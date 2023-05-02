Гормон голода ГРЕЛИН — один из мощнейших антидепрессантов

Самый простой и безопасный способ улучшить свое настроение - есть реже и использовать периодическое пищевое воздержание (фастинг, пост, разгрузка).

Много говорится о пользе пищевого воздержания для физического здоровья, но самым заметным для вас будет улучшение своего психологического состояния.

Я практикую пищевое воздержание, пожалуй, именно с этой целью. Метаболические гормоны лептин и инсулин очень тесно связаны с работой дофаминовой системы мозга. Когда вы вкусно и много едите, их уровень поднимается и стимулирует выделение дофамина.

Дофамин и чувствительность к инсулину

Особенно сильно на выделение лептина действуют углеводы. Научно установлено, что прямая стимуляция гипоталамуса лептином вызывает повышение уровня дофамина на 40% и увеличивает активность транскрипции гена дофамина в 2,5 раза!

Вы чувствуете себя превосходно, ведь еда – это самый доступный и самый дешевый из всех стимуляторов. Даже крысы, которым предоставлен выбор между сахаром и кокаином, в конечном счет выбирают сахар. Поэтому, так устойчиво заблуждение о дробном питании – это приятно. Чем чаще вы закидываетесь едой, тем больше выделятеся дофамина и тем лучше вы себя чувствуете. А еще и гормона голода грелина вырабатывается меньше. Звучит прекрасно, да?

Но это работает лишь на краткосрочном периоде.

В долгосрочной перспективе частая и массивная стимуляция выделения инсулина и лептина едой приводит к снижению чувствительности к этим гормонам. Формируется лептинорезистентность и инсулинорезистентность, когда количество рецепторов к этим гормонам уменьшается.

С уменьшением гормонов падает и дофаминовый отклик и человек начинает есть больше для достижения того же эффекта. Повышенный базальный уровень инсулина блокирует дофаминовые нейроны в VTA и снижает освобождение дофамина в прилежащем ядре.

Доказано, что инсулинорезистентность сязана со сниженным уровнем дофамина в мозге (как у наркоманов), при диабете уровень еще ниже. Даже у здоровых людей чувствительность к инсулино четко связана с уровнем дофамина в мозге.

Рецепт простой: повышение чувствительности к инсулину – это дорога к отличному настроению без наркотиков))

Самый простой способ улучшить чувствительность к инсулину – это есть меньше продуктов с гликемической нагрузкой, есть реже и использовать периодическое пищевое воздержание (фастинг, пост, разгрузка).

Кроме всего прочего, это самый простой и безопасный способ улучшить свое настроение.

Чувство голода связано с выделением гормона голода грелина и это прекрасно. Это прекрасно тем, что этот гормон – один из мощнейших антидепрессантов. Кроме этого, он улучшает работу дофаминовой системы и вызывает подъем дофамина.

При пищевом воздержании увеличивается количество рецепторов к дофамину, что улучшает вашу чувствительность к наградам.

Мозг начинает работать лучше еще и по другой причине: периферическая инсулинорезистентность как правило коррелирует с мозговой.

Это значит, что чем выше ваша чувствительность к инсулину, тем лучше ваш мозг обеспечен глюкозой. Улучшение чувствительности к инсулину может помочь в лечении многих психологических и психиатрических расстройств.

Также гормон голода грелин прекрасно защищает от депрессии и симптомов, вызванных напряжением, благодаря стимуляции нейрогенеза (образование новых нейронов) в гиппокампе. Отдельная история связана с тревожностью.

Установлено, что лептин действует на дофаминовыенейроны вентральной тегментальной области (VTA).

Активность этого участка связана с удовлетворенностью, расслабленностью и эйфорией. От (VTA) отходят отростки в миндалину и подавляют ее активность.

При низком уровне дофамина миндалина становится более активна и это проявляется в росте тревожности. При лептинорезистентности, вызванной перееданием и частыми перекусами, будет возрастать уровень тревожности.

Какие выводы можно сделать?

Правильный режим питание – это мощный способ влияние не только на физическое здоровье, но и на психическое.

Наша энергичность, креативность, мотивация зависят от работы дофаминовой системы.

Небольшие регулярные посты, режим питания в 2-3 приема пищи, уменьшение гликемической нагрузки, физическая активность, закаливание – все меры улучшения чувствительности к инсулину, позволяют и улучшить наше ментальное здоровье естественным и эффективным способом! опубликовано econet

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