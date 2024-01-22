Простые техники, которые вернут молодость ГЛАЗАМ

Если регулярно проводить процедуры, улучшается кровоснабжение, наступает расслабление, могут даже пройти головные боли, которые вызваны перенапряжением мышц в глазу.

Можно лечиться с помощью различных медикаментов или прибегать к помощи народных средств, которые могут вызывать множество побочных реакций, таких как зуд, покраснение и т. п. При этом одним из самых безопасных методов лечения является массаж.

Что делать, чтобы улучшить зрение

Массаж позволяет в довольно быстрые сроки нормализовать зрение или облегчить неприятные симптомы от неблагоприятных условий, которые как-то повлияли на глаза.

Часто его применяют после каких-либо болезней или операций, как часть процесса реабилитации.

Если регулярно проводить процедуры, улучшается кровоснабжение, наступает расслабление, могут даже пройти головные боли, которые вызваны перенапряжением мышц в глазу.

Снимается усталость, накопившаяся за день, особенно это касается людей, которые привыкли проводить много времени за компьютером или выполнением точной работы, требующей сосредоточенности.

Кожа становится эластичнее, пропадают маленькие морщинки, синяки под глазами, лицо принимает более здоровый вид. Но это далеко не вся польза массажа - он может способствовать и улучшению зрения.

На следующей картинке видны точки, стимуляция которых поможет справиться с определёнными нарушениями в работе нашего тела:

Массаж от близорукости

Сейчас можно заметить рост числа людей, страдающих от близорукости. Это заболевание передается генетически и проявляется не в одном поколении.

Зачастую близорукость дает о себе знать еще в детском возрасте. При таком виде нарушения зрения хорошо помогает точечный массаж, причем не только тем, у кого уже имеется заболевание.

Он рекомендован и для тех, кто предрасположен к нему. При выполнении этой техники массажа не бывает неприятных ощущений, напротив - он приятен, что немаловажно, если воздействие происходит на ребенка.

За счет такого массажа происходит значительный приток крови к глазу, снимается усталость и улучшается само зрение.

Как выполнять точечный массаж

Находим точку №1

Она находится на внутренней стороне запястья (хотя она и не непосредственно рядом с глазом, взаимодействие этой точки с глазами отмечено специалистами), надавливаем на нее большим пальцем.

Должно появиться слегка болезненное ощущение. После этого перестаем надавливать и приступаем к поглаживанию этого места большим пальцем, не отрывая его от кожи запястья, 2 минуты на 1 руке и 2 минуты на другой.

Переходим на точку №2.

Она находится на переходе от шеи к затылку. С двух сторон, одновременно двумя руками находим эти две точки и массируем их подушечками пальцев тоже 2 минуты.

Далее точка № 3.

Точка находится около внутреннего краешка глаза ближе к переносице. С обоих сторон прикладываем подушечки пальцев одновременно к обоим сторонам носа и массируем 1 минуту.

Точка № 4

Располагается под глазом прямо посередине. Массировать ее необходимо подушечкой одного пальца на протяжении 1 минуты.

Точка № 5.

Она лежит с наружной стороны глаза ближе к виску, а вот точка № 6 находится рядом с ней, но немного выше на конце брови. Массировать их необходимо по очереди одновременно с обоих сторон по 1 минуте.

Весь массаж занимает не более 10 минут. Курс такого массажа - 10 дней, взрослым следует выполнять процедуру 2 раза в день, а детям - 1 раз. Затем делается перерыв, после которого курс можно повторять.

Массаж при дальнозоркости

Дальнозоркость - заболевание глаз, при котором нет возможности сфокусировать взгляд на предмете, который находится вблизи.

Так же, как и близорукость, может передаваться по наследству и проявляется в старшем возрасте, в большинстве случаев. При таком дефекте зрения тоже эффективна методика точечного массажа.

При дальнозоркости рекомендуется также использовать массаж глаз. Чтобы его выполнять, не нужно иметь каких-то специальных навыков, он легко делается самостоятельно в домашних условиях.

Все точки парные и массировать их необходимо кончиками пальцев одновременно. Перед тем, как начать массаж, нужно удобно сесть и расслабиться.

1 пара точек находится на внешней стороны запястий.

Эту точку называют «Внутренние ворота». Прикладываете 3 пальца (как на картинке) и находите точку. Массировать надо на каждой руке по 1 минуте. При надавливании должны появиться легкие болезненные ощущения.

2 пара точек находится на внешних уголках глаза.

Здесь надо делать подушечками пальцев круговые движения на протяжении 2 минут. Главное - не сильно надавливать и не оттягивать кожу.

3 пара точек находится над глазами ближе к бровям.

Движения в этой точке должны быть не круговыми, а поглаживающими, от одного уголка глаза до другого.

Хотя массаж и хорошо работает сам по себе, он гораздо эффективней в комплексе с упражнениями. Перед тем, как использовать массаж при дальнозоркости, рекомендуется проконсультироваться с врачом, так как она бывает разных степеней, и не всегда он окажет достаточное воздействие. опубликовано econet

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