсистема разрушена.
Доктор Карл Прибрам (Karl Pribram), нейропсихолог из университета Стэнфорд, описывает случаи того, что он называет «специфической слепотой», когда человек с повреждением центральной нервной системы, не может «видеть» объект (то есть, не может назвать его), но может указать на него.
Он назвал это инструментальным осознаванием в противоположность своего рода вербального осознавания, которое позволяет нам читать.
Рассмотрим два интересных использования глаз, которые большинство из нас испытывали, но мало кто осознавал:
Если вы ходили по городским улицам, вы почти наверняка ощущали «смену шага», которую тело, как кажется, делает почти автоматически, когда приближается к бордюру. Каким-то образом, на расстоянии 10 шагов от обочины, глаза судят, могут ли ступни быть расположены правильно, чтобы ступить на обочину, и если нет, ноги переходят на быстрые полшага, чтобы достичь правильного расположения.
Мы все делаем это, не задумываясь, но если вы обратите особое внимание, вы можете заметить, как делаете это. Также, если вы когда-то ехали верхом на лошади на неровной местности, вы должны были ощутить, как лошадь делает эту "смену шага", приближаясь к преграде.
В качестве другого примера, подумайте о ходьбе по комнате, полной мебели. Едва бросив взгляд, глаза замечают расположение мебели, и затем мы идём, не врезаясь ни во что. Это использование глаз сильно отличается от того, что мы делаем при чтении.
Это другое использование глаз очень важно для хорошего самочувствия человека и хорошего использования тела и ума вообще, но практически не осознаётся в нашем обществе.
Чтение считается таким важным — и правда, написанная информация это основа нашей культуры, — что служебно-вспомогательное использование глаз, фактически, игнорируется.
Если зрение не очень хорошее (то есть, мы не можем прочесть проверочную таблицу), мы носим очки, чтобы быть способными читать лучше, но это серьёзно ущемляет наше служебно-вспомогательное зрение.
Как мы увидим далее, обучение чтению без знания этой двойственной функции глаз, может привести к выключению этой двойной фукнции периферического зрения и последующему уменьшению способности двигаться в ответ на зрительные ориентиры.
Большая часть нашей способности двигаться, плюс наша способность реагировать на другие сенсорные сигналы, в результате страдает.
Если мы не способны читать из-за плохого зрения, мы всегда можем надеть очки. Но как насчёт улучшения служебно-вспомогательного использования глаз?
Если у нас проблемы с тем, чтобы отбить теннисный мячик, или мы постоянно врезаемся в мебель, что мы должны делать?
Очки, которые позволяют нам читать, на самом деле, делают объекты более близко расположенными, чем они есть, и мешают служебно-вспомогательному зрению, хотя громадная способность человека к обучению и адаптации, позволяет нам справляться с этим более-менее хорошо.
Вот простое, но удивительно эффективное, упражнение, на основе уроков «Осознавание через движение» метода Фельденкрайза и упражнений для глаз метода Бейтса, которое поможет улучшить служебно-вспомогательное использование глаз.
Если вы носите очки или линзы, наденьте их, сравните ощущения вокруг глаз. Как это ощущается теперь?
Подумайте о том, как маленький ребенок учится читать.
Его родители, или учителя, говорили ему, что есть кое-что, что он должен научиться делать, и, вероятно, его естественное любопытство было задето.
Взрослые проводят много часов, читая книги, журналы и газеты; они приходят со странными историями — и проводят много часов, рассуждая между собой о том, что прочитали. Как замечательно должно быть уметь читать!
С книгой в руке ребенок начинает стараться связать незнакомые образы букв с определёнными звуками. Это не так просто, и он концентрируется, фокусируя всё своё внимание на буквах, отметая все мешающие периферические зрительные ощущения, звуки...
Концентрироваться так — очень важный навык, но возможно застрять, когда всё внимание сосредоточено в одной точке, и забыть, что внимание можно расширить.
Один из механизмов сужения внимания — выключение периферического зрения, и это может ассоциироваться с выключением звуков и также ощущений от тела.
Так, если вы обратите внимание на упражнение выше, вы будете способны заметить, что слух "раскрывается", когда вы осознаёте периферическое зрение.
Когда вы начинаете ощущать это улучшенное использование глаз, вы можете попробовать его в разных ситуациях — когда подписываете чек, идёте на прогулку, в кино или в шумный ресторан. Эффект может быть поразительным.
Со временем, если вы активно занимаетесь спортом, вы начнёте замечать, что вы можете привносить и туда улучшенное применение глаз.
Многие люди приходят к ассоциированию идеи концентрации или «попытки концентрироваться» с этим сужением зрительного внимания: на спортивном поле и когда «пытаются концентрироваться на игре», они заглушают большинство зрительных сигналов — и, в особенности, периферическое зрительное поле, которое является частью зрения, вроде бы наиболее связанной с игрой.
Чем больше они стараются, тем больше ограничивают свои ощущения, и тем хуже становится их игра. Это разочаровывающая ситуация, по меньшей мере.
Однако, когда вы начинаете ясно осознавать ощущение этого процесса и как он влияет на вашу жизнь, можно довольно легко начать поворачивать его вспять понемногу.
Вознаграждение в улучшении зрения, лёгкости движений и общем самочувствии, безусловно, стоит того. опубликовано econet
Автор: Джек Хэгги
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий