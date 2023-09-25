Упражнения для расширения диапазона периферического зрения по методу Фельденкрайза

Если вы ходили по городским улицам, вы почти наверняка ощущали «смену шага», которую тело, как кажется, делает почти автоматически, когда приближается к бордюру.

Автор новой книги о тренинге зрения описывает упражнение на основе метода Фельденкрайза, которое может не только расширить диапазон вашего периферического зрения, но и странным образом также расширить прочие ощущения.

Тело движется в ответ на зрительные ориентиры

Рассмотрим способ, с помощью которого мы тестируем использование глаз путём «чтения проверочной таблицы»: Если вы можете прочесть таблицу (то есть, с определённого расстояния способны распознать знакомые очертания букв на строках), то ваши глаза в порядке.

Если нет, обращайтесь к доктору за очками. Конечно, ортодоксальный офтальмолог проведёт более всестороннее обследование, но большей частью он будет тестировать вашу способность читать.

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Глаза, вероятно, наиболее важные и вместе с тем наименее понятные из сенсорных органов человека.

Это всё, что касается зрения?

Сейчас найдены новые факты относительно того, что чтение (то есть распознавание запомненных ранее образов) — это только малая часть того, что делают глаза, и, с позиции хорошего использования тела и ума, оно является менее важным, чем другие функции глаз.

Что ещё делают глаза?

Для многих наших действий глаза — инициатор движения. В процессе ловли или удара по мячу, при проходе по забитой мебелью комнате, управлении машиной или самолетом, ходьбе на лыжах или занятиях боевыми искусствами, тело движется в ответ на зрительные ориентиры.

На самом деле, эта функция так важна, и я верю, что обеспечение движений тела — основная функция зрительной системы. Есть значимые доказательства того, что чтение и указанное другое использование глаз организовано различными подсистемами внутри зрительной системы. В редких случаях повреждений возможна работа одной подсистемы, даже если другая подсистема разрушена.

Доктор Карл Прибрам (Karl Pribram), нейропсихолог из университета Стэнфорд, описывает случаи того, что он называет «специфической слепотой», когда человек с повреждением центральной нервной системы, не может «видеть» объект (то есть, не может назвать его), но может указать на него.

Он назвал это инструментальным осознаванием в противоположность своего рода вербального осознавания, которое позволяет нам читать.

Рассмотрим два интересных использования глаз, которые большинство из нас испытывали, но мало кто осознавал:

Если вы ходили по городским улицам, вы почти наверняка ощущали «смену шага», которую тело, как кажется, делает почти автоматически, когда приближается к бордюру. Каким-то образом, на расстоянии 10 шагов от обочины, глаза судят, могут ли ступни быть расположены правильно, чтобы ступить на обочину, и если нет, ноги переходят на быстрые полшага, чтобы достичь правильного расположения.

Мы все делаем это, не задумываясь, но если вы обратите особое внимание, вы можете заметить, как делаете это. Также, если вы когда-то ехали верхом на лошади на неровной местности, вы должны были ощутить, как лошадь делает эту "смену шага", приближаясь к преграде.

В качестве другого примера, подумайте о ходьбе по комнате, полной мебели. Едва бросив взгляд, глаза замечают расположение мебели, и затем мы идём, не врезаясь ни во что. Это использование глаз сильно отличается от того, что мы делаем при чтении.

Это другое использование глаз очень важно для хорошего самочувствия человека и хорошего использования тела и ума вообще, но практически не осознаётся в нашем обществе.

Чтение считается таким важным — и правда, написанная информация это основа нашей культуры, — что служебно-вспомогательное использование глаз, фактически, игнорируется.

Если зрение не очень хорошее (то есть, мы не можем прочесть проверочную таблицу), мы носим очки, чтобы быть способными читать лучше, но это серьёзно ущемляет наше служебно-вспомогательное зрение.

Как мы увидим далее, обучение чтению без знания этой двойственной функции глаз, может привести к выключению этой двойной фукнции периферического зрения и последующему уменьшению способности двигаться в ответ на зрительные ориентиры.

Большая часть нашей способности двигаться, плюс наша способность реагировать на другие сенсорные сигналы, в результате страдает.



Если мы не способны читать из-за плохого зрения, мы всегда можем надеть очки. Но как насчёт улучшения служебно-вспомогательного использования глаз?

Если у нас проблемы с тем, чтобы отбить теннисный мячик, или мы постоянно врезаемся в мебель, что мы должны делать?

Очки, которые позволяют нам читать, на самом деле, делают объекты более близко расположенными, чем они есть, и мешают служебно-вспомогательному зрению, хотя громадная способность человека к обучению и адаптации, позволяет нам справляться с этим более-менее хорошо.

Вот простое, но удивительно эффективное, упражнение, на основе уроков «Осознавание через движение» метода Фельденкрайза и упражнений для глаз метода Бейтса, которое поможет улучшить служебно-вспомогательное использование глаз.

Для начала, снимите очки или контактные линзы.

Затем, определите доминантный глаз. Держите правый большой палец на расстоянии вытянутой руки и смотрите через него на некоторый объект по меньшей мере в 3 метрах от вас. Затем закрывайте и открывайте один глаз, затем другой. Когда вы открываете и закрываете доминантный глаз: большой палец, кажется, прыгает в одну сторону, наружу от линии к целевому объекту. Когда вы открываете и закрываете другой глаз, большой палец кажется стоящим неподвижно.

Большинство правшей также имеют правый доминантный глаз, то есть он используется для прицеливания в винтовку или для телескопа. Также, большинство левшей имеют ведущий левый глаз. Если доминантная рука и глаз у вас на противоположных сторонах тела, вас называют кросс-доминантным.

Чтобы начать упражнение, ложитесь на спину, ноги согнуты в коленях, обе стопы плоско стоят на полу, если вам это удобно. Закройте глаза и прикройте каждый из них ладонью соответствующей руки от света. Экспериментируйте с положением кистей. Если вы поместите мизинцы к носу, а первый сустав этого пальца (где палец подходит к ладони) попадёт на спинку носа, и позволите кончикам пальцев слегка перекрещиваться на лбу, вы обнаружите, что кисти устроены на лице так, будто эти части тела специально предназначены для этого.

Несколько минут отмечайте, что вы видите каждым глазом — или скорее, что не видите, так как свет в глаза не поступает. В особенности, сравните левое и правое поле зрения. Они простираются в стороны на равное расстояние? А вверх и вниз? Оба поля зрения одинаково черны?

Теперь встаньте, глядя на стену в трёх метрах от вас, и закройте не ведущий глаз (можете закрыть его повязкой). Начните поворачивать всё тело влево и вправо лёгким скручивающим движением. Поворачиваясь, представляйте, что есть что-то слева, что вы хотите увидеть, затем справа, затем слева и т.д. Поворачивайте глаза в сторону и позволяйте телу следовать за глазами, так чтобы глаза вели всё движение. Продолжайте и, обращая внимание на поле зрения, сканируйте тело. Начните со стоп, отмечая как давление смещается влево и вправо, когда вы поворачиваетесь; затем отметьте лодыжки, икры, колени, бедра, позвоночник, грудь, плечи, голову и глаза. Перемещение вашего внимания меняет движение? 3-4 минуты на это сканирование.

Теперь сместите весь свой вес на правую стопу и продолжайте поворачиваться влево и вправо, позволяя глазам вести движения. Снова сканируйте тело, от стоп к голове, отмечая, что вы видите. После нескольких минут, сместите вес на левую ногу и повторите весь процесс.

Продолжайте поворачиваться влево и вправо, теперь смещая вес на левую стопу при повороте налево, и на правую стопу при повороте направо. Затем, после нескольких минут, измените наоборот смещение веса: чтобы вес уходил на правую стопу при повороте налево, и на левую стопу при повороте направо. Не забывайте отмечать, что вы видите, поворачиваясь, и давать глазам вести движение. Остановитесь и отдохните минуту.

Теперь найдите объект прямо перед собой на уровне глаз, на расстоянии в 3 метра. Цветная кнопка идеально подойдёт. Продолжайте поворачиваться влево и вправо, как ранее, но теперь фиксируйте глаз на объекте, чтобы он оставался неподвижным. Это требование ограничит способность головы и тела поворачиваться.

Отметьте, как глаз остаётся на месте и голова поворачивается вокруг него — прямо противоположно способу обычного движения головы и глаз. Продолжайте поворачиваться влево и вправо и, поворачиваясь, начните выбирать объекты с краю, слева и справа, сверху и снизу, поля зрения. Глаз остаётся фиксированным на цели, когда вы это делаете. Вы должны обнаружить, что после нескольких минут, вы можете видеть довольно мало объектов без деталей. Продолжайте поворачиваться, отмечая всё поле зрения и сканируя тело от стоп к голове. Вы можете обнаружить, что довольно сложно обращать внимание на ощущения в теле и визуальные образы одновременно поначалу, но если вы будете упорны без напряжения, это может стать легко. Что ещё вы можете видеть, поворачиваясь? Как насчет вашего носа?

Продолжайте это движение и смещайте вес на правую стопу, как ранее, на несколько минут, и затем на левую стопу. Затем смещайте вес направо, качаясь вправо, и налево, качаясь влево. Наконец, смещайте вес вправо, качаясь налево, и влево, качаясь направо, всё время сохраняя глаз зафиксированным на цели и сканируя тело своим вниманием.

Отметьте, как это специфическое движение, позволяет вам двигать глазные мышцы и остальное тело, в то же время сохраняя постоянный зрительный образ. Это позволяет вам проверять и улучшать использование периферического зрения при движении. Вы можете обнаружить, что это очень отличается от статичной проверки, которую вы можете сделать, когда кто-то колеблет светящийся или цветной объект в одну сторону, пока вы стоите неподвижно и смотрите прямо вперёд.

Теперь расслабьте глаза и качайтесь влево и вправо самым простым способом, как в начале. Отметьте, как увеличился угол поворота тела. Можете ощутить, что изменилось в вашем теле, что позволяет вам поворачиваться дальше без увеличения усилия? Снова остановитесь и отдохните.

Возобновите поворот влево и вправо, но теперь фиксируйте и голову, и глаз на цели. Голова и глаз остаются неподвижными, а тело поворачивается влево и вправо под ними. Снова обратите внимание на всё поле зрения, отмечая объекты с краю, и медленно сканируйте тело. После нескольких минут сместите вес на правую стопу, затем на левую стопу, и затем налево и направо двумя способами, которые вы изучили.

Если вы внимательно обратите внимание на себя, то будете способны обнаружить интересную связь между осознаванием периферического поля зрения и чем-то, что происходит у вас в уме. Что происходит, когда вы забываете о периферическом поле зрения, и затем, когда вы вспоминаете и обращаете на него внимание снова? Можете вы отметить изменение в слухе, когда делаете это?

Расслабьте голову и глаза и позвольте всему поворачиваться влево и вправо, как ранее. Отметьте, как угол поворота ещё больше увеличился.

Лягте на спину, закройте глаза и покройте их ладонями. Сравните левое и правое поле зрения и отметьте большую разницу в покрытом зрении глаза, который вы сохраняли открытым, с глазом, который вы закрывали. Какой глаз лучше чувствует себя? Откройте глаза и осмотритесь. Что вы видите? Теперь встаньте, закройте доминантный глаз и проделайте всё упражнение снова сначала. Старайтесь делать всё так, чтобы по времени всё упражнение заняло примерно 45-60 минут.

Когда закончите, встаньте и посмотрите вокруг. Обращайте внимание не только на то, что вы видите, но и на ощущения в самих глазах, и на мышцы лица вокруг глаз. Посмотрите в зеркало. Как выглядит ваше лицо?

Если вы носите очки или линзы, наденьте их, сравните ощущения вокруг глаз. Как это ощущается теперь?

Подумайте о том, как маленький ребенок учится читать.

Его родители, или учителя, говорили ему, что есть кое-что, что он должен научиться делать, и, вероятно, его естественное любопытство было задето.

Взрослые проводят много часов, читая книги, журналы и газеты; они приходят со странными историями — и проводят много часов, рассуждая между собой о том, что прочитали. Как замечательно должно быть уметь читать!

С книгой в руке ребенок начинает стараться связать незнакомые образы букв с определёнными звуками. Это не так просто, и он концентрируется, фокусируя всё своё внимание на буквах, отметая все мешающие периферические зрительные ощущения, звуки...

Концентрироваться так — очень важный навык, но возможно застрять, когда всё внимание сосредоточено в одной точке, и забыть, что внимание можно расширить.

Один из механизмов сужения внимания — выключение периферического зрения, и это может ассоциироваться с выключением звуков и также ощущений от тела.

Так, если вы обратите внимание на упражнение выше, вы будете способны заметить, что слух "раскрывается", когда вы осознаёте периферическое зрение.

Когда вы начинаете ощущать это улучшенное использование глаз, вы можете попробовать его в разных ситуациях — когда подписываете чек, идёте на прогулку, в кино или в шумный ресторан. Эффект может быть поразительным.

Со временем, если вы активно занимаетесь спортом, вы начнёте замечать, что вы можете привносить и туда улучшенное применение глаз.

Многие люди приходят к ассоциированию идеи концентрации или «попытки концентрироваться» с этим сужением зрительного внимания: на спортивном поле и когда «пытаются концентрироваться на игре», они заглушают большинство зрительных сигналов — и, в особенности, периферическое зрительное поле, которое является частью зрения, вроде бы наиболее связанной с игрой.

Чем больше они стараются, тем больше ограничивают свои ощущения, и тем хуже становится их игра. Это разочаровывающая ситуация, по меньшей мере.

Однако, когда вы начинаете ясно осознавать ощущение этого процесса и как он влияет на вашу жизнь, можно довольно легко начать поворачивать его вспять понемногу.

Вознаграждение в улучшении зрения, лёгкости движений и общем самочувствии, безусловно, стоит того. опубликовано econet

Автор: Джек Хэгги

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