Как сохранить здоровье зубов: 8 советов восточной медицины

Согласно Аюрведе зубы – это зеркало всего организма. С помощью простых натуральных средств можно сохранить здоровье полости рта и излечить многие заболевания зубов и десен, связанные с инфекциями и воспалениями.

Согласно Аюрведе зубы – это зеркало всего организма. С помощью простых натуральных средств можно сохранить здоровье полости рта и излечить многие заболевания зубов и десен, связанные с инфекциями и воспалениями.

Аюрведа: правила для здоровья зубов

Заболевания зубов нередко обусловлены недостаточностью кальция, магния и цинка. Чтобы устранить недостаточность и в целях профилактики:

1. Каждое утро съедайте, хорошенько прожевав, горсть богатых кальцием белых семян кунжута (можно предварительно замочить их на ночь в воде). После этого разотрите по зубам остатки семян, очищая и полируя зубы.

2. Массаж десен.

Сделать зубы более здоровыми и красивыми можно ежедневно массируя десны кунжутным маслом.

Наберите полный рот теплого кунжутного масла и "погоняйте" его из стороны в стороны в течение 2 - 3 минут, но не глотайте.

Выплюньте масло и мягкими движениями помассируйте десны указательным пальцем. Это прекрасная профилактическая мера против пародонтоза, инфекции и кариеса.

3. Зубной порошок из трав.

В Аюрведе для очистки зубов используются горьковатые и вяжущие травы. В состав такого порошка входит 20-30 натуральных компонентов.

4. Масло чайного дерева.

При пародонтозе, когда обнажаются корни зубов, а чувствительность зубов к теплу и холоду указывает на наличие бактериальной инфекции, полезно смазывать десны маслом чайного дерева.

Смочите чистую зубную щетку и нанесите на щетину несколько капель масла чайного дерева. Почистите зубы и потом ватным тампоном нанесите немного масла чайного дерева на обнаженные корни зубов.

Такая обработка поможет остановить дальнейшее развитие инфекции и уменьшит или устранит чувствительность к теплу и холоду.

Нанесите несколько капель масла чайного дерева и на зубную нить.

Нить проникает в более глубокие очаги инфекции, до которых не достает зубная щетка. (Можно купить и готовую зубную нить, обработанную маслом чайного дерева).

5. Тщательно пережевывайте пищу.

В Аюрведе подчеркивается важность тщательного пережевывания пищи. Это не только помогает процессу пищеварения, но и способствует улучшению кровоснабжения десен.

6. Инжир.

Для укрепления зубов и десен полезно ежедневно съедать, хорошенько прожевав, несколько плодов инжира.

7. Постучите зубами.

Постучите нижними зубами о верхние 5 - 6 раз, почти стискивая их, - однако осторожно, чтобы не повредить эмаль. Считается, что это стимулирует энергетические меридианы, связанные с зубами.

8. Избегайте фторирования зубов и применения фторсодержащих зубных паст.

Также лучше исключить из ухода за зубами ополаскиватели для полости рта. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet