Здоровые почки: 5 натуральных средств, которые позволят растворить камни

Существуют натуральные средства, целебные свойства которых помогают растворять камни в почках

Почки играют важную роль в жизни каждого из нас. Именно эти органы отвечают за очищение нашей крови от токсинов, которые в дальнейшем удаляются вместе с мочой.

Качество работы почек влияет на здоровье других важных органов. Таким образом, наше общее здоровье и качество жизни напрямую зависят от того, в каком состоянии находятся наши почки.

Основная проблема состоит в том, что зачастую большое количество токсинов и обезвоживание приводят к нарушениям в работе почек и вызывают развитие заболеваний.

Из-за этого почкам становится труднее очищаться от минералов и белков, задерживающихся в их тканях. Со временем из таких отложений формируются камни.

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Камни в почках представляют собой небольшие твёрдые кристаллы, которые из-за своего размера способны закупоривать мочевыводящие пути и вызывать неприятные симптомы.

Своевременно назначенное лечение играет решающую роль в профилактике осложнений, поэтому при подозрении наличия камней в почках необходимо как можно скорее обратиться к медицинскому специалисту для обследования.

Хорошая новость состоит в том, что существуют натуральные средства, целебные свойства которых помогают растворять камни в почках. Это позволяет нам избегать приёма агрессивных медицинских препаратов.

5 лучших натуральных средствах при лечении почечнокаменной болезни

1. Лимон и яблочный уксус

Сочетание лимона и яблочного уксуса позволяет получить ощелачивающее средство, которое не только очищает кровь, но и помогает растворять имеющиеся в почках камни.

Это средство содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, благодаря которым нам удаётся наладить работу почек и улучшить выработку мочи. Все это способствует очищению мочевыводящих путей.

Ингредиенты:

сок половинки лимона

1 стакан тёплой воды (200 мл.)

1 столовая ложка органически чистого яблочного уксуса (10 мл.)

Приготовление:

Добавь в стакан воды лимонный сок и яблочный уксус. Хорошо перемешай ингредиенты.

Как его принимать?

Пить такой напиток необходимо натощак на протяжении как минимум 3 недель подряд.

2. Отвар семян сельдерея

Семена сельдерея хорошо известны своими мочегонными свойствами. Это означает, что их можно использовать для очищения почек и удаления камней.

Они содержат питательные вещества, которые укрепляют здоровье почек, способствуют выведению токсинов и минеральных солей.

Ингредиенты:

1 стакан воды (200 мл.)

1 чайная ложка семян сельдерея (5 г.)

Приготовление:

Доведи до кипения воду. Как только она закипит, добавь семена сельдерея.

Накрой кастрюлю крышкой и дай напитку настояться 15 минут. После этого его необходимо процедить.

Как его пить?

Пей отвар семян сельдерея каждое утро натощак. Курс лечения составляет 1 месяц.

При желании можешь пить его до 2-3 раз в день.

3. Настой листьев авокадо

Листья авокадо являются прекрасным источником антиоксидантов и отличаются противовоспалительными свойствами.

Это средство стимулирует выведение токсинов, делая таким образом лечение камней в почках более эффективным.

Ингредиенты:

3 листа авокадо

1 стакан воды (200 мл.)

Приготовление:

Залей листья авокадо стаканом кипящей воды и дай напитку настояться 15-20 минут.

Когда настой слегка остынет, процеди его и выпей.

Как его пить?

Рекомендуется пить такой напиток поздним утром на протяжении трёх недель подряд.

4. Сок из яблока и огурца

Сок из яблока и огурца не только благотворно воздействует на наше пищеварение, но и способствует расщеплению камней в почках.

Такой сок содержит большое количество диетической клетчатки и антиоксидантов. Благодаря им нам удаётся очистить мочевыводящие пути от минеральных солей и шлаков, а вместе с этим и растворить камни.

Ингредиенты:

5 яблок

1/2 огурца

Приготовление:

Приготовь свежевыжатый сок из яблок и огурца. Выпей его сразу же после получения.

Как его пить?

Пей сок каждое утро натощак в течение одного месяца.

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5. Чай из кукурузных рылец

Хотя многие из нас выбрасывают кукурузные рыльца, очищая от них початки кукурузы, они очень полезны для нашего здоровья.

Так, кукурузные волоски отличаются мочегонными и противовоспалительными свойствами, благодаря которым нам быстрее удаётся очистить почки от камней.

Ингредиенты:

рыльца 7 початков кукурузы

2 стакана воды (400 мл.)

Приготовление:

Положи кукурузные рыльца в кастрюлю, добавь два стакана воды и готовь отвар на медленном огне в течение 10 минут.

После этого необходимо дать чаю настояться.

Как его пить?

Рекомендуется выпивать первый стакан напитка натощак, в второй — во второй половине дня.

Продолжительность курса составляет 3-4 недели.

Предложенные натуральные средства рассчитаны на лечение камней небольшого размера.

Если камни в почках продолжают тебя беспокоить и вызывают другие проблемы со здоровьем, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.опубликовано econet

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