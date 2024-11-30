Простые дыхательные упражнения для лечения воспалений и лихорадок

Тот, кто делает это упражнение, никогда не заболеет воспалением легких и туберкулезом — ведь верхушки легких при таком дыхании получают достаточное количество кислорода и жизненной силы

С помощью дыхательных упражнений человек может повлиять на свой организм, оздоравливая его.

Дыхательные упражнения

Упражнения дыхательной гимнастики достаточно эффективные, но выполнять их нужно правильно, чтобы получить желаемый эффект.

Лечение легких и дыхательных путей

Исходное положение: сесть по-турецки, или в позу лотоса, или просто на стул, как вам удобнее.

Положите руки на колени. Закройте глаза.

Сделайте очень медленный, плавный, спокойный вдох, при этом расслабляя мышцы живота. Затем без задержки дыхания сделайте очень резкий, сильный выдох, толчком, при этом резко сократив мышцы живота так, чтобы живот втянулся, притянувшись как можно ближе к позвоночнику. Сделайте 10 таких вдохов и выдохов.

В течение недели ежедневно делайте по 10 таких вдохов и выдохов. На следующей неделе прибавьте еще 10 вдохов и выдохов, затем каждую неделю прибавляйте по десять вдохов и выдохов до тех пор, пока их количество не достигнет 120. Это максимальное количество вдохов и выдохов, которое можно делать в этом упражнении.

Упражнение снимает спазмы бронхов, облегчает приступы астмы, прочищает носовые проходы.

Тот, кто делает это упражнение, никогда не заболеет воспалением легких и туберкулезом — ведь верхушки легких при таком дыхании получают достаточное количество кислорода и жизненной силы, а потому там не образуется застоя и не создается благоприятных условий для размножения туберкулезных бацилл.

Больные чахоткой могут быть излечены этим упражнением. Приходит в норму также и работа сердца.

Лечение головной боли, ревматизма и невралгии

Исходное положение: сесть, как вам удобно, закрыть глаза.

Соедините вместе мизинец и безымянный палец правой руки и прижмите ими левую ноздрю.

Медленно, спокойно, беззвучно, не напрягаясь, вдохните воздух правой ноздрей так, чтобы это не вызывало у вас никакого дискомфорта.

Затем, не отпуская пальцев от левой ноздри, зажмите правую ноздрю большим пальцем той же руки, опустите подбородок, плотно прижав его к груди, и задержите дыхание на столько времени, на сколько сможете.

Когда терпеть будет уже невмоготу, отпустите пальцы от левой ноздри и выдохните очень тихо и медленно через нее, поднимая при этом голову. Большой палец по-прежнему закрывает правую ноздрю.

Постепенно увеличивайте продолжительность задержки дыхания.

Это упражнение исцеляет также от других видов боли, если она имеет нервное происхождение, а также от насморка и уничтожает болезнетворные микроорганизмы в лобных пазухах.

Лечение болезней сердца

Исходное положение: сесть как вам удобно.

Плотно закрыв рот, медленно вдыхайте через обе ноздри, плавно, спокойно и ровно, представляя себе, как воздух заполняет все пространство внутри груди от горла до сердца. Грудь при этом расправляется. Во время вдоха представьте, что воздух в грудь втягиваете не носом, а горлом. При том, что ваш рот закрыт, в вашем горле может возникнуть некоторый слегка шипящий звук. Этот звук должен быть негромким, однотонным и достаточно продолжительным.

Вдохнув, задержите дыхание настолько, насколько вы сможете выдержать, не испытывая большого дискомфорта.

Затем закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки и выдыхайте через левую ноздрю.

Дышите так столько времени, сколько это покажется для вас комфортным.

Это упражнение исцеляет также от всех болезней, вызванных недостаточным потреблением кислорода.





Лечение воспалений и лихорадок

Исходное положение: немного высунуть язык и свернуть его трубочкой.

Втяните воздух через рот так, чтобы раздался шипящий звук.

Задержите дыхание настолько, насколько сможете, чтобы не ощущать дискомфорта. Медленно выдохните воздух через нос, через обе ноздри одновременно.

Выполняйте упражнение утром 15- 20 раз.

Это упражнение очищает кровь. Тот, кто выполняет его регулярно, становится нечувствителен к действию ядов и даже к укусам змеи.

Лечение болезней нервов

Обычно люди дышат слишком часто и неритмично. Это лишь способствует нервному перевозбуждению.

Исходное положение: сесть, как вам удобно. Дышите так, как дышите обычно, и считайте вдохи.

Постепенно замедляйте дыхание, доведя до 8-12 вдохов в минуту.

Продолжая дышать так, считайте до 8 на вдохе и до 8 на выдохе, добиваясь, чтобы вдох и выдох были одинаковой продолжительности.

Такое дыхание приводит к гармонии все тело человека и успокаивает его нервы. Вы почувствуете себя отдохнувшим и успокоенным. Все, что кипело внутри и разрывало вас на части, неожиданно уляжется и успокоится, и все неконтролируемые ранее импульсы подчинятся вам.

Лечение желудка и кишечника

Исходное положение: сесть, как вам удобно.

Закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки и очень медленно вдохните через левую ноздрю.

Затем закройте и левую ноздрю сомкнутыми подушечками мизинца и безымянного пальца правой руки.

Задерживайте воздух так долго, как сможете, пока это не причиняет вам больших неудобств. Следите, чтобы во время задержки дыхания легкие остановили свое движение.

Теперь отпустите большой палец и очень медленно выдохните.

Снова вдохните через правую ноздрю, снова закройте ее большим пальцем и снова задержите дыхание. Затем отпустите безымянный палец и мизинец от левой ноздри и медленно выдохните через левую ноздрю.

Сделайте 10 таких упражнений утром и 10 вечером. Со следующего дня увеличьте количество упражнений на одно, и так до 20, а по желанию и больше. При вдохе представляйте себе, что в вас входит здоровье, любовь, радость, при выдохе представляйте, как из вас выходит зло, болезнь и все прочие плохие качества.

Это упражнение быстро очищает энергию, улучшает пищеварение и аппетит и хорошо помогает при многих заболеваниях. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet