Как взять гормоны под контроль и похудеть

Важно! У каждого из нас есть индивидуальный метаболический профиль, и единственное, что может повлиять на него, — гормоны. Однако, несмотря на это, контролировать аппетит и, соответственно, вес возможно.

Гормоны — своего рода команда «генеральных директоров» нашего организма, контролирующих все без исключения — сексуальную жизнь, стрессы и работу иммунной системы. Точно так же они влияют на наш вес и аппетит.

Когда вы решили съесть десерт, вы не проявили слабость, а лишь повиновались их команде.

Гормоны и лишний вес

Скажем, вы едите пончик. Вы уверены, что заслужили подобную поблажку в питании, ведь рабочий день был тяжелым и не без стрессов. Казалось бы, быстрые углеводы — именно то, что способно ослабить ваши переживания.

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Но… последняя крошка сахарной пудры подобрана, а желанное облегчение так и не наступает. Вы тянетесь за добавкой…

Увы, подобная сладкая «пилюля» — настоящий «коктейль Молотова» для вашей гормональной системы.

"Мероприятия, рекомендуемые современной медициной с целью борьбы с преждевременным старением и сцепленными с ним болезнями, направлены против избыточного накопления жира и против его избыточного использования как топлива. Именно поэтому все сводится к борьбе с перееданием, низкой физической активностью, стрессом", — говорит ВЛАДИМИР ДИЛЬМАН, профессор, врач-диетолог.

"Существует по меньшей мере 40 химических веществ в организме, контролирующих наш аппетит, — объясняет РОБЕРТ ГРИН, директор Медицинского института в Сакраменто. — Но есть и хорошая новость: разработаны стратегии управления, которые помогут избежать увеличения веса и даже похудеть".

Эстроген и прогестерон



После овуляции уровень прогестерона (женского гормона, отвечающего за подготовку тела к беременности) увеличивается. В этот период организм нуждается в большем количестве калорий.

За неделю до этого уровень эстрогена — репродуктивного гормона — понижается, как и уровень гормонов «настроения» — допамина и серотонина, которые, как известно, ищут «подпитку» в тарелке с картофельным пюре или десерте.

Важно! С возрастом производство этих гормонов снижается, что заставляет нас переедать. А увеличение веса, в свою очередь, влияет на выработку гормонов.

Инсулин

Последние международные исследования доказывают, что калорийность рациона — не единственная сила, довлеющая над вашим весом.

Доктор МАЙКЛ АЗИЗ, директор Midtown Integrative Medicine in New York City, считает, что любая диета потерпит неудачу, если вы не контролируете уровень инсулина в крови:

«Это кажется парадоксальным, но уровень инсулина важнее калорийности блюд: если происходит его выброс, вы чувствуете себя более голодными и, как результат, едите больше обычного. Сила воли не работает, когда уровень инсулина подскакивает…»

Важно! У каждого из нас есть индивидуальный метаболический профиль, и единственное, что может повлиять на него, — гормоны. Однако, несмотря на это, контролировать аппетит и, соответственно, вес возможно. Так, научно доказано: диеты с повышенным содержанием белка и клетчатки при общем снижении количества потребляемых углеводов помогают достичь эндокринного баланса.

Кортизол

Этот гормон отвечает за мобилизацию защитных функций организма. В случае стресса начинается повышенное производство кортизола, под действием которого активизируется деятельность сердечной мышцы, улучшается работа головного мозга.

Но излишки кортизола приводят к усилению аппетита и тяге к углеводистой пище, а также к увеличению жировой прослойки в области живота.

«При повышенной выработке кортизола организм нуждается именно в жирной и углеводис-той пище, — комментирует ЭЛИССА ЭПЕЛЬ, профессор University of California. — Вы удивитесь, но во время стресса подобная пища — один из способов выживания организма».

Важно! Выработка кортизола регулируется сном. Недосып, даже незначительный, может привести к скачку гормона.

На десерт

Противостоять искушению съесть кусочек сладкого пирога невозможно! Однако есть способы перехитрить свой организм.

Ешьте сладкое после клетчатки. В этом случае тело будет перерабатывать сахар медленнее — это позволит избежать гормональных скачков.

Ешьте медленно. Исследование американских ученых доказало, что скорость поедания влияет на уровень инсулина!

Был проведен эксперимент: группа участников съедала порцию мороженого за 5 и 30 минут. У испытуемых измеряли уровень инсулина и гормонов прямой кишки до, во время и после трапезы. При неспешном приеме пищи у испытуемых был выше уровень гормонов пептид-1 и пептид YY, отвечающих за насыщение.

Лептин и грелин

Лептин сигнализирует нам о наступлении насыщения.

Его антагонист грелин (единственный гормон голода, идентифицированный на сегодняшний день) противодействует лептину и другим гормонам, «сообщая» телу, что пришло время подкрепиться.

К сожалению, пока не изучены механизмы влияния на эту «парочку».

Недавнее исследование показало, что эти гормоны отвечают не только за наше «гомеостатическое» кормление (для энергии — то есть питание как способ выживания), но и за «гедоническое» (для удовольствия).

Исследование 2009 года, проведенное University of Texas Southwestern Medical Center, подтвердило, что грелин может «заставить» вас продолжать трапезу, и вы закажете вторую порцию десерта, даже если уже сыты.

Проводимые университетскими учеными опыты на мышах показали, что под действием грелина грызуны продолжали подходить к контейнеру с жирной пищей и есть, тогда как их сородичи, которым не вводился дополнительно этот гормон, отказывались от любой еды.

Важно! «Поведение человека, связанное с аппетитом, сложно поддается анализу, — говорит ДЖЕФФРИ ЗИГМЕН, доктор медицины. — Но опыты на мышах дают основания предполагать, что действие гормона грелина на людей сходно. Никто не знает, почему уровень грелина возрастает при стрессе».

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Гормон роста

Соматропин (или ГР) вырабатывается гипофизом и необходим для нормального физического развития ребенка. Но после 20 лет его производство уменьшается со скоростью 14% в десятилетие.

Однако этот гормон играет огромную роль в липидном обмене. Он не просто помогает утилизировать жир — он позволяет нам поддерживать великолепную форму и быть более энергичными.

Кроме того, соматропин является антагонистом инсулина. Из этого следует, что нехватка этого гормона приводит к проблемам с весом.

Два эксперимента, проведенные доктором Дэвидом Клеммонсом, главой отделения эндокринологии University of North Carolina, доказали, что гормон роста в комбинации с диетой ускоряет снижение веса.

Важно! Вы должны обеспечить себя достаточным количеством сна — доказано, что во время ночного отдыха в разы увеличивается выработка гормонов роста.

«Именно в период ночного отдыха синтез гормонов роста усиливается в несколько раз. Пик секреции наступает через 90 минут после засыпания, поэтому первые два часа сна самые плодотворные. Стимулировать синтез гормонов роста можно и путем приема некоторых аминокислот, а также витаминов и микроэлементов…», — комментирует Владимир Дильман.

Одними из самых популярных аминокислотных добавок являются орнитин и аргинин, а витамины С и группы В в сочетании с калием, магнием и кальцием могут в значительной степени повысить эффективность их действия.

Атака на гормоны

И хотя пока не найдены те чудо-продукты и тактики поведения, которые могли бы контролировать наш гормональный фон, у нас есть возможность создать для них «благоприятную» среду, в которой они будут трудиться без перебоев, тем самым не мешая нам следить за своим весом.

Ешьте цельнозерновые продукты. «Цельные зерна и богатые клетчаткой овощи и фрукты, как и ненасыщенные жиры, перевариваются и усваиваются значительно дольше. Это убережет вас от перееданий», — комментирует диетолог-эндокринолог ЭЛИС ЧАНГ.

Занимайтесь фитнесом. Идеальный режим — занятия 5 раз в неделю. Именно такой график поможет взять гормоны «под уздцы».Но это не значит, что вы должны потеть в фитнес-зале. Ищите свои виды активности. Фитнес влияет на выработку кортизола.

Контролируйте стресс. Исследования показывают, что люди, которые практикуют физические упражнения, склонны набирать меньше веса. Люди средних лет, которые занимались фитнесом, набрали меньше веса за последующий 10-летний период, чем те, кто этого не делает.

Высыпайтесь. Исследование ученых University of Wisconsin-Madison показало: у тех, кто спал мало, был более низкий уровень лептина и более высокий — грелина, что приводило к перееданиям. Всего три дня недосыпа резко увеличивают выработку инсулина!

Научитесь радоваться жизни. «Положительные эмоции и радость, получаемые вами даже по незначительным поводам, помогут вам есть меньше», — считает Элис Чанг. Хотите получать удовольствие от жизни? Найдите те занятия, которые приносят вам радость.опубликовано econet

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