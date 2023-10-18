Упражнение НИШИ, которое поможет НЕ стареть

Освоив полное дыхание, вы уже не захотите возвращаться к своему доселе привычному способу дыхания. При этом способе дыхания у вас не будет нужды совершать все те ошибки дыхания, что свойственны большинству людей.

Знаменитая Система здоровья Кацудзо Ниши — это не просто комплекс правил и упражнений, это целая философия. Элементы древнегреческих и древнеегипетских медицинских практик, методов тибетской, китайской, филиппинской медицины были объединены японским ученым в целостную, законченную, самодостаточную систему, суть которой — жизнь согласно законам природы. Эта cистема поистине чудодейственна, но овладеть ею может каждый.

Полное дыхание — основа основ для исцеления. И на этой основе мы можем строить фундамент своего здоровья. Тот, кто освоил полное дыхание и достиг определенного улучшения своей энергии, тот уже в большой степени стал хозяином жизненной силы ки, тот уже пробудил в себе целительную силу.

Мы можем научиться вместе с правильным дыханием сознательно направлять ки в больные органы и исцелять их.

Кацудзо Ниши: упражнение "Полное дыхание"

Исходное положение: встать так, чтобы спина была прямой.

Сделайте медленный спокойный вдох, стараясь не тянуть воздух с шумом через ноздри, а сделать так, чтобы воздух входил свободно и естественно, как бы сам собой.

Старайтесь направить поток воздуха в нижнюю часть легких, ближе к диафрагме, следя, как при этом диафрагма опускается, как бы освобождая место для воздуха, надавливает на брюшную полость и заставляет живот выпячиваться.

Далее направьте воздух в среднюю часть легких, ощущая, как при остающемся выдвинутым животе этот воздух заставляет расширяться еще и нижние ребра, а затем и среднюю часть грудной клетки.

Теперь направляйте воздух в верхнюю часть легких, следя, как при этом расширяется верх груди, раздвигаются верхние ребра. Чтобы воздух дошел до самых верхушек легких, в завершение вдоха надо втянуть внутрь нижнюю часть живота, при этом диафрагма поднимется, начнет подпирать грудную клетку снизу и заставит воздух продвинуться до самого верха легких.

Следите при вдохе, чтобы он не состоял из трех отрывочных отдельных движений. Производите его плавно, одним волнообразным движением всех участвующих во вдохе частей тела — от выпячивания живота, затем раздвижения ребер, груди и к вдавливанию живота и максимальному раз движению верхней части груди. Пусть вдох будет плавным и медленным, без толчков и остановок.

Сделав вдох, задержите дыхание на несколько секунд. Затем начинайте медленно выдыхать. В начале выдоха грудь по-прежнему расправлена, живот, который вы втянули в конце вдоха, начинает понемногу расслабляться и выпячиваться. По мере выдоха живот выпячивается, а грудь остается расширенной. В конце выдоха вы отпускаете напряжение груди, она впадает, а живот по-прежнему выпячен, затем отпустите напряжение и живота тоже. Живот и грудь принимают нормальное свое положение, не втянутое и не выпяченное.

Если вы немного попрактикуетесь, такой способ дыхания не будет доставлять вам никаких затруднений — он станет естественным и легким.

При этом способе дыхания весь дыхательный аппарат приводится в движение, и заполняются воздухом и жизненной силой все части легких вплоть до самых отдаленных их клеток.

Кровь, обогащенная кислородом, начинает нести гораздо больше энергии всем органам и тканям. Происходят процессы оздоровления во всем организме. Вы сразу же почувствуете улучшение самочувствия.

Освоив полное дыхание, вы уже не захотите возвращаться к своему доселе привычному способу дыхания. При этом способе дыхания у вас не будет нужды совершать все те ошибки дыхания, что свойственны большинству людей.

Не надо поднимать плечи, так как воздух без этого прекрасно входит в легкие, заполняя их до верхушек. Не надо дышать слишком часто, так как даже при редком дыхании в легкие поступает достаточное количество воздуха, и нет необходимости пытаться увеличить его количество за счет частого дыхания. Не надо шумно вдыхать воздух, работая носом как насосом, так как при хорошей работе диафрагмы воздух входит в носовую полость сам, тихо и бесшумно.

Такое дыхание тихо и спокойно и при этом насыщает организм кислородом и жизненной силой так, как ни один другой тип дыхания.

Полное дыхание не только целительно — оно еще и омолаживает организм. Давайте разберемся, что такое старение. Старение — это медленное разрушение, распад организма, постепенное отмирание его клеток и тканей.

При распаде процессы разрушения в организме начинают преобладать над процессами созидания. Мы молоды, здоровы и счастливы лишь тогда, когда в организме наблюдается баланс созидательных и разрушительных сил — то есть когда ткани постоянно обновляются настолько же, насколько разрушаются.

Это — нормальное состояние человека. И не надо думать, что с возрастом разрушительные процессы непременно катастрофически нарастают. Если мы будем едины с природой, если мы будем правильно дышать, процессы эти даже в 90 или в 100 лет хоть и будут нарастать, но катастрофическими не будут.

Сейчас у многих людей разрушительные процессы значительно преобладают, начинаются уже после 40–50 лет! Это совершенно ненормально, ведь человеческий организм природой запрограммирован на гораздо больший срок молодости:.

От чего же разрушительные процессы начинают в столь раннем возрасте преобладать над созидательными? Да только от того, что они в процессе своей жизни тратят энергии гораздо больше, чем получают.

Затрата энергии идет постоянно — огромное количество ее тратится на разные переживания, нервные реакции, на страхи, на уныние, на беспокойство. Даже сам процесс дыхания, будучи построен неправильно, оказывается чрезвычайно энергозатратным!

Большинство людей дышат так, что в процессе дыхания лишь тратят энергию и почти не получают ее. Когда в организм не поступает созидающей энергии, в нем, конечно, начинают преобладать разрушительные процессы. Вот почему люди стареют раньше времени.

Правильное дыхание значительно уменьшает расход энергии организмом и увеличивает потребление им энергии. Соответственно созидательные силы в организме начинают уравновешиваться с разрушительными. Теперь нет преобладания разрушительных сил, что позволяет нам значительно снизить разрушительные процессы, идущие в организме, и очень сильно замедлить процессы старения.

Дышать полным дыханием — это значит быть молодым, сильным и здоровым сколь угодно долго!опубликовано econet

"Система Здоровья Кацудзо Ниши", Ниши Кацудзо

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